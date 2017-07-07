ASRock「Fatal1ty X299 Professional Gaming i9」
10GbLAN装備でX299採用のハイエンドゲーミングマザーがASRockから
2017年07月07日 23時54分更新
ASRockから、Intel X299チップセットを搭載したLGA 2066対応マザーボード「Fatal1ty X299 Professional Gaming i9」が発売された。Fatal1tyシリーズの上位モデルに位置する製品だ。
|Intel X299チップセットを搭載したLGA 2066対応マザーボード「Fatal1ty X299 Professional Gaming i9」
「X299 Taichi」に続き、ASRock製のX299チップセット搭載ハイエンドマザーが登場した。「Fatal1ty X299 Professional Gaming i9」は、AQUANTIA製の10ギガビットLAN「AQC107」を採用するほか、Intel I219-V + Intel I211ATによるデュアルギガビットLAN、Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac+Bluetooth 4.2をサポートしているのが特徴。
|AQUANTIA製の10ギガビットLAN「AQC107」を採用するFatal1tyシリーズの上位モデルだ
Hyper BCLK Engine IIIや12Kブラックコンデンサーを採用する電源周りは13フェーズ構成。重いカードも安心の高耐久PCI Expressスロット「PCI-E Steel Slot」や「Creative Sound Blaster Cinema 3」によるサウンド機能、RGB LEDイルミネーション機能「AURA RGB LED」を備える。
|電源周りは13フェーズ構成。高耐久PCI Expressスロット「PCI-E Steel Slot」を備える
主なスペックは、拡張スロットがPCI Express(3.0) x16×4(動作モードは搭載CPUにより異なる)、PCI Express(2.0) x1×1。メモリーは、DDR4 DIMM×8(DDR4-4266(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3200(OC)/2933(OC)/2800(OC)/2666/2400/2133、最大128GB)という構成。
|AQUANTIA製の10ギガビットLANは赤いポート。ほかにIntel I219-V + Intel I211ATによるデュアルギガビットLAN(青いポート)を備えるトリプル仕様
ネットワーク機能以外のオンボードインターフェースとして、M.2×3、SATA3.0×10、USB 3.1×3(Type-A+Type-C)、USB 3.0×8、USB 2.0×6などを装備する。
価格は6万2100円。パソコンショップアーク、ドスパラ パーツ館、パソコン工房秋葉原BUYMORE店、ツクモパソコン本店、ツクモDOS/Vパソコン館、TSUKUMO eX.で販売中だ。