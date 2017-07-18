【価格調査】Skylake-Xが販売開始、X299マザーの価格も調査

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これがサハロフさんのWebページ。土曜の調査の翌日には速報版が掲載されるので、日曜の買い物の参考になるぞ

サハロフ佐藤さんが、毎週土曜日にアキバのPCショップ各店を実際に回り、調査を行なった価格情報を毎週火曜日前後に掲載する本コーナー。

本ページ内に掲載している「最低価格」は、文字どおりサハロフ佐藤さんが知り得た最も安い価格。そして、「目標価格」はアキバでも比較的知られているいくつかのショップでの価格だ。秋葉原に不慣れな人でも見つけることができるはずなので、目安にするといいだろう。

価格は常に変動しており、掲載したリストはあくまで調査した時点での価格である。現在もこの価格で販売されていることを保証するものではないので、ご注意いただきたい。なお記載の価格はすべて8％の消費税込みとなる。

CPU

「Core i9-9700X」などSkylake-Xが販売開始

LGA 2066マザーボードを調査

LGA 2066対応Core Xシリーズのうち、Skylake-Xと呼ばれる「Core i9-7900X」など上位3機種の販売が始まった。調査時点の最安値は、「Core i9-7900X」が12万3746円、「Core i7-7820X」が7万4304円、「Core i7-7800X」が4万9464円。下位のKaby Lake-X 2機種も近日中に出回る見込みで、7月21日予定として予約受付中のショップが見られる。

なお、今回はLGA 2066マザーボード18機種の価格も調査している。最も安いのはASROCK「X299 Killer SLI/ac」とMSI「X299 SLI PLUS」の3万5618円で、続いてASUS「TUF X299 MARK2」の3万6504円、GIGABYTE「X299 UD4」の3万7800円など、3万円台後半から4万円台が中心となっている。

価格面では、「Core i7-7700K」の大幅特価が終了した一方、Ryzenは今週も一部ショップの大幅安が続いており、平均もやや下落しているのが目に付いている。

メーカー名／製品名 詳細 最低価格 目標価格 CPU Intel Core i9-7900X (3.3GHz) LGA2066, 10コア, HT \123,746 \125,000 Intel Core i7-7820X (3.6GHz) LGA2066, 8コア, HT \74,304 \75,000 Intel Core i7-7800X (3.5GHz) LGA2066, 6コア, HT \49,464 \49,800 Intel Core i7-7740X (4.3GHz) ※予価 LGA2066, 4コア, HT \42,973 \43,000 Intel Core i5-7640X (4GHz) ※予価 LGA2066, 4コア \30,974 \31,000 Intel Core i7-6950X (3GHz) LGA2011 v3, 10コア, HT \192,800 \199,800 Intel Core i7-6900K (3.2GHz) LGA2011 v3, 8コア, HT \122,000 \125,000 Intel Core i7-6850K (3.6GHz) LGA2011 v3, 6コア, HT \71,800 \74,500 Intel Core i7-6800K (3.4GHz) LGA2011 v3, 6コア, HT \50,800 \52,900 Intel Core i7-7700K (4.2GHz) LGA1151, 4コア, HT \39,957 \41,900 Intel Core i7-7700 (3.6GHz) LGA1151, 4コア, HT \35,960 \37,800 Intel Core i7-7700T (2.9GHz) LGA1151, 4コア, HT \36,670 \37,800 Intel Core i5-7600K (3.8GHz) LGA1151, 4コア \27,800 \29,200 Intel Core i5-7600 (3.5GHz) LGA1151, 4コア \26,355 \26,400 Intel Core i5-7500 (3.4GHz) LGA1151, 4コア \23,636 \24,300 Intel Core i5-7400 (3.0GHz) LGA1151, 4コア \21,900 \21,900 Intel Core i5-7600T (2.8GHz) LGA1151, 4コア \26,472 \26,500 Intel Core i5-7500T (2.7GHz) LGA1151, 4コア \23,730 \24,500 Intel Core i5-7400T (2.4GHz) LGA1151, 4コア \22,240 \22,700 Intel Core i3-7350K (4.2GH) LGA1151, 2コア, HT \19,440 \20,000 Intel Core i3-7320 (4.1GHz) LGA1151, 2コア, HT \18,878 \18,900 Intel Core i3-7300 (4.0GHz) LGA1151, 2コア, HT \17,178 \17,200 Intel Core i3-7100 (3.9GHz) LGA1151, 2コア, HT \13,500 \13,500 Intel Core i3-7300T (3.5GHz) LGA1151, 2コア, HT \17,798 \17,800 Intel Core i3-7100T (3.4GHz) LGA1151, 2コア, HT \13,907 \14,000 Intel Pentium G4620 (3.7GHz) LGA1151, 2コア, HT \11,310 \11,400 Intel Pentium G4600 (3.6GHz) LGA1151, 2コア, HT \9,680 \9,700 Intel Pentium G4560 (3.5GHz) LGA1151, 2コア, HT \6,998 \7,000 Intel Pentium G4560T (2.9GHz) LGA1151, 2コア, HT \8,430 \8,500 Intel Celeron G3950 (3.0GHz) LGA1151, 2コア \5,918 \6,000 Intel Celeron G3930 (2.9GHz) LGA1151, 2コア \4,260 \4,300 Intel Core i7-6700K (4GHz) LGA1151, 4コア, HT \38,610 \42,600 Intel Core i7-6700 (3.4GHz) LGA1151, 4コア, HT \35,779 \36,800 Intel Core i5-6500 (3.2GHz) LGA1151, 4コア \23,220 \23,300 AMD Ryzen 7 1800X (3.6GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \57,770 \59,400 AMD Ryzen 7 1800X (3.6GHz)

