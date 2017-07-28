Amazonセール速報：サマーセール第2弾！　最大50％オフになる製品も

Amazon.co.jpでは、サマーセール第2弾を開催中だ。
たとえば、LGの23.8型ディスプレーがクーポン利用で10％オフ、また先日開催されたプライムデーで3000個売り上げたというJVCの人気イヤフォンも5％オフで購入できる。さらに50％オフになる製品もあるので、詳しくは特設サイトを確認してほしい。
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|LG モニター ディスプレイ 24MP88HV-S 23.8インチ/フルHD/IPS 非光沢/4辺フレームレス/HDMI端子×2/スピーカー内蔵/ブルーライト低減機能
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|iiyama 27型ゲーミングディスプレイモニターGE2788HS-B2 (応答速度1ms/フルHD/HDMIx1/DVIx1/D-subx1)
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|JVC HA-FX3X-B XXシリーズ カナル型イヤホン ステルスブラック
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|JVC HA-FX3X XXシリーズ カナル型イヤホン ブラック
パソコン、家電、食品、ジュエリーなどが5％～50％オフになるサマーセール第2弾は、8月22日まで開催中だ。