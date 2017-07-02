【格安スマホまとめ】各社の通話定額オプションを一覧表で紹介

格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週はイオンモバイルの通話定額オプションが、1回5分までから1回10分までに延長。また、ZenFone 3シリーズのハイエンド機「ZenFone 3 Deluxe」がAndroid 7.0にバージョンアップした。

イオンモバイルが通話定額を1回10分までに拡大

あらためて主要MVNOの通話定額オプションを一覧化

イオンモバイルは、7月1日から通話定額オプション「イオンでんわ かけ放題」のサービス内容を強化。税抜月850円という料金はそのままに、従来の「1回5分まで」から「1回10分まで」に拡大している。

そこで今回はあらためて主要MVNOで利用できる通話定額オプションの内容を整理した。

サービス名 追加料金 タイプ 内容 超過分 OCN モバイル ONE 918円 プレフィックス 1回10分までかけ放題 10.8円／30秒 BIGLOBE LTE・3G 650円 プレフィックス 1回3分までかけ放題

または1200円分利用可 10円／30秒 IIJmio／BIC SIM 648円 プレフィックス 1回3分（家族は10分）

までかけ放題 10.8円／30秒 896円 1回10分（家族は30分）

までかけ放題 楽天モバイル 918円 プレフィックス かけ放題 10.8円／30秒 2570円 かけ放題 ― LINEモバイル 950円 プレフィックス 1回10分までかけ放題 10.8円／30秒 FREETEL SIM 322円 プレフィックス 1回1分までかけ放題 10.8円／30秒 907円 1回5分までかけ放題 1618円 1回10分までかけ放題 DMM mobile 918円 プレフィックス 1回5分までかけ放題 10.8円／30秒 nuroモバイル 864円 プレフィックス 1回5分までかけ放題 10.8円／30秒 DTI SIM 842円 通常タイプ 1回5分までかけ放題 21.6円／30秒 イオンモバイル 1620円 IP電話型 かけ放題（1回300分で切断） 918円 プレフィックス 1回10分までかけ放題 21.6円／30秒 もしもシークス 918円 プレフィックス 1回5分までかけ放題 21.492円／30秒 1944円 かけ放題（60分で切断） ― mineo 918円 プレフィックス 1回5分までかけ放題 10円／30秒 UQ mobile ― 通常タイプ 1回5分までかけ放題 21.6円／30秒 Y!mobile ― 通常タイプ 1回10分までかけ放題 21.6円／30秒 1080円 かけ放題 ―

表の「プレフィックス型」は相手の番号の前に、特定の7桁の番号を追加するタイプだ。サービス側が用意している通話アプリを用いると、自動的に番号が追加されるのが一般的（もちろん手動で追加してもいい）。プレフィックス型は通話SIMでしか利用できないが、相手側に通知される電話番号が、本来の070/080/090番号になるのも大きなメリットと言える。一方、IP電話は050番号を用いるものでデータSIMでも利用できる。

最近の通話定額オプションの傾向としては、1回10分まで利用できるサービスが増えている。また、特に音声通話に強いのがソフトバンクのサブブランドであるY!mobile。標準プランに1回10分までかけ放題が含まれているほか（ライバルのUQ mobileは1回5分まで）、さらに月1080円の「スーパーだれとでも定額」をプラスすることで通話時間・回数ともに無制限のかけ放題になる。

ZenFone 3シリーズの最上位モデル「ZenFone 3 Deluxe」が

Android 7.0にアップデート

ライバルからはやや遅れつつも、Android 7.0へのアップデートが進んでいるASUSのZenFone 3シリーズ。先週はハイエンドモデルの「ZenFone 3 Deluxe」（5.7型、5.5型とも）がバージョンアップを果たしている。

Android 7.0での新機能であるマルチウインドウのほか、バックグラウンドでのデータ通信を遮断するデータセーバー、画面全体の表示サイズの切替などが追加される。

ZenFone 3 Deluxe

OCN モバイル ONE BIGLOBE

LTE・3G エントリープラン IIJmio／BIC SIM

ミニマムスタートプラン 楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン 110MB/日

コース 3GB/月

コース タイプD タイプA 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE

（VoLTE） Xi／FOMA 高速通信

通信量 1日110MB 月3GB 月3GB 月3GB 月3GB 月3.1GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 972円 1188円 972円 972円 972円 972円 初期費用 3665円 3665円 3240円（BIC SIMは3229円） 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円

／1日

（当日中） 540円

／500MB 324円

／100MB 216円

／100MB 216円

／100MB 324円

／100MB 通信制御 ― ― 3日／

366MB

（低速時） 3日／

6GB

（高速時）

3日／

366MB

（低速時） ー SMS

オプション ○

（129円） ○

（129円） ○

（151円） ◎

（標準） ○

（129円） 公衆Wi-Fi ○ 有料 ×（BIC SIMは○） × 最低利用期間 なし なし 2ヵ月 2ヵ月 なし

LINEモバイル U-

mobile

データ専用 ダブルフィックス DMM

mobile

データSIMプラン 3GB DTI SIM 3GBデータプラン FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン LINEフリー コミュニケーションフリー 3GB 通信網 Xi／FOMA 高速通信

