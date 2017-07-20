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G-Tune、一部モデルのCPUやHDDが期間限定で無償アップグレード

2017年07月20日 16時20分更新

文● 江幡／ASCII

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　マウスコンピューターは、7月15日から7月17日にかけて開催された世界最大級の格闘ゲーム大会「EVO 2017」において、G-Tuneがスポンサードしている「Team:GODSGARDEN かずのこ選手」、「DetonatioN Gaming 板橋ザンギエフ選手」の大会上位入賞を記念し、「格闘ゲーム世界大会上位入賞セール」を開催。

　対象機種は「NEXTGEAR MICRO im570BA8-TV」、「NEXTGEAR MICRO im570BA7-DNFM」、「NEXTGEAR MICRO im570SA10-Ceros」、「LITTLEGEAR i310SA7-KZ」の4製品。CPUやハードディスクを無償でアップグレードできる。期間は7月31日（月）午前11時まで。

詳細は以下のとおり

NEXTGEAR-MICRO im570BA8-TV
　アップグレード：
　・CPU:インテル Core i5-7600
　・CPUクーラー:オリジナル サイドフローCPUクーラー(9cmFAN/ヒートパイプ式)
　価格：9万6984円

NEXTGEAR-MICRO im570BA7-DNFM
　アップグレード：
　・HDD 3TB SerialATAIII 7200rpm
　価格：10万7784円

NEXTGEAR-MICRO im570SA10-Ceros
　アップグレード：
　・HDD 3TB SerialATAIII 7200rpm
　価格：14万3424円

LITTLEGEAR i310SA7-KZ
　アップグレード：
　・HDD 3TB SerialATAIII 7200rpm
　価格：12万9384円

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