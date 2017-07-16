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格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ第135回

【格安スマホまとめ】SIMフリー機2製品登場、ASUSから5型エントリー機、arrows新モデルは洗浄可能

2017年07月16日 15時00分更新

文● オカモト／ASCII編集部

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　格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週はSIMフリースマホ2機種が発表。ASUSからは、5型コンパクトなエントリー機でライブ配信に特化した機能を持つ「ZenFone Live」。国内メーカーのSIMフリー機として根強い人気のarrowsシリーズに新モデル「arrows M04」が登場した。

ZenFone Live

動画配信特化でリアルタイムで美顔処理
5型のエントリー機という要素もうれしい「ZenFone Live」

　ASUSからまたまたZenFoneシリーズのバリエーションモデルが登場した。「ZenFone Live」は5型のコンパクトサイズ＆税抜1万9800円というエントリー機でありながら、動画のライブ配信に特化した特徴的な機能を持つ1台だ。

　具体的には「美人エフェクトLive」と呼ばれる機能で、FacebookやYouTubeなどのアプリと連携し、ライブ配信中の動画に含まれる人物について、リアルタイムで美顔処理してくれる。また、端末の上下に配置されている2つのマイクは、ノイズキャンセリング機能によって、騒がしい環境で確実に声を届けてくれるという。まさに自撮りでのライブ配信に最適な1台となっている。

　そのほかの主要スペックは、HD解像度（720×1280）の5型液晶、クアッドコアのSnapdragon 400（1.4GHz）、2GBメモリー、16GBストレージ、13メガカメラ（イン5メガ）、2650mAhバッテリー、Android 6.0など。au VoLTEにも対応している。カラバリはネイビーブラック、シャンパンゴールド、ローズピンクの3色。

ローズピンクのカラバリ

人気のarrowsシリーズのSIMフリースマホに新機種
ハンドソープでの洗浄に対応！

　スペック的にはミドルクラスながら、国内メーカー製の安心感、MIL規格準拠のテストをクリアする頑丈さ、防水・防塵やおサイフケータイ、ワンセグへの対応など、主要MVNOのセットモデルとしてトップクラスの売れ行きという、富士通arrowsシリーズのSIMフリースマホ。1年に1回のペースで新製品が登場しているが、2017年モデルとなる「arrows M04」が発表された（7月20日発売）。

arrows M04

　arrows M04の新要素は洗浄に対応した点。スマホをキレイな状態で利用したいという声は根強く存在するとのことで、泡タイプのハンドソープか液体タイプの食器用洗剤で洗うことに対応した。堅牢設計、防水・防塵、おサイフケータイへの対応、アンテナ内蔵で単体でワンセグ視聴が可能といった美点はもちろんそのままだ。

ハンドソープで洗うことが可能

　主要スペックもarrows M03からの変化点は少なく、HD解像度の5型液晶、クアッドコアのSnapdragon 410（1.2GHz）、2GBメモリー、16GBストレージ、13.1メガカメラ（イン5メガ）、2580mAhバッテリー、Android 7.1などを搭載。VoLTEも利用可能だ。価格は約3万9000円を予定する。

