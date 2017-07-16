【格安スマホまとめ】SIMフリー機2製品登場、ASUSから5型エントリー機、arrows新モデルは洗浄可能

格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週はSIMフリースマホ2機種が発表。ASUSからは、5型コンパクトなエントリー機でライブ配信に特化した機能を持つ「ZenFone Live」。国内メーカーのSIMフリー機として根強い人気のarrowsシリーズに新モデル「arrows M04」が登場した。

ZenFone Live

動画配信特化でリアルタイムで美顔処理

5型のエントリー機という要素もうれしい「ZenFone Live」

ASUSからまたまたZenFoneシリーズのバリエーションモデルが登場した。「ZenFone Live」は5型のコンパクトサイズ＆税抜1万9800円というエントリー機でありながら、動画のライブ配信に特化した特徴的な機能を持つ1台だ。

具体的には「美人エフェクトLive」と呼ばれる機能で、FacebookやYouTubeなどのアプリと連携し、ライブ配信中の動画に含まれる人物について、リアルタイムで美顔処理してくれる。また、端末の上下に配置されている2つのマイクは、ノイズキャンセリング機能によって、騒がしい環境で確実に声を届けてくれるという。まさに自撮りでのライブ配信に最適な1台となっている。

そのほかの主要スペックは、HD解像度（720×1280）の5型液晶、クアッドコアのSnapdragon 400（1.4GHz）、2GBメモリー、16GBストレージ、13メガカメラ（イン5メガ）、2650mAhバッテリー、Android 6.0など。au VoLTEにも対応している。カラバリはネイビーブラック、シャンパンゴールド、ローズピンクの3色。

ローズピンクのカラバリ

人気のarrowsシリーズのSIMフリースマホに新機種

ハンドソープでの洗浄に対応！

スペック的にはミドルクラスながら、国内メーカー製の安心感、MIL規格準拠のテストをクリアする頑丈さ、防水・防塵やおサイフケータイ、ワンセグへの対応など、主要MVNOのセットモデルとしてトップクラスの売れ行きという、富士通arrowsシリーズのSIMフリースマホ。1年に1回のペースで新製品が登場しているが、2017年モデルとなる「arrows M04」が発表された（7月20日発売）。

arrows M04

arrows M04の新要素は洗浄に対応した点。スマホをキレイな状態で利用したいという声は根強く存在するとのことで、泡タイプのハンドソープか液体タイプの食器用洗剤で洗うことに対応した。堅牢設計、防水・防塵、おサイフケータイへの対応、アンテナ内蔵で単体でワンセグ視聴が可能といった美点はもちろんそのままだ。

ハンドソープで洗うことが可能

主要スペックもarrows M03からの変化点は少なく、HD解像度の5型液晶、クアッドコアのSnapdragon 410（1.2GHz）、2GBメモリー、16GBストレージ、13.1メガカメラ（イン5メガ）、2580mAhバッテリー、Android 7.1などを搭載。VoLTEも利用可能だ。価格は約3万9000円を予定する。

OCN モバイル ONE BIGLOBE SIM 3ギガプラン IIJmio／BIC SIM

ミニマムスタートプラン 楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン 110MB/日

コース 3GB/月

コース タイプD タイプA 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE

（VoLTE） Xi／FOMA 高速通信

通信量 1日110MB 月3GB 月3GB 月3GB 月3GB 月3.1GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 972円 1188円 972円 972円 972円 972円 初期費用 3665円 3665円 3240円（BIC SIMは3229円） 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円

／1日

（当日中） 540円

／500MB 324円

／100MB 216円

／100MB 216円

／100MB 324円

／100MB 通信制御 ― ― 3日／

366MB

（低速時） 3日／

6GB

（高速時）

3日／

366MB

（低速時） ー SMS

オプション ○

（129円） ○

（129円） ○

（151円） ◎

（標準） ○

（129円） 公衆Wi-Fi ○ 有料 ×（BIC SIMは○） × 最低利用期間 なし なし 2ヵ月 2ヵ月 なし

LINEモバイル U-

mobile

データ専用 ダブルフィックス DMM

mobile

データSIMプラン 3GB DTI SIM 3GBデータプラン FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン LINEフリー コミュニケーションフリー 3GB 通信網 Xi／FOMA 高速通信

通信量 月1GB 月3GB 月1／3GB 月3GB 月3GB 月100MB

／1GB等 制限時の

通信速度 200kbps 128kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 540円 1198円 734円

～972円 918円 907円 322円／

538円等 初期費用 3672円 3665円 3240円 3240円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円／500MB

