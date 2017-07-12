今ならCore i5-6200U+256GB SSDの13.3型dynabookが11万円台

東芝のウェブ直販サイト「東芝ダイレクト 」では、旧モデルを「アウトレット価格」で販売中だ。（7月12日現在。最新の構成例／価格は東芝ダイレクト を参照のこと）

アウトレット価格での購入は東芝ダイレクト の「Room1048会員」への登録が必須（会員価格での購入はログインが必要）。会員登録は無料だ。

対象の製品の「dynabook RZ73/B 2016冬Webモデル グラファイトブラック 」は、以下の構成で6万6960円引きの11万9880円。

dynabook RZ73/B 2016冬Webモデル グラファイトブラック

dynabook RZ73/B 2016冬Webモデル グラファイトブラック OS Windows 7 Professional

（Windows 10 Proダウングレード権行使） CPU Core i5-6200U メモリー 4GB／最大16GB ストレージ 256GB SSD ディスプレー 13.3型（1920×1080ドット／ノングレア） 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 無線 IEEE 802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 2.1+EDR

そのほか多数の製品を用意。在庫限りのセールで、売り切れ次第終了となる。目当てのモデルがある読者は、早めの注文を心がけよう。

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