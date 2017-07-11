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AmazonプライムデーでAdobe製品が最大65％オフ

2017年07月11日 16時30分更新

文● ASCII編集部

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　年に一度のプライム会員向け大型セール「Amazonプライムデー」が昨日からスタートしている。特選セール品の中には、値引き率がかなり大きくなっているものも多い。Adobe製のグラフィックソフト製品が最大65%引きなのも注目だ。

　12ヵ月版（オンラインコード）の価格は、「Creative Cloudフォトプラン」が30%引きの8232円、「Illustrator」が65%引きの9156円、「Illustrator+フォトプラン」が35%引きの2万5217円。

　また、「Illustrator+Photoshop」の12ヵ月版（パッケージ版）も60%引きの2万2325円となっている。

Image from Amazon.co.jp
Adobe Creative Cloud フォトプラン(Photoshop+Lightroom)|12か月版
Image from Amazon.co.jp
Adobe Illustrator CC 2017年版 |12か月版|オンラインコード版
Image from Amazon.co.jp
Adobe Creative Cloud フォトプラン+Illustrator CC |12か月版|オンラインコード版
Image from Amazon.co.jp
Adobe Illustrator CC + Photoshop CC |12か月版|パッケージ版

　グッと購入しやすくなったこの価格はプライムデーならでは。気になる人はぜひチェックしてほしい。

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