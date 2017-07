プロ並みの画像編集ツールが揃った加工アプリ―注目のiPhoneアプリ3選

iPhone/iPadアプリをメインに紹介しているサイト「iPhonePLUS」では、アプリ開発者さんにも御参加いただき、ご自身のアプリ紹介記事をご投稿いただいております。ゲームアプリをはじめ、ツール系や教育など幅広いジャンルのアプリがあります。

そこで、これまでどのアプリ記事が多く読まれているのか、7月3日~7月9日までの一週間を集計。iPhonePLUSではランキング形式で振り返るとともに注目作をピックアップしました。どれも個性的なアプリばかりなので、ぜひダウンロードして試してみてください。

それでは、ランキングの中からピックアップしたアプリをどうぞ!

Fotor画像加工編集•効果合成補正•写真フォトグリッドアプリ

撮影から画像編集加工、SNSでのシェアまでを同一アプリ上で完結できるツールです。エフェクト(効果)や切り取りなど、編集ツールが豊富なのが特徴で、それぞれのツールを直感的に使うことができます。また、アップデートによりノイズ除去機能が加わりました。

App Store:Fotor画像加工編集•効果合成補正•写真フォトグリッドアプリ

開発:Chengdu Everimaging Science and Technology Co., Ltd

バージョン:7.7.1

価格:無料

(バージョンと価格は記事作成時のものです)

脱出ゲーム Antique Shop

さまざまなアンティーク品に囲まれた「Antique Shop」から脱出を目指すゲーム。気になるところをタップして、さまざまな仕掛けを解きながら脱出しよう。

App Store:脱出ゲーム Antique Shop

開発:Tomoya Tsuruta

バージョン: 1.2

価格:無料

(バージョンと価格は記事作成時のものです)

とけいであそぶ

子供が好きなようにいじって遊べる時計アプリです。時計の分針をグルグル回すと時刻を変えることができ、メガニ君(カニ)をタップすると、時刻を表示してしゃべります。新たに時刻を英語で発音する切り替え機能が実装されました。

App Store:とけいであそぶ

開発:Akiyo Imanaka

バージョン:1.1.0

価格:無料

(バージョンと価格は記事作成時のものです)

いかがでしたでしょうか。ぜひ一度ダウンロードして試してみてください。

なお、iPhonePLUSでは引き続きアプリ開発者さんからの御参加を募集しています。本サイトはWordPressで運用しているため誰にでも簡単にご利用いただくことができますので、アプリのリリースやアップデート情報、そのほかゲーム攻略記事など、ご自身のアプリをどんどんアピールしていただければと思います。

詳しくは『iPhone/iPadアプリ開発者のみなさまへ。このブログに御参加いただけませんか?(http://iphone.ascii.jp/developer/)』をご覧ください。よろしくお願いいたします。

