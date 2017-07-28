eX.computer、Ryzen 3搭載デスクトップPC発売、Ryzen 5 1600も選択可

Project Whiteは7月28日、eX.computerから「Ryzen 3」搭載デスクトップPC「AeroSlim RS7A-B92/T、RS7A-C92/T」「AeroStream RM7A-B92/T、RM7A-C92/T、RM7A-D92/T」を発売した。
RS7A-B92/TとRM7A-B92/Tは、Ryzen 3を搭載。エントリー向けながら4コア4スレッドのCPUで、優れたパフォーマンスを実現しているという。マザーボードにはASUSの「PRIME A320M-C R2.0」を採用している。
上位モデルのRS7A-C92/Tは、6コア12スレッドの「Ryzen 5 1600」を搭載。また、カスタマイズで「Ryzen 7 1700」も選択できる。薄型省スペースのスリム筐体で、8コア16スレッド動作を実現した。
最上位モデルとエントリーモデルの標準構成は以下のとおり。
|AeroStream RM7A-D92/T
|OS
|Windows 10 Home（64bit）
|CPU
|Ryzen 7 1700
|メモリー
|8GB
|チップセット
|AMD A320（ASUS製 PRIME A320M-C R2.0）
|ストレージ
|240GB SSD、1TB HDD
|グラフィックス
|GeForce GTX 1060（3GB）
|光学ドライブ
|DVDスーパーマルチドライブ
|電源
|550W（定格500W）80PLUS BRONZE認証
|ケース
|MicroATXミニタワーケース（EX-01T-M）
|価格
|11万8584円
|AeroSlim RS7A-B92/T
|OS
|Windows 10 Home（64bit）
|CPU
|Ryzen 3 1200
|メモリー
|8GB
|チップセット
|AMD A320（ASUS製 PRIME A320M-C R2.0）
|ストレージ
|500GB HDD
|グラフィックス
|GeForce GT 1030
|光学ドライブ
|DVDスーパーマルチドライブ
|電源
|300W 80PLUS BRONZE対応
|ケース
|MicroATXスリムタワーケース（EX1／7302T／S）
|価格
|6万9984円