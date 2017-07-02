【2017夏アニメ】人気小説のアニメ化『ナイツ＆マジック』や『ボールルームへようこそ』をチェック！

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7月頭の週末から続々と放映を開始している夏アニメ。アニメ特集の第2回（第1回はこちらから）は、ネット発人気小説のアニメ化『ナイツ＆マジック』、社交ダンスに打ち込む青春を描いた『ボールルームへようこそ』など、計6作品を紹介する！

ロボット、それは男のロマンです！

「ナイツ＆マジック」

(C)天酒之瓢･主婦の友社/ナイツ＆マジック製作委員会

作品解説

凄腕プログラマーにして重度のロボットヲタクの青年が転生したのは、巨大ロボット「幻晶騎士＝シルエットナイト」が大地を揺るがす騎士と魔法の異世界だった！？



エルネスティ・エチェバルリアとして生まれ変わった彼は、豊富なメカ知識とプログラマーとしての才能を活かして、理想のロボット作りをスタート。

だが、その行動が予期せぬ事態に発展して……！？

ロボットヲタクの野望が、異世界を変える！！

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スタッフ

原作：天酒之瓢（ヒーロー文庫「ナイツ＆マジック」／主婦の友社刊）

原作イラスト：黒銀

監督：山本裕介

シリーズ構成：横手美智子

脚本：横手美智子、木村 暢

キャラクターデザイン：桂 憲一郎

総作画監督：桂 憲一郎、福永智子、山田裕子

エフェクト作画監督：梅田貴嗣

シルエットナイトデザイン：黒銀

メカニックデザイン：天神英貴

コンセプトデザイン：宮武一貴、岸田隆宏

プロップデザイン：入江 篤

美術監督：益田健太

美術設定：藤井一志

色彩設計：藤木由香里

2Dデザイン：荒木宏文

CGディレクター：井野元英二

3DCG：オレンジ

撮影監督：佐藤 洋

編集：内田 恵

音響監督：明田川 仁

音楽：甲田雅人

アニメーション制作：エイトビット

製作：ナイツ＆マジック製作委員会

オープニングテーマ：「Hello!My World!!」（歌：fhana）

エンディングテーマ：「ユー＆アイ」（歌：大橋彩香）

キャスト

エルネスティ・エチェバルリア：高橋李依

アデルトルート・オルター：大橋彩香

アーキッド・オルター：菅原慎介

エドガー・C・ブランシュ：内匠靖明

ディートリヒ・クーニッツ：興津和幸

ヘルヴィ・オーバーリ：伊藤 静

ほか

番組情報

TOKYO MX：7月2日より毎週日曜22:30～

KBS京都：7月2日より毎週日曜23:00～

サンテレビ：7月2日より毎週日曜24:30～

BS11：7月4日より毎週火曜24:00～

AT-X：7月2日より毎週日曜21:00～

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURL http://www.knights-magic.com/

Twitterアカウント @naitsuma_anime

(C)天酒之瓢･主婦の友社/ナイツ＆マジック製作委員会

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