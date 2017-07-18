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サハロフ佐藤のアキバ定点観測(7月15日調査分)

【価格調査】Skylake-Xが販売開始、X299マザーの価格も調査

2017年07月18日 19時00分更新

文● サハロフ佐藤

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サハロフの秋葉原レポート
これがサハロフさんのWebページ。土曜の調査の翌日には速報版が掲載されるので、日曜の買い物の参考になるぞ

　サハロフ佐藤さんが、毎週土曜日にアキバのPCショップ各店を実際に回り、調査を行なった価格情報を毎週火曜日前後に掲載する本コーナー。

　本ページ内に掲載している「最低価格」は、文字どおりサハロフ佐藤さんが知り得た最も安い価格。そして、「目標価格」はアキバでも比較的知られているいくつかのショップでの価格だ。秋葉原に不慣れな人でも見つけることができるはずなので、目安にするといいだろう。

　価格は常に変動しており、掲載したリストはあくまで調査した時点での価格である。現在もこの価格で販売されていることを保証するものではないので、ご注意いただきたい。なお記載の価格はすべて8％の消費税込みとなる。

CPU

「Core i9-9700X」などSkylake-Xが販売開始
LGA 2066マザーボードを調査

CPUイメージ

　LGA 2066対応Core Xシリーズのうち、Skylake-Xと呼ばれる「Core i9-7900X」など上位3機種の販売が始まった。調査時点の最安値は、「Core i9-7900X」が12万3746円、「Core i7-7820X」が7万4304円、「Core i7-7800X」が4万9464円。下位のKaby Lake-X 2機種も近日中に出回る見込みで、7月21日予定として予約受付中のショップが見られる。

　なお、今回はLGA 2066マザーボード18機種の価格も調査している。最も安いのはASROCK「X299 Killer SLI/ac」とMSI「X299 SLI PLUS」の3万5618円で、続いてASUS「TUF X299 MARK2」の3万6504円、GIGABYTE「X299 UD4」の3万7800円など、3万円台後半から4万円台が中心となっている。

　価格面では、「Core i7-7700K」の大幅特価が終了した一方、Ryzenは今週も一部ショップの大幅安が続いており、平均もやや下落しているのが目に付いている。

