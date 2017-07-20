G-Tune、一部モデルのCPUやHDDが期間限定で無償アップグレード

マウスコンピューターは、7月15日から7月17日にかけて開催された世界最大級の格闘ゲーム大会「EVO 2017」において、G-Tuneがスポンサードしている「Team:GODSGARDEN かずのこ選手」、「DetonatioN Gaming 板橋ザンギエフ選手」の大会上位入賞を記念し、「格闘ゲーム世界大会上位入賞セール」を開催。
対象機種は「NEXTGEAR MICRO im570BA8-TV」、「NEXTGEAR MICRO im570BA7-DNFM」、「NEXTGEAR MICRO im570SA10-Ceros」、「LITTLEGEAR i310SA7-KZ」の4製品。CPUやハードディスクを無償でアップグレードできる。期間は7月31日（月）午前11時まで。
詳細は以下のとおり
NEXTGEAR-MICRO im570BA8-TV
アップグレード：
・CPU:インテル Core i5-7600
・CPUクーラー:オリジナル サイドフローCPUクーラー(9cmFAN/ヒートパイプ式)
価格：9万6984円
NEXTGEAR-MICRO im570BA7-DNFM
アップグレード：
・HDD 3TB SerialATAIII 7200rpm
価格：10万7784円
NEXTGEAR-MICRO im570SA10-Ceros
アップグレード：
・HDD 3TB SerialATAIII 7200rpm
価格：14万3424円
LITTLEGEAR i310SA7-KZ
アップグレード：
・HDD 3TB SerialATAIII 7200rpm
価格：12万9384円