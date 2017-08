この夏はファイナルファンタジーXIVを満喫！ 推奨PCもあるエオルゼアカフェを堪能してきた

前へ 1 2 次へ

「エオルゼアカフェ in 横浜2017」を満喫してきた

スクウェア・エニックスが運営する「ファイナルファンタジーXIV」(以下、FFXIV)は、6月に拡張パッケージ「紅蓮のリベレーター」が発売され、ますます盛り上がっているMMORPGだ。私もレベル35まで無料でプレイできるフリートライアルで始めて、FFXIV歴では大先輩にあたるジサトラショータに色々聞きながらプレイする日々をおくっている(関連記事)。

そんなFFXIVの世界観が味わえるカフェ「エオルゼアカフェ in 横浜2017」が7月20日~8月31日まで期間限定でオープンしている。

FFXIVをイメージしたドリンクやフードが楽しめる!

カフェ限定のコースターやランチョンマット、アクリルスタンドをゲットしよう!

「ファイナルファンタジー エオルゼアカフェ」(以下、エオルゼアカフェ)は、スクウェア・エニックスとパセラリゾーツがコラボレーションしたコンセプトカフェで、7月31日にオープン3周年を迎える。2017年は、田園都市国家「グリダニア」をイメージした秋葉原店、交易都市国家「ウルハダ」をイメージした大阪店に加え、期間限定で海洋都市国家「リムサ・ロミンサ」をイメージした横浜店の3店舗を展開中だ。

「エオルゼアカフェ」では、FFXIVの世界観をイメージしたフードやドリンクが楽しめるほか、1オーダーにつき1枚オリジナルコースターをプレゼント。また、入場予約チケット(ローソンチケット)で来店した人限定のコースターも用意している。

さらに、エオルゼアカフェ3周年を記念して、FFXIV開発チームが描き下ろしたエオルゼアカフェ3周年記念アートのランチョンマットを、来場者全員にプレゼントする。そのほか、1オーダーにつき1個貰えるスタンプを10個集めると、「特製エオルゼアカフェオリジナルアクリルスタンド」も手に入る。

来店すれば手に入る「エオルゼアカフェ オープン3 周年記念 特製ランチョンマット」

今回、プレイ始めたてとはいえ私もカフェの世界観を味わってみたい! ということで、実際に「エオルゼアカフェ in 横浜2017」に取材にいってきた。

まず、入り口からFFXIVの世界観満載で、入店前からテンションが上がった。店内もFFXIVのイラストが多数展示してあったり、内装もFFXIV仕様になっていたりと、細部までのこだわりがうかがえる。加えて、決して派手ではなく、落ち着いたカフェの雰囲気にマッチした内装になっているので、1人で行けばまったりと楽しめるし、友人と行けばまさにFC(フリーカンパニー)で会合しているような雰囲気で、FFXIVの話に花を咲かせることができるだろう。

入口からFFXIV満載

カフェの落ち着いた雰囲気にマッチしたFFXIV仕様の内装

ドリンクやフードは、「エオルゼアカフェ in 横浜2017」限定メニューもあり、味だけでなく見た目でも楽しめるメニューが満載。ちょっとお茶しにドリンクだけ頼むのもありだが、ガッツリとした食事向けのメニューもあり、スタンプを貯めればアクリルスタンドもゲットできるので、ぜひお腹をすかせていくことをオススメしたい。

FFXIVの世界観をイメージしたフードやドリンクが楽しめる。「エオルゼアカフェ in 横浜2017」限定メニューも

三国女子(メルウィブ、カスエ、ナナモ)の秘密の女子会 リムサ・ロミンサ ドッグ

リセの舞 パッセージ・オブ・アームズ

ユニットコムの推奨パソコンでFFXIVを快適プレイ!

「エオルゼアカフェ in 横浜2017」には、ソファーにゆったりと座ってFFXIVが楽しめる空間も用意されている。混み具合にもよるが、基本自由に利用可能とのことだ。また、要注目なのが、カフェで採用しているパソコンは、ユニットコムが販売する「ファイナルファンタジーXIV推奨パソコン」(以下、FFXIV推奨パソコン)という点。

設置してある推奨パソコンは、iiyama PC LEVEL∞の「LEVEL-C122-i5-RNJR-FFXIV」

3台設置してあった ソファーにゆったりと座って遊べる。ゲーミングデバイスもそろっているので、本格的なゲームプレイが可能

推奨パソコンは、スクウェア・エニックスがFFXIVを快適にプレイできるという推奨認定をしているゲーミングパソコンなので、普段使用しているパソコンで動作がちょっと遅いという人も、これから新しくFFXIV用にパソコンの購入を検討している人も、この機会にFFXIV推奨パソコンでどれだけ快適にプレイできるかをチェックしてみてほしい。

営業時間は11時から22時までで、入れ替え制となっている。当日店頭受付も実施しているが、祝日などは混みあっていることが多いとのことなので、ローソンチケットで入場予約チケットを購入していくことをオススメしたい。

店舗情報

店舗名:エオルゼアカフェ in 横浜2017

開催場所:パセラリゾーツ横浜関内店

店舗住所:神奈川県横浜市中区末広町3-95

営業時間:11時~22時(入れ替え制)

1、11時~13時

2、14時~16時

3、17時~19時

4、20時~22時

入場方法:入場予約チケット、当日店頭受付(当日受付は営業時間内、空席状況により順次受付した順で案内)

入場予約チケット:8月1日から15日までの入場予約チケットは販売中、8月16日から31日までの入場予約チケットは8月1日10時より販売開始

入場予約チケット販売サイト:https://www.pasela.co.jp/paselabo_shop/ff_eorzea/reserve/

