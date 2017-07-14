パソコン工房のウェブ通販サイトとパソコン工房 秋葉原イイヤマストアで販売 Core i7-7700K＆GTX 10シリーズ搭載ゲーミングPCが100台限定で特価！ 文● 八尋／ASCII

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特価ゲーミングパソコンを合計100台限定で販売

ユニットコムは7月14日、パソコン工房のウェブ通販サイトおよびパソコン工房 秋葉原イイヤマストアで、特価ゲーミングパソコンを合計100台限定で販売開始した。

ラインアップは、Mini-ITXケースを採用するLEVEL∞ C-Classの「LEVEL-C117-i7K-RNR-TP」（ウェブ通販・店舗限定80台）、ミニタワーケースを採用するLEVEL∞ M-Classの「LEVEL-M022-i7K-TNR-TP」（店舗限定10台）、ミドルタワーケースを採用するLEVEL∞ R-Classの「LEVEL-R027-i7K-TNA-TP」。

LEVEL-C117-i7K-RNR-TPは、Core i7-7700K（4.2GHz）、GeForce GTX 1060（6GB GDDR5）、Z170チップセット、8GBメモリー、240GB SSD、2TB HDDという構成だ。OSはWindows 10 Home（64bit）を採用する。電源は500Wで、80PLUS SILVER認証を取得している。価格は14万378円。

LEVEL-M022-i7K-TNR-TPは、Core i7-7700K（4.2GHz）、GeForcce GTX 1070（8GB GDDR5）、H110チップセット、8GBメモリー、240GB SSD、1TB HDDという構成だ。OSはWindows 10 Home（64bit）を採用する。電源は500Wで、80PLUS SILVER認証を取得している。価格は14万5778円。

LEVEL-R027-i7K-TNA-TPは、Core i7-7700K（4.2GHz）、GeForce GTX 1070（8GB GDDR5）、Z270チップセット、8GBメモリー、480GB SSD、2TB HDDという構成だ。OSはWindows 10 Home（64bit）を採用する。電源は500Wで、80PLUS SILVER認証を取得している。価格は16万1978円。

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