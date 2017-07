継承者レベルに新装備に新エリア、ArcheAgeのアップデート「継承」を一足先にプレー

「大型アップデートAecheage 3.5」の第1弾「継承」

ゲームオンが運営するMMORPG「ArcheAge」で、7月19日に「大型アップデートAecheage 3.5」の第1弾「継承」を実装する。

今回のアップデートの目玉は、「継承者レベル」「イフニール装備」「新エリア」の3つ。今回は、アップデートに先駆けて体験してきたので紹介したい。なお、アップデートの内容の詳細についてはコチラの記事を参照してほしい。

レベルキャップ解放! 上限の55からさらに上の継承者レベルに

アップデート「継承」では、レベルキャップが解放される。従来のレベル上限は55だが、そこから56、57というふうに上がっていくのではなく「継承者レベル」に代わる。継承者レベルは1から最大7までとなっており、継承者レベルになったり上げたりするにはアイテム「超越した継承者の証明」が必要だ。

名誉ポイントや生活ポイントで交換できるそうなので、毎日コツコツとプレイしていればアイテムで困ることはなさそうだ。超越した継承者の証明を使用するとアニメーションが流れ、継承者レベル1になる。次の継承者レベルも、経験値を最大にした状態で超越した継承者の証明を消費すれば解放できる。なお、ステータスなどは引き継がれる。

アニメーションが流れる

また、継承者レベルになると、特定の既存スキルに属性を付与することができる。属性が付与されたスキルは、スキル自体の性能が変化し、様々な戦闘スタイルを楽しむことができる。継承者スキルは、1レベルごとに1ポイント獲得できる「継承者ポイント」を使用して付与することが可能だ。

装備を揃えると羽が!

エアナード装備より上位の「イフニール装備」登場

イフニール装備

アップデート「継承」では、現状の最上位「エアナード装備」のさらに上位で、古の種族「イフナ」の偉大なる力を宿した武器・防具「イフニール装備」が登場する。イフニール装備は、エアナード装備と新規マップで手に入る素材を使って作成可能で、黒曜石装備7段階以上の強さとなる。

イフニール装備はアイテム合成で装備の経験値を貯めることで強化していく。また、武器や装備だけでなく、すべてのムーンストーンの中で最高の性能を持ち、イフニール装備にのみ装着できる「イフニールシャドウムーン」も登場する。

イフニール装備は、布、革、プレートの3種類存在し、同じ素材の装備をすべてそろえると、防具エフェクトとして羽が生える。黄金に輝くデザインと羽が生えたさまは、まるで聖闘士のようだ。

布

革

プレート

打ち上げられたクジラが不気味な「ホエールソング湾」と巨大な燈台が中心にある「海の燭台

アップデート「継承」では、新エリア「ホエールソング湾」と「海の燭台」が実装される。

ホエールソング湾は、名前のとおりクジラを捕獲して肉や油を糧に生活する人々が暮らす土地だったが、オースト家従者を名乗る一団が占拠して呪術的な所作をしている影響でクジラの捕獲量が激減してしまったというバックボーンがある場所。住民たちは困窮してほかの土地へ移ってしまい、現在は大量のクジラが打ち上げられ、作業場として建てられて小屋も廃墟と化している。

波打ち際には大量のクジラが打ち上げられている

海岸近くには、「シークロコダイル」「ベヒーモス」「シータートル」など、海に関連したモンスターがいる。オースト家従者の呪術のせいなのか、辺りは薄暗く不気味だ。

海岸近くには海の生物のようなモンスターが多数いる

海の燭台は、太古の昔に高度な技術を持っていたイフナと呼ばれる種族と深く関わりのある土地。イフナは、魔の軍勢ナチャッシュと戦ったのち、ナチャッシュを異次元へ封印すると同時に消滅した。このナチャッシュの封印の力が弱まったせいで出現したのが海の燭台だ。

海の燭台はホエールソング湾から船でまっすぐ進んだ場所にある島

海の燭台はとても幻想的な場所だが、出現するモンスターは魔の軍勢ナチャッシュと関係があるのか「ブラックデーモンプレデター」「ブラックデーモンイーター」など悪魔のようなモンスターが多い。

エリア自体はとても幻想的

中心には巨大な燭台がある

イフニール装備の素材の一部が手に入るレイドコンテンツのデイリークエストが受注可能

ホエールソング湾と海の燭台では、エリア限定で勢力ごとのレイドコンテンツのデイリークエストが受注できる。このデイリークエストではイフニール装備の素材の一部が手に入る。

海の燭台では、巨大なボスモンスター「封印の破壊者」が登場し、周りには「グール追跡者」というモンスターが多数出現する。正直、封印の破壊者は倒せるの? と感じたくらい強く、しかもわらわらといるグール追跡者もそこそこ強い。

封印の破壊者の周りにいるグール追跡者もそこそこ強い

ホエールソング湾のデイリークエストは、グール追跡者よりも大量に「目覚めたブラッディゴーストプリースト」「燃え上がるブラッディゴーストバーサーカー」というモンスターが現れ、中心の塔を破壊しようとするのでそれを阻止しなくてはいけない。目覚めたブラッディゴーストプリーストも1体1体が強いうえに大量に出現する。

中心の塔を破壊するためにモンスターが襲ってくる

目覚めたブラッディゴーストプリーストもも強い上に大量に襲ってくる

燃え上がるブラッディゴーストバーサーカーも同じ

どちらのデイリークエストも、ある程度の強さと人数が必要なクエストだなと感じた。難しい分、クリアすればイフニール装備の素材が手に入るので、腕に自信がある人はぜひ挑戦してみてほしい。

貿易の改革や最上位等級「太初」など、そのほかのアップデート内容も多数!

以上のアップデート内容のほかに、貿易の改革や最上級等級「太初」なども実装する。また、闘争サイクルの進行を、PvPのほかにクエストの達成やモンスターの討伐でも進行するようになったり、各レイドモンスターの出現時間を調整したりと、細かなアップデート内容も多数ある。こちらについては、特設サイトをチェックしてほしい。

Copyright © 2012-2017 ArcheAge has been licensed by XLGAMES Inc. ArcheAge © is a registered trademark of XLGAMES Inc., Ltd. All rights reserved. Published by GameOn Co., Ltd.

ツイートする

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています