AmazonプライムデーでAdobe製品が最大65％オフ

年に一度のプライム会員向け大型セール「Amazonプライムデー」が昨日からスタートしている。特選セール品の中には、値引き率がかなり大きくなっているものも多い。Adobe製のグラフィックソフト製品が最大65%引きなのも注目だ。
12ヵ月版（オンラインコード）の価格は、「Creative Cloudフォトプラン」が30%引きの8232円、「Illustrator」が65%引きの9156円、「Illustrator+フォトプラン」が35%引きの2万5217円。
また、「Illustrator+Photoshop」の12ヵ月版（パッケージ版）も60%引きの2万2325円となっている。
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|Adobe Creative Cloud フォトプラン(Photoshop+Lightroom)|12か月版
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|Adobe Illustrator CC 2017年版 |12か月版|オンラインコード版
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|Adobe Creative Cloud フォトプラン+Illustrator CC |12か月版|オンラインコード版
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|Adobe Illustrator CC + Photoshop CC |12か月版|パッケージ版
グッと購入しやすくなったこの価格はプライムデーならでは。気になる人はぜひチェックしてほしい。