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eX.computer、Ryzen 3搭載デスクトップPC発売、Ryzen 5 1600も選択可

2017年07月28日 11時00分更新

文● ラッキー橋本／ASCII

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　Project Whiteは7月28日、eX.computerから「Ryzen 3」搭載デスクトップPC「AeroSlim RS7A-B92/T、RS7A-C92/T」「AeroStream RM7A-B92/T、RM7A-C92/T、RM7A-D92/T」を発売した。

　RS7A-B92/TとRM7A-B92/Tは、Ryzen 3を搭載。エントリー向けながら4コア4スレッドのCPUで、優れたパフォーマンスを実現しているという。マザーボードにはASUSの「PRIME A320M-C R2.0」を採用している。

　上位モデルのRS7A-C92/Tは、6コア12スレッドの「Ryzen 5 1600」を搭載。また、カスタマイズで「Ryzen 7 1700」も選択できる。薄型省スペースのスリム筐体で、8コア16スレッド動作を実現した。

　最上位モデルとエントリーモデルの標準構成は以下のとおり。

AeroStream RM7A-D92/T
OSWindows 10 Home（64bit）
CPURyzen 7 1700
メモリー8GB
チップセットAMD A320（ASUS製 PRIME A320M-C R2.0）
ストレージ240GB SSD、1TB HDD
グラフィックスGeForce GTX 1060（3GB）
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
電源550W（定格500W）80PLUS BRONZE認証
ケースMicroATXミニタワーケース（EX-01T-M）
価格11万8584円
AeroSlim RS7A-B92/T
OSWindows 10 Home（64bit）
CPURyzen 3 1200
メモリー8GB
チップセットAMD A320（ASUS製 PRIME A320M-C R2.0）
ストレージ500GB HDD
グラフィックスGeForce GT 1030
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
電源300W 80PLUS BRONZE対応
ケースMicroATXスリムタワーケース（EX1／7302T／S）
価格6万9984円

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