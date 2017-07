【2017夏アニメ】5人の少女のスパイアクション『プリンセス・プリンシパル』に、ゲーマーの青春ラブコメ『ゲーマーズ！』

前へ 1 2 3 4 5 6 次へ

ASCII.jpのアニメ特集もついに終盤戦!(第1回、第2回、第3回、第4回、第5回、第6回) 第7回の今回は、ロンドンを舞台にした5人の少女によるスパイアクション『プリンセス・プリンシパル』、ゲーマーたちの青春ラブコメ『ゲーマーズ!』など、計6作品を紹介!

東西に分裂したロンドンで繰り広げられる、

少女たちのスパイアクション! 「プリンセス・プリンシパル」

(C)Princess Principal Project

作品解説

舞台は19世紀末、巨大な壁で東西に分断されたアルビオン王国の首都ロンドン。

伝統と格式ある名門、クイーンズ・メイフェア校には、5人の少女たちが在籍していた。

彼女たちは女子高校生を隠れ蓑に、スパイ活動を展開。

変装、諜報、潜入、カーチェイス……。

少女たちはそれぞれの能力を活かし、影の世界を飛び回る。

「私たちは何?」

「スパイ。嘘をつく生き物だ」

スタッフ

監督:橘 正紀

シリーズ構成・脚本:大河内一楼

キャラクター原案:黒星紅白

キャラクターデザイン・総作画監督:秋谷有紀恵

総作画監督:西尾公伯

コンセプトアート:六七質

メカニカルデザイン:片貝文洋

リサーチャー:白土晴一

設定協力:速水螺旋人

プロップデザイン:あきづきりょう

音楽:梶浦由記

音響監督:岩波美和

美術監督:池 信孝

美術設定:大原盛仁、谷内優穂

色彩設計:津守裕子

HOA(Head of 3D Animation):トライスラッシュ

グラフィックアート:荒木宏文

撮影監督:若林 優(T2 studio)

編集:定松 剛(サテライト)

アニメーション制作:Studio 3Hz、アクタス

オープニングテーマ:「The Other Side of the Wall」(歌:Void_Chords feat.MARU)

エンディングテーマ:「A Page of My Story」(歌:アンジェ(CV:今村彩夏)/プリンセス(CV:関根明良)/ドロシー(CV:大地 葉)/ベアトリス(CV:影山 灯)/ちせ(CV:古木のぞみ))

キャスト

アンジェ:今村彩夏

プリンセス:関根明良

ドロシー:大地 葉

ベアトリス:影山 灯

ちせ:古木のぞみ

L(エル):菅生隆之

7(セブン):沢城みゆき

大佐:山崎たくみ

ノルマンディー公:土師孝也

ガゼル:飯田友子

番組情報

TOKYO MX:7月9日より毎週日曜23:00~

KBS京都:7月9日より毎週日曜23:30~

サンテレビ:7月9日より毎週日曜25:00~

BS11:7月11日より毎週火曜24:30~

AT-X:7月14日より毎週金曜20:00~(リピート放送:毎週月曜12:00~/毎週水曜28:00~)

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURL http://www.pripri-anime.jp/

Twitterアカウント @pripri_anime

