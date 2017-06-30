Ultra M.2や2.4／5GHz対応Wi-Fiなど、小さくてもパワフルなゲーミングPCの自作に
コンパクトPCでもAMD Ryzenパソコンが組めるASRock製マザーボード「Fatal1ty」
2017年06月30日 17時00分更新
|「Fatal1ty X370 Gaming-ITX／ac」
マスタードシードは6月30日、ASRock製のAMD Ryzen対応Mini-ITXマザーボード「Fatal1ty X370 Gaming-ITX／ac」および「Fatal1ty AB350 Gaming-ITX／ac」の取り扱いを発表。7月12日に発売する。
いずれもギガビットLAN、IEEE 802.11ac、Ultra M.2、ASRock RGB LED、Creative Sound Blaster Cinema3などの充実の機能を装備。頑丈なスチール製のPCIeスロットなど、パワフルなゲーミングPCを組むのに適したマザーボード。対応CPUは AMD Socket AM4 Aシリーズ(Bristol Ridge)および Ryzenシリーズ(Summit Ridge)、メモリースロットはDDR4 DIMM×2を搭載。
|「Fatal1ty AB350 Gaming-ITX／ac」
Fatal1ty X370 Gaming-ITX／acはチップセットにAMD X370を採用し、実売価格は2万円前後。Fatal1ty AB350 Gaming-ITX／acはチップセットにAMD B350を採用し、実売価格は1万6000円前後。