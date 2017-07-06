東芝、Core i5-7200U搭載13.3型モバイルノート「dynabook RX73」を発表
2017年07月06日 14時00分更新
文● 貝塚／ASCII.jp
|プラチナホワイト
東芝クライアントソリューションは7月6日、13.3型ノートPC「dynabook RX73」を発表した。
第7世代のインテルCoreプロセッサーを搭載するモバイルノート。構成違いの3モデルをリリースし、それぞれグラファイトブラックとプラチナホワイトの2色をラインアップする。各モデルの主な構成と価格は以下の通り。
|グラファイトブラック
RX73/DWR、RX73/DBR：Core i5-7200U、Windows 10 Creators Update、13.3型ディスプレー（1920×1080ドット）、8GBメモリー、512GB SSD、IEEE 802.11ac/a/b/g/n、Blu-rayディスクドライブ、サイズおよそ幅316×奥行き229×高さ21.4mm、重量およそ1.35／1.32kg、実売価格21万円台半ば
RX73/DWP、RX73/DBP：Core i5-7200U、Windows 10 Creators Update、13.3型ディスプレー（1920×1080ドット）、4GBメモリー、256GB SSD、IEEE 802.11ac/a/b/g/n、Blu-rayディスクドライブ、サイズおよそ幅316×奥行き229×高さ21.4mm、重量およそ1.35／1.32kg、実売価格19万円台半ば
RX73/DWQ、RX73/DBQ：Core i3-7100U、Windows 10 Creators Update、13.3型ディスプレー（1920×1080ドット）、4GBメモリー、1TB HDD、IEEE 802.11ac/a/b/g/n、DVDスーパーマルチドライブ、サイズおよそ幅316×奥行き229×高さ21.4mm、重量およそ1.44／1.41kg、実売価格17万円台前半
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