【2017夏アニメ】人気小説のアニメ化『ナイツ＆マジック』や『ボールルームへようこそ』をチェック！

7月頭の週末から続々と放映を開始している夏アニメ。アニメ特集の第2回（第1回はこちらから）は、ネット発人気小説のアニメ化『ナイツ＆マジック』、社交ダンスに打ち込む青春を描いた『ボールルームへようこそ』など、計6作品を紹介する！
ロボット、それは男のロマンです！
「ナイツ＆マジック」
|(C)天酒之瓢･主婦の友社/ナイツ＆マジック製作委員会
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作品解説
凄腕プログラマーにして重度のロボットヲタクの青年が転生したのは、巨大ロボット「幻晶騎士＝シルエットナイト」が大地を揺るがす騎士と魔法の異世界だった！？
エルネスティ・エチェバルリアとして生まれ変わった彼は、豊富なメカ知識とプログラマーとしての才能を活かして、理想のロボット作りをスタート。
だが、その行動が予期せぬ事態に発展して……！？
ロボットヲタクの野望が、異世界を変える！！
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スタッフ
原作：天酒之瓢（ヒーロー文庫「ナイツ＆マジック」／主婦の友社刊）
原作イラスト：黒銀
監督：山本裕介
シリーズ構成：横手美智子
脚本：横手美智子、木村 暢
キャラクターデザイン：桂 憲一郎
総作画監督：桂 憲一郎、福永智子、山田裕子
エフェクト作画監督：梅田貴嗣
シルエットナイトデザイン：黒銀
メカニックデザイン：天神英貴
コンセプトデザイン：宮武一貴、岸田隆宏
プロップデザイン：入江 篤
美術監督：益田健太
美術設定：藤井一志
色彩設計：藤木由香里
2Dデザイン：荒木宏文
CGディレクター：井野元英二
3DCG：オレンジ
撮影監督：佐藤 洋
編集：内田 恵
音響監督：明田川 仁
音楽：甲田雅人
アニメーション制作：エイトビット
製作：ナイツ＆マジック製作委員会
オープニングテーマ：「Hello!My World!!」（歌：fhana）
エンディングテーマ：「ユー＆アイ」（歌：大橋彩香）
キャスト
エルネスティ・エチェバルリア：高橋李依
アデルトルート・オルター：大橋彩香
アーキッド・オルター：菅原慎介
エドガー・C・ブランシュ：内匠靖明
ディートリヒ・クーニッツ：興津和幸
ヘルヴィ・オーバーリ：伊藤 静
ほか
番組情報
TOKYO MX：7月2日より毎週日曜22:30～
KBS京都：7月2日より毎週日曜23:00～
サンテレビ：7月2日より毎週日曜24:30～
BS11：7月4日より毎週火曜24:00～
AT-X：7月2日より毎週日曜21:00～
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURL
http://www.knights-magic.com/
Twitterアカウント @naitsuma_anime
(C)天酒之瓢･主婦の友社/ナイツ＆マジック製作委員会