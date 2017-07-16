格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ ― 第135回
【格安スマホまとめ】SIMフリー機2製品登場、ASUSから5型エントリー機、arrows新モデルは洗浄可能
2017年07月16日 15時00分更新
格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週はSIMフリースマホ2機種が発表。ASUSからは、5型コンパクトなエントリー機でライブ配信に特化した機能を持つ「ZenFone Live」。国内メーカーのSIMフリー機として根強い人気のarrowsシリーズに新モデル「arrows M04」が登場した。
|ZenFone Live
動画配信特化でリアルタイムで美顔処理
5型のエントリー機という要素もうれしい「ZenFone Live」
ASUSからまたまたZenFoneシリーズのバリエーションモデルが登場した。「ZenFone Live」は5型のコンパクトサイズ＆税抜1万9800円というエントリー機でありながら、動画のライブ配信に特化した特徴的な機能を持つ1台だ。
具体的には「美人エフェクトLive」と呼ばれる機能で、FacebookやYouTubeなどのアプリと連携し、ライブ配信中の動画に含まれる人物について、リアルタイムで美顔処理してくれる。また、端末の上下に配置されている2つのマイクは、ノイズキャンセリング機能によって、騒がしい環境で確実に声を届けてくれるという。まさに自撮りでのライブ配信に最適な1台となっている。
そのほかの主要スペックは、HD解像度（720×1280）の5型液晶、クアッドコアのSnapdragon 400（1.4GHz）、2GBメモリー、16GBストレージ、13メガカメラ（イン5メガ）、2650mAhバッテリー、Android 6.0など。au VoLTEにも対応している。カラバリはネイビーブラック、シャンパンゴールド、ローズピンクの3色。
|ローズピンクのカラバリ
人気のarrowsシリーズのSIMフリースマホに新機種
ハンドソープでの洗浄に対応！
スペック的にはミドルクラスながら、国内メーカー製の安心感、MIL規格準拠のテストをクリアする頑丈さ、防水・防塵やおサイフケータイ、ワンセグへの対応など、主要MVNOのセットモデルとしてトップクラスの売れ行きという、富士通arrowsシリーズのSIMフリースマホ。1年に1回のペースで新製品が登場しているが、2017年モデルとなる「arrows M04」が発表された（7月20日発売）。
|arrows M04
arrows M04の新要素は洗浄に対応した点。スマホをキレイな状態で利用したいという声は根強く存在するとのことで、泡タイプのハンドソープか液体タイプの食器用洗剤で洗うことに対応した。堅牢設計、防水・防塵、おサイフケータイへの対応、アンテナ内蔵で単体でワンセグ視聴が可能といった美点はもちろんそのままだ。
|ハンドソープで洗うことが可能
主要スペックもarrows M03からの変化点は少なく、HD解像度の5型液晶、クアッドコアのSnapdragon 410（1.2GHz）、2GBメモリー、16GBストレージ、13.1メガカメラ（イン5メガ）、2580mAhバッテリー、Android 7.1などを搭載。VoLTEも利用可能だ。価格は約3万9000円を予定する。
月1000円前後の人気格安データ通信サービス（税込）
（音声通話付きのSIMは前回分をクリック）
|OCN モバイル ONE
|BIGLOBE SIM 3ギガプラン
|
IIJmio／BIC SIM
ミニマムスタートプラン
|楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン
|
110MB/日
コース
|
3GB/月
コース
|タイプD
|タイプA
|通信網
|Xi／FOMA
|
au 4G LTE
（VoLTE）
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|1日110MB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|月3.1GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|972円
|1188円
|972円
|972円
|972円
|972円
|初期費用
|3665円
|3665円
|3240円（BIC SIMは3229円）
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
（当日中）
|
540円
／500MB
|
324円
／100MB
|
216円
／100MB
|
216円
／100MB
|
324円
／100MB
|通信制御
|―
|―
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
6GB
（高速時）
3日／
366MB
（低速時）
|ー
|
SMS
オプション
|
○
（129円）
|
○
（129円）
|
○
（151円）
|
◎
（標準）
|
○
（129円）
|公衆Wi-Fi
|○
|有料
|×（BIC SIMは○）
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|2ヵ月
|2ヵ月
|なし
|LINEモバイル
|
U-
mobile
データ専用 ダブルフィックス
|
DMM
mobile
データSIMプラン 3GB
|DTI SIM 3GBデータプラン
|FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン
|LINEフリー
|コミュニケーションフリー 3GB
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|月1GB
|月3GB
|月1／3GB
|月3GB
|月3GB
|
月100MB
／1GB等
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|128kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|540円
|1198円
|
734円
～972円
|918円
|907円
|
322円／
538円等
|初期費用
|3672円
|3665円
|3240円
|3240円
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円／500MB
1080円／1GB
3240円／3GB
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|
216円
／100MB
664円
／500MB
518円
／1GB※1
|
410円
／500MB
648円
／1GB
|100MB、1GB、3GBなどと使用量に応じた料金
|通信制御
|条件非公表
|
条件
非公表
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
2GB
|―
|
SMS
オプション