1080円／1GB

3240円／3GB 324円

／100MB

540円

／500MB

864円

／1GB 216円

／100MB

664円

／500MB

518円

／1GB※1 410円

／500MB

648円

／1GB 100MB、1GB、3GBなどと使用量に応じた料金 通信制御 条件非公表 条件

非公表 3日／

366MB

（低速時） 3日／

2GB ― SMS

オプション ○

（129円） ◎

（標準） ○

（162円） ○

（162円） ○

（162円） ○

（151円） 公衆Wi-Fi × ○ × × × 最低利用期間 なし なし 1ヵ月 なし なし

ニフティ

NifMo

3GBプラン nuroモバイル イオンモバイル データプラン 4GB mineo

シングルタイプ 3GB 3GB

プラン 0 SIM ドコモ

プラン au

プラン 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE 高速通信

通信量 月3GB 月3GB 月500MB

～5GB 月4GB 月3GB 月3GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 972円 972円 0～1728円 1058円 972円 972円 初期費用 3240円 3665円 3665円 3240円 3240円 3240円 SIMサイズ 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 972円

／500MB

432円

／100MB

648円

／500MB

1080円

／1GB

500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額 518円

／1GB 162円／100MB 通信制御 1日／

650MB 条件非公表 条件非公表 3日／

366MB

（低速時） ー 3日／

6GB SMS

オプション ○

（162円） ○

（162円） ○

（162円） ○

（151円） ○

（129円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi ○ × × × × × 最低利用期間 なし なし なし なし なし なし

月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス

（すべて税込）

OCN モバイル ONE IIJmio／BIC SIM

ライトスタートプラン BIGLOBE SIM 170MB/日

コース 6GB/月

コース タイプD タイプA 6ギガ

プラン 12ギガ

プラン 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE

（VoLTE） Xi／FOMA 高速通信

通信量 1日

170MB 月6GB 月6GB 月6GB 月6GB 月12GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1490円 1566円 1641.6円 1641.6円 1566円 2916円 初期費用 3665円 3240円（BIC SIMは3229円） 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM、

nanoSIM 制限解除

オプション 540円

／1日

（当日中） 540円

／500MB 216円

／100MB 216円

／100MB 324円／100MB 通信制御 ― 3日／

366MB

（低速時） 3日／

6GB

（高速時） 3日／

366MB

（低速時） ― SMS

オプション ○（129円） ○

（151円） ◎

（標準） ○

（129円） 公衆Wi-Fi ○ ×（BIC SIMは○） ○ 最低利用期間 なし 2ヵ月 2ヵ月 なし

b-mobile SIM 楽天モバイル データSIM 5GBプラン U-mobile

PREMIUM

LTE使い放題プラン U-mobile

データ専用

5GB LinksMate

5GB 高速定額 おかわりSIM 通信網 Xi／FOMA 高速通信

通信量 無制限 月1～5GB 月5GB 無制限 月5GB 月5GB 制限時の

通信速度 ― 200kbps 200kbps ― 128kbps 200kbps 月額料金 2138円 540～

1620円 1566円 2678円 1598円 1620円 初期費用 3240円 3665円 3665円 3672円 SIMサイズ 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション ― 1GBまで月540円、1GBごとに＋270円 324円

／100MB ― 324円

／100MB

540円

／500MB

864円

／1GB 216円

／100MB

1080円

／1GB 通信制御 ― 3日／

360MB

（低速時） ー 条件非公表 3日／

300MB

（低速時） SMS

オプション × ○

（140円） ○

（129円） ○

（162円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × ○ × 最低利用期間 なし なし なし なし（SIM削除に3240円）

DMM mobile

データSIMプラン DTI SIM

ネットつかい放題プラン イオンモバイル データ8GBプラン mineo シングルタイプ 6GB 5GB 8GB ドコモ

プラン au

プラン 通信網 Xi／FOMA au

4G LTE 高速通信

通信量 月5GB 月8GB 無制限 月8GB 月6GB 月6GB 制限時の

通信速度 200kbps ― 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1306円 2138円 2376円 2138円 1706円 1706円 初期費用 3240円 3240円 3240円 3240円 3240円 SIMサイズ 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 216円／100MB

648円／500MB

518円／1GB※1 ― 518円

／1GB 162円／100MB 通信制御 3日／366MB

（低速時） 1～3GB

程度

／1～2日 3日／

366MB

（低速時） なし 3日／

6GB SMS

オプション ○（162円） ○

（162円） ○

（151円） ○

（129円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × × × × 最低利用期間 1ヵ月 なし なし なし なし

※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。

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