CPUクーラー付き バルク品

(セット販売のみ) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \60,458 \60,500 AMD Ryzen 7 1700X (3.4GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \42,579 \46,400 AMD Ryzen 7 1700X (3.4GHz)

CPUクーラー付き バルク品

(セット販売のみ) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \47,498 \47,500 AMD Ryzen 7 1700 (3GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \39,800 \40,000 AMD Ryzen 5 1600X (3.6GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド) \29,124 \30,200 AMD Ryzen 5 1600 (3.2GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド) \27,980 \28,000 AMD Ryzen 5 1500X (3.5GHz) Socket AM4, 4コア(8スレッド) \21,475 \23,700 AMD Ryzen 5 1400 (3.2GHz) Socket AM4, 4コア(8スレッド) \19,481 \20,500 AMD A10-7890K Wraith Cooler (4.1GHz) Socket FM2+, 4コア \17,258 \18,000 AMD A10-7860K (3.6GHz) Socket FM2+, 4コア \11,858 \11,900 AMD A8-7670K (3.6GHz) Socket FM2+, 4コア \10,238 \10,300 AMD A6-7470K (3.7GHz) Socket FM2+, 2コア \6,998 \7,000 AMD A6-7400K (3.5GHz) Socket FM2+, 2コア \5,670 \5,700 AMD A4-7300 (3.8GHz) Socket FM2, 2コア \4,298 \4,300 AMD Sempron 2650 (1.45GHz) Socket AM1, 2コア \2,138 \2,700 マザーボード(LGA2066) ASROCK Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 LGA2066, X299 \62,100 \62,100 ASROCK Fatal1ty X299 Gaming K6 LGA2066, X299 \39,398 \39,400 ASROCK X299 Taichi LGA2066, X299 \44,496 \44,500 ASROCK X299 Killer SLI/ac LGA2066, X299 \35,618 \35,700 ASUS PRIME X299-DELUXE LGA2066, X299 \65,070 \66,800 ASUS PRIME X299-A LGA2066, X299 \46,224 \46,300 ASUS ROG STRIX X299-E GAMING LGA2066, X299 \49,464 \49,500 ASUS TUF X299 MARK 1 LGA2066, X299 \47,304 \47,400 ASUS TUF X299 MARK 2 LGA2066, X299 \36,504 \36,600 GIGABYTE X299 AORUS Gaming 9 LGA2066, X299 \68,904 \69,000 GIGABYTE X299 AORUS Gaming 7 LGA2066, X299 \63,504 \63,600 GIGABYTE X299 AORUS Gaming 3 LGA2066, X299 \42,984 \43,000 GIGABYTE X299 UD4 LGA2066, X299 \37,800 \37,800 MSI X299 GAMING M7 ACK LGA2066, X299 \59,378 \59,400 MSI X299 GAMING PRO CARBON AC LGA2066, X299 \49,118 \49,200 MSI X299 GAMING PRO CARBON LGA2066, X299 \46,418 \46,500 MSI X299 TOMAHAWK LGA2066, X299 \38,858 \38,900 MSI X299 SLI PLUS LGA2066, X299 \35,618 \35,700

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