月1000円前後の人気格安データ通信サービス（税込）
（音声通話付きのSIMは前回分をクリック

　 OCN モバイル ONE BIGLOBE SIM 3ギガプラン IIJmio／BIC SIM
ミニマムスタートプラン 		楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン
110MB/日
コース 		3GB/月
コース 		タイプD タイプA
通信網 Xi／FOMA au 4G LTE
（VoLTE） 		Xi／FOMA
高速通信
通信量 		1日110MB 月3GB 月3GB 月3GB 月3GB 月3.1GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 972円 1188円 972円 972円 972円 972円
初期費用 3665円 3665円 3240円（BIC SIMは3229円） 3665円
SIMサイズ 標準、microSIM、
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		540円
／1日
（当日中） 		540円
／500MB 		324円
／100MB 		216円
／100MB 		216円
／100MB 		324円
／100MB
通信制御 3日／
366MB
（低速時） 		3日／
6GB
（高速時）
3日／
366MB
（低速時）
SMS
オプション
（129円）
（129円）
（151円）
（標準）
（129円）
公衆Wi-Fi 有料 ×（BIC SIMは○） ×
最低利用期間 なし なし 2ヵ月 2ヵ月 なし
　 LINEモバイル U-
mobile
データ専用 ダブルフィックス 		DMM
mobile
データSIMプラン 3GB 		DTI SIM 3GBデータプラン FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン
LINEフリー コミュニケーションフリー 3GB
通信網 Xi／FOMA
高速通信
通信量 		月1GB 月3GB 月1／3GB 月3GB 月3GB 月100MB
／1GB
制限時の
通信速度 		200kbps 128kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 540円 1198円 734円
～972円 		918円 907円 322円／
538円
初期費用 3672円 3665円 3240円 3240円 3665円
SIMサイズ 標準、microSIM、
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		540円／500MB
1080円／1GB
3240円／3GB 		324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB 		216円
／100MB
664円
／500MB
518円
／1GB※1 		410円
／500MB
648円
／1GB 		100MB、1GB、3GBなどと使用量に応じた料金
通信制御 条件非公表 条件
非公表 		3日／
366MB
（低速時） 		3日／
2GB
SMS
オプション
（129円）
（標準）
（162円）
（162円）
（162円）
（151円）
公衆Wi-Fi × × × ×
最低利用期間 なし なし 1ヵ月 なし なし
　 ニフティ
NifMo
3GBプラン 		nuroモバイル イオンモバイル データプラン 4GB mineo
シングルタイプ 3GB
3GB
プラン 		0 SIM ドコモ
プラン 		au
プラン
通信網 Xi／FOMA au 4G LTE
高速通信
通信量 		月3GB 月3GB 月500MB
～5GB 		月4GB 月3GB 月3GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 972円 972円 0～1728円 1058円 972円 972円
初期費用 3240円 3665円 3665円 3240円 3240円 3240円
SIMサイズ 標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		972円
／500MB
 432円
／100MB
648円
／500MB
1080円
／1GB
 500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額 518円
／1GB 		162円／100MB
通信制御 1日／
650MB 		条件非公表 条件非公表 3日／
366MB
（低速時） 		3日／
6GB
SMS
オプション
（162円）
（162円）
（162円）
（151円）
（129円）
（標準）
公衆Wi-Fi × × × × ×
最低利用期間 なし なし なし なし なし なし

月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス
（すべて税込）

　 OCN モバイル ONE IIJmio／BIC SIM
ライトスタートプラン 		BIGLOBE SIM
170MB/日
コース 		6GB/月
コース 		タイプD タイプA 6ギガ
プラン 		12ギガ
プラン
通信網 Xi／FOMA au 4G LTE
（VoLTE） 		Xi／FOMA
高速通信
通信量 		1日
170MB 		月6GB 月6GB 月6GB 月6GB 月12GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1490円 1566円 1641.6円 1641.6円 1566円 2916円
初期費用 3665円 3240円（BIC SIMは3229円） 3665円
SIMサイズ 標準、microSIM、
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準、microSIM、
nanoSIM
制限解除
オプション 		540円
／1日
（当日中） 		540円
／500MB 		216円
／100MB 		216円
／100MB 		324円／100MB
通信制御 3日／
366MB
（低速時） 		3日／
6GB
（高速時） 3日／
366MB
（低速時）
SMS
オプション 		○（129円）
（151円）
（標準）
（129円）
公衆Wi-Fi ×（BIC SIMは○）
最低利用期間 なし 2ヵ月 2ヵ月 なし
　 b-mobile SIM 楽天モバイル データSIM 5GBプラン U-mobile
PREMIUM
LTE使い放題プラン 		U-mobile
データ専用
5GB 		LinksMate
5GB
高速定額 おかわりSIM
通信網 Xi／FOMA
高速通信
通信量 		無制限 月1～5GB 月5GB 無制限 月5GB 月5GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 128kbps 200kbps
月額料金 2138円 540～
1620円 		1566円 2678円 1598円 1620円
初期費用 3240円 3665円 3665円 3672円
SIMサイズ 標準、microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準、microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		1GBまで月540円、1GBごとに＋270円 324円
／100MB 		324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB 		216円
／100MB
1080円
／1GB
通信制御 3日／
360MB
（低速時） 		条件非公表 3日／
300MB
（低速時）
SMS
オプション 		×
（140円）
（129円）
（162円）
（標準）
公衆Wi-Fi × × ×
最低利用期間 なし なし なし なし（SIM削除に3240円）
　 DMM mobile
データSIMプラン 		DTI SIM
ネットつかい放題プラン 		イオンモバイル データ8GBプラン mineo シングルタイプ 6GB
5GB 8GB ドコモ
プラン 		au
プラン
通信網 Xi／FOMA au
4G LTE
高速通信
通信量 		月5GB 月8GB 無制限 月8GB 月6GB 月6GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1306円 2138円 2376円 2138円 1706円 1706円
初期費用 3240円 3240円 3240円 3240円 3240円
SIMサイズ 標準、microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		216円／100MB
648円／500MB
518円／1GB※1 		518円
／1GB 		162円／100MB
通信制御 3日／366MB
（低速時） 		1～3GB
程度
／1～2日 		3日／
366MB
（低速時） 		なし 3日／
6GB
SMS
オプション 		○（162円）
（162円）
（151円）
（129円）
（標準）
公衆Wi-Fi × × × × ×
最低利用期間 1ヵ月 なし なし なし なし

※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。


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