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|公衆Wi-Fi
|×
|○
|×
|×
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|1ヵ月
|なし
|なし
|
ニフティ
NifMo
3GBプラン
|nuroモバイル
|イオンモバイル データプラン 4GB
|
mineo
シングルタイプ 3GB
|
3GB
プラン
|0 SIM
|
ドコモ
プラン
|
au
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|au 4G LTE
|
高速通信
通信量
|月3GB
|月3GB
|
月500MB
～5GB
|月4GB
|月3GB
|月3GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|972円
|972円
|0～1728円
|1058円
|972円
|972円
|初期費用
|3240円
|3665円
|3665円
|3240円
|3240円
|3240円
|SIMサイズ
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
972円
／500MB
|
432円
／100MB
648円
／500MB
1080円
／1GB
|500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額
|
518円
／1GB
|162円／100MB
|通信制御
|
1日／
650MB
|条件非公表
|条件非公表
|
3日／
366MB
（低速時）
|ー
|
3日／
6GB
|
SMS
オプション
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|○
|×
|×
|×
|×
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし
月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス
（すべて税込）
|OCN モバイル ONE
|
IIJmio／BIC SIM
ライトスタートプラン
|BIGLOBE SIM
|
170MB/日
コース
|
6GB/月
コース
|タイプD
|タイプA
|
6ギガ
プラン
|
12ギガ
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
au 4G LTE
（VoLTE）
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|
1日
170MB
|月6GB
|月6GB
|月6GB
|月6GB
|月12GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1490円
|1566円
|1641.6円
|1641.6円
|1566円
|2916円
|初期費用
|3665円
|3240円（BIC SIMは3229円）
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
（当日中）
|
540円
／500MB
|
216円
／100MB
|
216円
／100MB
|324円／100MB
|通信制御
|―
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
6GB
（高速時） 3日／
366MB
（低速時）
|―
|
SMS
オプション
|○（129円）
|
○
（151円）
|
◎
（標準）
|
○
（129円）
|公衆Wi-Fi
|○
|×（BIC SIMは○）
|○
|最低利用期間
|なし
|2ヵ月
|2ヵ月
|なし
|b-mobile SIM
|楽天モバイル データSIM 5GBプラン
|
U-mobile
PREMIUM
LTE使い放題プラン
|
U-mobile
データ専用
5GB
|
LinksMate
5GB
|高速定額
|おかわりSIM
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|無制限
|月1～5GB
|月5GB
|無制限
|月5GB
|月5GB
|
制限時の
通信速度
|―
|200kbps
|200kbps
|―
|128kbps
|200kbps
|月額料金
|2138円
|
540～
1620円
|1566円
|2678円
|1598円
|1620円
|初期費用
|3240円
|3665円
|3665円
|3672円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|―
|1GBまで月540円、1GBごとに＋270円
|
324円
／100MB
|―
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|
216円
／100MB
1080円
／1GB
|通信制御
|―
|
3日／
360MB
（低速時）
|ー
|条件非公表
|
3日／
300MB
（低速時）
|
SMS
オプション
|×
|
○
（140円）
|
○
（129円）
|
○
（162円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|○
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|なし（SIM削除に3240円）
|
DMM mobile
データSIMプラン
|
DTI SIM
ネットつかい放題プラン
|イオンモバイル データ8GBプラン
|mineo シングルタイプ 6GB
|5GB
|8GB
|
ドコモ
プラン
|
au
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
au
4G LTE
|
高速通信
通信量
|月5GB
|月8GB
|無制限
|月8GB
|月6GB
|月6GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|―
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1306円
|2138円
|2376円
|2138円
|1706円
|1706円
|初期費用
|3240円
|3240円
|3240円
|3240円
|3240円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
216円／100MB
648円／500MB
518円／1GB※1
|―
|
518円
／1GB
|162円／100MB
|通信制御
|
3日／366MB
（低速時）
|
1～3GB
程度
／1～2日
|
3日／
366MB
（低速時）
|なし
|
3日／
6GB
|
SMS
オプション
|○（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|×
|×
|最低利用期間
|1ヵ月
|なし
|なし
|なし
|なし
※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。
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