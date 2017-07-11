今夜20時ニコ生！ 最優秀SIMフリースマホを決める総選挙【デジデジ90】

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四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”が『SIMフリースマホ総選挙』を開催！

“激得コスパ部門”“最強スペック部門”“変態部門”など、テーマ別にガチで選んだSIMフリースマホをご紹介。総合優勝をつかみ取るのはどのスマホになるでしょうか？

「今夏、SIMフリースマホ＋格安SIMデビューしたい！」な人も、「そろそろ最新端末に買い替えたい！」な人も、必見の60分生放送。最後までお楽しみに！

▽おしながき

●20:05頃～

ASCIIスマホ総研 Presents SIMフリースマホ総選挙

「最強スペック部門」

●20:15頃～

ASCIIスマホ総研 Presents SIMフリースマホ総選挙

「高性能カメラ部門」

●20:25頃～

ASCIIスマホ総研 Presents SIMフリースマホ総選挙

「激得コスパ部門」

●20:35頃～

ASCIIスマホ総研 Presents SIMフリースマホ総選挙

「変態部門」

●20:45頃～

ASCIIスマホ総研 Presents SIMフリースマホ総選挙

最優秀賞 決定～！

※60分番組となります。

▽出演

オカモト（スマホ総研主席研究員/BOSS）

つばさ（MC/スマホの先生）@tsubasa_desu

ゆうこば（週間リスキー局長） @KobayashiYutaro

ミナミダ（新米研究員）

▼詳しい番組内容はこちらからチェック

<a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv301668484" target="_blank">真夏のSIMフリースマホ総選挙</a>

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