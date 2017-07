プレステ名作がついに登場　スマホ版みんなのGOLF「みんゴル」配信開始

フォワードワークスは7月4日、iOS/Android向けゴルフゲーム「みんゴル」を配信開始した。基本プレイは無料で、ゲーム内課金がある。

配信前に事前登録キャンペーンを実施しており、登録者数が40万人を突破。これを記念して本日から5日以内にログインすれば、アバタープライズチケット(男/女)2枚ずつ、ゲーム内で着用できる「限定ウェア」、コイン3万枚をもらえる。コインとは、ゲーム内でのアイテム購入やガチャに使うゲーム内通貨のこと。3万枚でガチャを最大10回利用できる。

また、配信開始を記念して3種類のキャンペーンを開催中。

1:みんゴルシティ誕生記念プライズゴルフ

男性ウェア、女性ウェア、ギアの3種類のガチャ(プライズセンター)にて期間限定ウェア&ギアが登場。期間は7月18日(火)13:00まで

2:みんゴルシティ誕生記念コイン SALE

プライズセンター、グッズショップ、ギアの育成などの用途に使えるコインを、期間限定で無償コイン枚数が増量されたおトクなセットとして購入できる。期間は7月18日(火)13:00まで

3:イベントミッション

ホーム右上のミッション内、イベントタブに表示される各種条件をクリアすることで、コインやスタミナドリンクなどの報酬を獲得できる。報酬コイン合計は最大3万枚。期間は8月1日(火)13:00まで

みんゴルは、ひっぱってタイミングよく離すだけでカンタンに「ナイスショット」を連発できる。ゆえに、手軽さと爽快感を兼ね備えたスマホゲームとなっている。

ちなみに、本アプリを配信しているフォワードワークスは、昨年4月にソニー・インタラクティブエンタテインメントが設立した企業だ。昨年の発表によれば、今後は「勇者のくせにこなまいきだDASH!」「アーク ザ ラッド」「ワイルドアームズ」「どこでもいっしょ」「パラッパラッパー」「ぼくのなつやすみ」などの名作をスマホゲームとして配信予定だ。

©Sony Interactive Entertainment Inc.©ForwardWorks CorporationDeveloped by Drecom Co., Ltd.

