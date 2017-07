G-Tune：Garage 秋葉原店で「AVA」プロシューターと対決イベント

マウスコンピューター は7月27日、同社ゲーミングPCブランド「G-Tune」がスポンサードするプロゲーミングチーム「Unsold Stuff Gaming」の選手を招いたゲーム対決イベント『G-Tune:Garage 「AVA」トップゲーマーと対決!イベント』を開催すると発表した。場所はG-Tune:Garage 秋葉原店、開催日は7月28日で、15時からと17時からの2回を予定している。

オンラインFPSゲーム「Alliance of Valiant Arms(AVA)」のチャレンジイベントで、参加するUnsold Stuff Gamingは直近の大会「AVARST2017 Season1」爆破部門で優勝した実力派チーム。今回はJust*選手、Age選手、cooldere選手と、イベントMCにトンピ?さんを招き、プロゲーマーには「ヘルメットなし、MAP中央固定」のハンデが用意される。

イベント参加者にはAVAオリジナルグッズがプレゼントされ、プロゲーマーに勝利すると、ゲーム内で使用可能なアイテムコードなどの賞品がもらえるという。

また、同店ではイベント開催記念として、同日15時からGTX 1060を搭載したAVA推奨PC「NEXTGEAR-MICRO im570SA9-AVA」の即納パソコンが店頭で2900円引きになるセールを予定。さらにHyperXのメカニカルキーボード、ヘッドセット、マウスの同時購入で合計6400円割引きになるほか、ノートクーラー、キーボード、マウスなどの展示パーツを販売する「パーツ即売会」も実施するとしている。

■G-Tune:Garage 秋葉原店

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-13-7

© RED DUCK Inc rights reserved.

© GameOn Co. Ltd. All rights reserved.