通信量 月1GB 月3GB 月1／3GB 月3GB 月3GB 月100MB

／1GB等 制限時の

通信速度 200kbps 128kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 540円 1198円 734円

～972円 918円 907円 322円／

538円等 初期費用 3672円 3665円 3240円 3240円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円／500MB

1080円／1GB

3240円／3GB 324円

／100MB

540円

／500MB

864円

／1GB 216円

／100MB

664円

／500MB

518円

／1GB※1 410円

／500MB

648円

／1GB 100MB、1GB、3GBなどと使用量に応じた料金 通信制御 条件非公表 条件

非公表 3日／

366MB

（低速時） 3日／

2GB ― SMS

オプション ○

（129円） ◎

（標準） ○

（162円） ○

（162円） ○

（162円） ○

（151円） 公衆Wi-Fi × ○ × × × 最低利用期間 なし なし 1ヵ月 なし なし

ニフティ

NifMo

3GBプラン nuroモバイル イオンモバイル データプラン 4GB mineo

シングルタイプ 3GB 3GB

プラン 0 SIM ドコモ

プラン au

プラン 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE 高速通信

通信量 月3GB 月3GB 月500MB

～5GB 月4GB 月3GB 月3GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 972円 972円 0～1728円 1058円 972円 972円 初期費用 3240円 3665円 3665円 3240円 3240円 3240円 SIMサイズ 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 972円

／500MB

432円

／100MB

648円

／500MB

1080円

／1GB

500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額 518円

／1GB 162円／100MB 通信制御 1日／

650MB 条件非公表 条件非公表 3日／

366MB

（低速時） ー 3日／

6GB SMS

オプション ○

（162円） ○

（162円） ○

（162円） ○

（151円） ○

（129円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi ○ × × × × × 最低利用期間 なし なし なし なし なし なし

月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス

（すべて税込）

OCN モバイル ONE IIJmio／BIC SIM

ライトスタートプラン BIGLOBE

LTE・3G ライトSプラン ワイヤレスゲート

FONプレミアムプラン 170MB/日

コース 6GB/月

コース タイプD タイプA 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE

（VoLTE） Xi／FOMA 高速通信

通信量 1日

170MB 月6GB 月6GB 月6GB 月6GB 無制限

／3Mbps 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps ― 月額料金 1490円 1566円 1641.6円 1641.6円 1566円 1600円 初期費用 3665円 3240円（BIC SIMは3229円） 3665円 3240円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円

／1日

（当日中） 540円

／500MB 216円

／100MB 216円

／100MB 324円

／100MB ― 通信制御 ― 3日／

366MB

（低速時） 3日／

6GB

（高速時） 3日／

366MB

（低速時） ― 条件

非公表 SMS

オプション ○（129円） ○

（151円） ◎

（標準） ○

（129円） ○

（200円） 公衆Wi-Fi ○ ×（BIC SIMは○） ○ ○（FON） 最低利用期間 なし 2ヵ月 2ヵ月 なし なし

b-mobile SIM 楽天モバイル データSIM 5GBプラン U-mobile

PREMIUM

LTE使い放題プラン U-mobile

データ専用

5GB LinksMate

5GB

(7月開始) 高速定額 おかわりSIM 通信網 Xi／FOMA 高速通信

通信量 無制限 月1～5GB 月5GB 無制限 月5GB 月5GB 制限時の

通信速度 ― 200kbps 200kbps ― 128kbps 200kbps 月額料金 2138円 540～

1620円 1566円 2678円 1598円 1620円 初期費用 3240円 3665円 3665円 3672円 SIMサイズ 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション ― 1GBまで月540円、1GBごとに＋270円 324円

／100MB ― 324円

／100MB

540円

／500MB

864円

／1GB 216円

／100MB

1080円

／1GB 通信制御 ― 3日／

360MB

（低速時） ー 条件非公表 SMS

オプション × ○

（140円） ○

（129円） ○

（162円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × ○ 最低利用期間 なし なし なし なし

DMM mobile

データSIMプラン DTI SIM

ネットつかい放題プラン イオンモバイル データ8GBプラン mineo シングルタイプ 6GB 5GB 8GB ドコモ

プラン au

プラン 通信網 Xi／FOMA au

4G LTE 高速通信

通信量 月5GB 月8GB 無制限 月8GB 月6GB 月6GB 制限時の

通信速度 200kbps ― 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1306円 2138円 2376円 2138円 1706円 1706円 初期費用 3240円 3240円 3240円 3240円 3240円 SIMサイズ 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 216円／100MB

648円／500MB

518円／1GB※1 ― 518円

／1GB 162円／100MB 通信制御 3日／366MB

（低速時） 1～3GB

程度

／1～2日 3日／

366MB

（低速時） なし 3日／

6GB SMS

オプション ○（162円） ○

（162円） ○

（151円） ○

（129円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × × × × 最低利用期間 1ヵ月 なし なし なし なし

※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。

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