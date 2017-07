みんGOL大会では優勝者にPS VRが！　電撃PlayStationプレミアムイベント参加募集受付中！

電撃PlayStation編集部独自の切り口でお届けする、電撃25周年記念特別イベント“電撃PlayStationプレミアムイベント 2017 夏”。この夏注目のタイトルのスペシャルステージや試遊、さらには来場者全員へのオリジナルグッズプレゼントなど盛りだくさんの内容でお届けします。こちらのイベントの参加応募を現在受付中。締め切りは7月31日(月)までとなっていますので、ふるってご応募ください!

プレミアムイベントのMCは古川未鈴さんと広橋涼さんが担当!

本イベントのMCは、でんぱ組inc.の古川未鈴さんと声優の広橋涼さんが担当。プレミアムイベントでおなじみの広橋さんはもちろん、歌って踊れるゲーマーアイドルの古川さんの活躍にも注目だ!

古川未鈴さん でんぱ組inc.のセンターをつとめるゲーマーアイドル。幅広いゲーム知識を生かし、ゲーム番組のMCとしても活躍。 広橋涼さん 「ネプテューヌ」シリーズのデンゲキコ役などを担当する人気声優。電撃プレミアムイベントのMCとしてはおなじみ。

12:00〜 『新次元ゲイム ネプテューヌVIIR』&『限界凸城 キャッスルパンツァーズ』(ステージ&試遊)

MC:広橋涼

『ネプテューヌ』シリーズで天王星うずめを演じる本多真梨子さんや、プロデューサーの水野尚子さんを迎えたステージでは、2タイトルの最新情報をお届けします。

試遊コーナーでは、両タイトルのPS4でのプレイのほか、『新次元ゲイム ネプテューヌVIIR』のPS VR体験も予定しています。

13:00〜 『Destiny 2』(ステージ)

MC:古川未鈴(でんぱ組inc.)

ステージイベントでは、開発元であるBungieからのビデオコメンタリーや激レアグッズが当たる抽選会を予定しています。

また、来場者全員にオリジナルタオル(2種)&ボールペンのセット、缶バッジなどをプレゼント!

14:00〜 『New みんなのGOLF』(ステージ&試遊)

MC:広橋涼

20周年を迎えた本シリーズの振り返るステージゲストには、プロデューサーの本村健太郎氏、シリーズを手掛けた小林康秀氏、声優の道井悠さんが出演します。

試遊コーナーでは、豪華賞品をかけた大会も開催! 優勝者には、なんとPS VRをプレゼント! そのほか来場者全員にオリジナルステッカー、缶バッジをプレゼント!

●16:00〜『ARK:Survival Evolved』(ステージ&試遊)

MC:古川未鈴(でんぱ組inc.)

発売迫る本タイトルのステージには、実機プレイを通して、本作の魅力に迫ります。

さらに試遊では、大人数でのマルチプレイを実施(現在25人での協力プレイを予定)! 狩りに成功したプレイヤーにはオリジナルグッズのプレゼントも!

「電撃PlayStationプレミアムイベント2017夏」 概要 ▼日時

2017年8月19日(土)12:00〜19:00(予定)

▼場所

都内某所

※当選者のみにメールにてご連絡いたします。

※会場までの交通費は自己負担となります。

▼応募・イベント詳細はコチラから

電撃PlayStationプレミアムイベント2017夏特集ページ

※募集受付は2017年7月31日(月)23:59まで



