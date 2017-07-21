MSI「X299 XPOWER GAMING AC」 M.2が5基使えるX299ハイエンドマザーがMSIから 文● 山県 編集●北村／ASCII.jp

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MSIから、Intel X299チップセットを搭載するLGA 2066対応マザーボード「X299 XPOWER GAMING AC」が発売された。「ENTHUSIAST GAMING」シリーズのハイエンドモデルだ。

Intel X299チップセットを搭載するLGA 2066対応マザーボード「X299 XPOWER GAMING AC」。購入特典としてCORSAIR製の水冷キット「H110i V2」がプレゼントされる

「X299 XPOWER GAMING AC」は、E-ATXフォームファクターに対応した「ENTHUSIAST GAMING」シリーズのハイエンドモデル。DrMOSを用いた12+1+1位相デジタル電力設計を採用するほか、基板裏面にはボードを強化するチェストプレートを装備している。

E-ATXフォームファクターに対応した「X299 XPOWER GAMING AC」

またM.2 SSD冷却用ヒートシンク「M.2 SHIELD」やチップセット用ヒートシンクと一体化したM.2 SSD冷却用大型ヒートシンク「M.2 SHIELD FROZR」、M.2 Xpander-Z PCIeカードとM.2周りの機能が充実。

「DDR4 Boost with Steel Armor」「PCI-E STEEL ARMOR SLOT」といった従来からの機能やおなじみのLED機能「Mystic Light and Mystic Light Sync」もサポートされる。

主なスペックは、拡張スロットがPCI Express(3.0) x16×4(動作モードは搭載CPUにより異なる)、PCI Express(3.0) x1×1。メモリーは、DDR4 DIMM×8(DDR4-4133+(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200(OC)/3000(OC)/2933(OC)/2800(OC)/2666/2400/2133、最大128GB)という構成。

上段のM.2はチップセット用ヒートシンクと一体化したM.2 SSD冷却用大型ヒートシンク「M.2 SHIELD FROZR」。さらに2基のM.2スロットを備えたM.2 Xpander-Z PCIeカードが付属される豪華仕様だ

オンボードインターフェースとして、ギガビットLAN×2(intel I219-V+intel I211AT)やWi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac+Bluetooth 4.2、サウンド(Audio Boost 4 with Nahimic 2)、M.2×3、U.2×1、SATA3.0×10、USB 3.1×3(Type-A+Type-C)、USB 3.0×10、USB 2.0×6などを装備する。

基板裏面の一部にはボードを強化するチェストプレートを装備する

価格は6万6938円。パソコンショップアーク、ドスパラ パーツ館、パソコン工房秋葉原BUYMORE店、ツクモパソコン本店、ツクモDOS/Vパソコン館、TSUKUMO eX.で販売中だ。

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