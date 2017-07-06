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今なら11万円台！ Core i5-6200U+256GB SSDの13.3型dynabookが安い！

2017年07月06日 22時00分更新

文● ASCII編集部

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　東芝のウェブ直販サイト「東芝ダイレクト」では、旧モデルを「アウトレット価格」で販売中だ。（7月6日現在。最新の構成例／価格は東芝ダイレクトを参照のこと）

　アウトレット価格での購入は東芝ダイレクトの「Room1048会員」への登録が必須（会員価格での購入はログインが必要）。会員登録は無料だ。

　対象の製品の「dynabook RZ73/B 2016冬Webモデル グラファイトブラックicon」は、以下の構成で6万6960円引きの11万9880円。

dynabook RZ73/B 2016冬Webモデル グラファイトブラック
dynabook RZ73/B 2016冬Webモデル グラファイトブラック icon
OSWindows 7 Professional
（Windows 10 Proダウングレード権行使）
CPUCore i5-6200U
メモリー4GB／最大16GB
ストレージ256GB SSD
ディスプレー13.3型（1920×1080ドット／ノングレア）
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
無線IEEE 802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 2.1+EDR

　そのほか多数の製品を用意。在庫限りのセールで、売り切れ次第終了となる。目当てのモデルがある読者は、早めの注文を心がけよう。

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