メーカー名／製品名 詳細 最低価格 目標価格
CPU
Intel Core i9-7900X (3.3GHz)LGA2066, 10コア, HT\123,746\125,000
Intel Core i7-7820X (3.6GHz)LGA2066, 8コア, HT\74,304\75,000
Intel Core i7-7800X (3.5GHz)LGA2066, 6コア, HT\49,464\49,800
Intel Core i7-7740X (4.3GHz) ※予価LGA2066, 4コア, HT\42,973\43,000
Intel Core i5-7640X (4GHz) ※予価LGA2066, 4コア\30,974\31,000
Intel Core i7-6950X (3GHz)LGA2011 v3, 10コア, HT\192,800\199,800
Intel Core i7-6900K (3.2GHz)LGA2011 v3, 8コア, HT\122,000\125,000
Intel Core i7-6850K (3.6GHz)LGA2011 v3, 6コア, HT\71,800\74,500
Intel Core i7-6800K (3.4GHz)LGA2011 v3, 6コア, HT\50,800\52,900
Intel Core i7-7700K (4.2GHz)LGA1151, 4コア, HT\39,957\41,900
Intel Core i7-7700 (3.6GHz)LGA1151, 4コア, HT\35,960\37,800
Intel Core i7-7700T (2.9GHz)LGA1151, 4コア, HT\36,670\37,800
Intel Core i5-7600K (3.8GHz)LGA1151, 4コア\27,800\29,200
Intel Core i5-7600 (3.5GHz)LGA1151, 4コア\26,355\26,400
Intel Core i5-7500 (3.4GHz)LGA1151, 4コア\23,636\24,300
Intel Core i5-7400 (3.0GHz)LGA1151, 4コア\21,900\21,900
Intel Core i5-7600T (2.8GHz)LGA1151, 4コア\26,472\26,500
Intel Core i5-7500T (2.7GHz)LGA1151, 4コア\23,730\24,500
Intel Core i5-7400T (2.4GHz)LGA1151, 4コア\22,240\22,700
Intel Core i3-7350K (4.2GH)LGA1151, 2コア, HT\19,440\20,000
Intel Core i3-7320 (4.1GHz)LGA1151, 2コア, HT\18,878\18,900
Intel Core i3-7300 (4.0GHz)LGA1151, 2コア, HT\17,178\17,200
Intel Core i3-7100 (3.9GHz)LGA1151, 2コア, HT\13,500\13,500
Intel Core i3-7300T (3.5GHz)LGA1151, 2コア, HT\17,798\17,800
Intel Core i3-7100T (3.4GHz)LGA1151, 2コア, HT\13,907\14,000
Intel Pentium G4620 (3.7GHz)LGA1151, 2コア, HT\11,310\11,400
Intel Pentium G4600 (3.6GHz)LGA1151, 2コア, HT\9,680\9,700
Intel Pentium G4560 (3.5GHz)LGA1151, 2コア, HT\6,998\7,000
Intel Pentium G4560T (2.9GHz)LGA1151, 2コア, HT\8,430\8,500
Intel Celeron G3950 (3.0GHz)LGA1151, 2コア\5,918\6,000
Intel Celeron G3930 (2.9GHz)LGA1151, 2コア\4,260\4,300
Intel Core i7-6700K (4GHz)LGA1151, 4コア, HT\38,610\42,600
Intel Core i7-6700 (3.4GHz)LGA1151, 4コア, HT\35,779\36,800
Intel Core i5-6500 (3.2GHz)LGA1151, 4コア\23,220\23,300
AMD Ryzen 7 1800X (3.6GHz)Socket AM4, 8コア(16スレッド)\57,770\59,400
AMD Ryzen 7 1800X (3.6GHz)
CPUクーラー付き バルク品
(セット販売のみ)		Socket AM4, 8コア(16スレッド)\60,458\60,500
AMD Ryzen 7 1700X (3.4GHz)Socket AM4, 8コア(16スレッド)\42,579\46,400
AMD Ryzen 7 1700X (3.4GHz)
CPUクーラー付き バルク品
(セット販売のみ)		Socket AM4, 8コア(16スレッド)\47,498\47,500
AMD Ryzen 7 1700 (3GHz)Socket AM4, 8コア(16スレッド)\39,800\40,000
AMD Ryzen 5 1600X (3.6GHz)Socket AM4, 6コア(12スレッド)\29,124\30,200
AMD Ryzen 5 1600 (3.2GHz)Socket AM4, 6コア(12スレッド)\27,980\28,000
AMD Ryzen 5 1500X (3.5GHz)Socket AM4, 4コア(8スレッド)\21,475\23,700
AMD Ryzen 5 1400 (3.2GHz)Socket AM4, 4コア(8スレッド)\19,481\20,500
AMD A10-7890K Wraith Cooler (4.1GHz)Socket FM2+, 4コア\17,258\18,000
AMD A10-7860K (3.6GHz)Socket FM2+, 4コア\11,858\11,900
AMD A8-7670K (3.6GHz)Socket FM2+, 4コア\10,238\10,300
AMD A6-7470K (3.7GHz)Socket FM2+, 2コア\6,998\7,000
AMD A6-7400K (3.5GHz)Socket FM2+, 2コア\5,670\5,700
AMD A4-7300 (3.8GHz)Socket FM2, 2コア\4,298\4,300
AMD Sempron 2650 (1.45GHz)Socket AM1, 2コア\2,138\2,700
マザーボード(LGA2066)
ASROCK Fatal1ty X299 Professional Gaming i9LGA2066, X299\62,100\62,100
ASROCK Fatal1ty X299 Gaming K6LGA2066, X299\39,398\39,400
ASROCK X299 TaichiLGA2066, X299\44,496\44,500
ASROCK X299 Killer SLI/acLGA2066, X299\35,618\35,700
ASUS PRIME X299-DELUXELGA2066, X299\65,070\66,800
ASUS PRIME X299-ALGA2066, X299\46,224\46,300
ASUS ROG STRIX X299-E GAMINGLGA2066, X299\49,464\49,500
ASUS TUF X299 MARK 1LGA2066, X299\47,304\47,400
ASUS TUF X299 MARK 2LGA2066, X299\36,504\36,600
GIGABYTE X299 AORUS Gaming 9LGA2066, X299\68,904\69,000
GIGABYTE X299 AORUS Gaming 7LGA2066, X299\63,504\63,600
GIGABYTE X299 AORUS Gaming 3LGA2066, X299\42,984\43,000
GIGABYTE X299 UD4LGA2066, X299\37,800\37,800
MSI X299 GAMING M7 ACKLGA2066, X299\59,378\59,400
MSI X299 GAMING PRO CARBON ACLGA2066, X299\49,118\49,200
MSI X299 GAMING PRO CARBONLGA2066, X299\46,418\46,500
MSI X299 TOMAHAWKLGA2066, X299\38,858\38,900
MSI X299 SLI PLUSLGA2066, X299\35,618\35,700

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