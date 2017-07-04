【2017夏アニメ】今回も小学生が頑張る「天使の3P！」に、恋愛禁止の世界の恋物語「恋と嘘」

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すでに続々と放送開始されている夏アニメ。気になる作品が見つかったという人も多いのではないだろうか（第1回、第2回）。第3回の今回は、小学生3人が音楽で活躍する『天使の3P！』、恋愛禁止の世界での恋物語『恋と嘘』など、計5作品を紹介！

小学生3人組が一生懸命、奏でますっ♪

「天使の３Ｐ！」

(C)2016 蒼山サグ／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス／リトルウイング

作品解説

過去のトラウマからひきこもり気味の高校生、貫井響は、密かに歌唱ソフトで曲を制作し、動画サイトに投稿するのが趣味だった。そんな彼に会って話がしたいとメールしてきたのは、小学五年生の少女たち。子供の頃から姉妹のように一緒に育った三人からお願いされたことは、お世話になった人への感謝のために、彼女たちが過ごした思い出の場所でライブを成功させる事だった……。

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スタッフ

原作：蒼山サグ（電撃文庫刊）

キャラクター原案：てぃんくる

監督：柳 伸亮

副監督：いわたかずや

キャラクターデザイン：野口孝行

プロップデザイン：北山景子、矢野 茜、奥田佳子

楽器デザイン：大藤怜一郎

シリーズ構成・脚本：雑破 業

美術監督：田辺浩子

美術設定：成田偉保、渡部 隆

色彩設計：鈴木ようこ

CGラインディレクター：遠藤 誠

撮影監督：川田哲矢

編集：三嶋章紀

音響監督：納谷僚介

音楽：松田彬人

音楽制作：ランティス

音楽プロデューサー：木皿陽平

プロデュース：里見哲朗

制作プロデューサー：糀谷智司

アニメーションプロデュース：バーナムスタジオ

アニメーション制作：project No.9

製作：リトルウイング

オープニングテーマ：「羽ばたきのバースデイ」（歌：Baby’s breath（五島 潤（CV：大野柚布子）、紅葉谷希美（CV：遠藤ゆりか）、金城そら（CV：古賀 葵）））

エンディングテーマ：「楔」（歌：Baby’s breath（五島 潤（CV：大野柚布子）、紅葉谷希美（CV：遠藤ゆりか）、金城そら（CV：古賀 葵）））

キャスト

五島 潤：大野柚布子

紅葉谷希美：遠藤ゆりか

金城そら：古賀 葵

貫井 響：井上雄貴

貫井くるみ：日高里菜

鳥海桜花：伊藤かな恵

佐渡正義：大川 透

尾城小梅：花澤香菜

相ヶ江柚葉：井口裕香

番組情報

AT-X：7月10日より毎週月曜20:00～（リピート放送あり）

TOKYO MX：7月10日より毎週月曜24:30～

tvk：7月11日より毎週火曜25:00～

サンテレビ：7月10日より毎週月曜24:30～

KBS京都：7月10日より毎週月曜25:00～

BSフジ：7月10日より毎週月曜24:30～

AbemaTV：7月10日より毎週月曜24:30～配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURL http://tenshi-no-3p.com/

Twitterアカウント @tenshi3p_anime

(C)2016 蒼山サグ／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス／リトルウイング

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