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2017年7月11日（火）20時から生放送

今夜20時ニコ生！ 最優秀SIMフリースマホを決める総選挙【デジデジ90】

2017年07月11日 15時00分更新

文● ASCII編集部

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スマートフォンから視聴したい場合は、niconicoアプリをダウンロードのうえ、
こちらからご覧ください。

　四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”が『SIMフリースマホ総選挙』を開催！

　“激得コスパ部門”“最強スペック部門”“変態部門”など、テーマ別にガチで選んだSIMフリースマホをご紹介。総合優勝をつかみ取るのはどのスマホになるでしょうか？

　「今夏、SIMフリースマホ＋格安SIMデビューしたい！」な人も、「そろそろ最新端末に買い替えたい！」な人も、必見の60分生放送。最後までお楽しみに！

▽おしながき

●20:05頃～
ASCIIスマホ総研 Presents SIMフリースマホ総選挙
「最強スペック部門」

●20:15頃～
ASCIIスマホ総研 Presents SIMフリースマホ総選挙
「高性能カメラ部門」

●20:25頃～
ASCIIスマホ総研 Presents SIMフリースマホ総選挙
「激得コスパ部門」

●20:35頃～
ASCIIスマホ総研 Presents SIMフリースマホ総選挙
「変態部門」

●20:45頃～
ASCIIスマホ総研 Presents SIMフリースマホ総選挙
最優秀賞 決定～！

※60分番組となります。

▽出演

オカモト（スマホ総研主席研究員/BOSS）
つばさ（MC/スマホの先生）@tsubasa_desu
ゆうこば（週間リスキー局長） @KobayashiYutaro
ミナミダ（新米研究員）

▼詳しい番組内容はこちらからチェック

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