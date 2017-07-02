格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ ― 第133回
【格安スマホまとめ】各社の通話定額オプションを一覧表で紹介
2017年07月02日 15時00分更新
格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週はイオンモバイルの通話定額オプションが、1回5分までから1回10分までに延長。また、ZenFone 3シリーズのハイエンド機「ZenFone 3 Deluxe」がAndroid 7.0にバージョンアップした。
イオンモバイルが通話定額を1回10分までに拡大
あらためて主要MVNOの通話定額オプションを一覧化
イオンモバイルは、7月1日から通話定額オプション「イオンでんわ かけ放題」のサービス内容を強化。税抜月850円という料金はそのままに、従来の「1回5分まで」から「1回10分まで」に拡大している。
そこで今回はあらためて主要MVNOで利用できる通話定額オプションの内容を整理した。
|サービス名
|追加料金
|タイプ
|内容
|超過分
|OCN モバイル ONE
|918円
|プレフィックス
|1回10分までかけ放題
|10.8円／30秒
|BIGLOBE LTE・3G
|650円
|プレフィックス
|
1回3分までかけ放題
または1200円分利用可
|10円／30秒
|IIJmio／BIC SIM
|648円
|プレフィックス
|
1回3分（家族は10分）
までかけ放題
|10.8円／30秒
|896円
|
1回10分（家族は30分）
までかけ放題
|楽天モバイル
|918円
|プレフィックス
|かけ放題
|10.8円／30秒
|2570円
|かけ放題
|―
|LINEモバイル
|950円
|プレフィックス
|1回10分までかけ放題
|10.8円／30秒
|FREETEL SIM
|322円
|プレフィックス
|1回1分までかけ放題
|10.8円／30秒
|907円
|1回5分までかけ放題
|1618円
|1回10分までかけ放題
|DMM mobile
|918円
|プレフィックス
|1回5分までかけ放題
|10.8円／30秒
|nuroモバイル
|864円
|プレフィックス
|1回5分までかけ放題
|10.8円／30秒
|DTI SIM
|842円
|通常タイプ
|1回5分までかけ放題
|21.6円／30秒
|イオンモバイル
|1620円
|IP電話型
|かけ放題（1回300分で切断）
|918円
|プレフィックス
|1回10分までかけ放題
|21.6円／30秒
|もしもシークス
|918円
|プレフィックス
|1回5分までかけ放題
|21.492円／30秒
|1944円
|かけ放題（60分で切断）
|―
|mineo
|918円
|プレフィックス
|1回5分までかけ放題
|10円／30秒
|UQ mobile
|―
|通常タイプ
|1回5分までかけ放題
|21.6円／30秒
|Y!mobile
|―
|通常タイプ
|1回10分までかけ放題
|21.6円／30秒
|1080円
|かけ放題
|―
表の「プレフィックス型」は相手の番号の前に、特定の7桁の番号を追加するタイプだ。サービス側が用意している通話アプリを用いると、自動的に番号が追加されるのが一般的（もちろん手動で追加してもいい）。プレフィックス型は通話SIMでしか利用できないが、相手側に通知される電話番号が、本来の070/080/090番号になるのも大きなメリットと言える。一方、IP電話は050番号を用いるものでデータSIMでも利用できる。
最近の通話定額オプションの傾向としては、1回10分まで利用できるサービスが増えている。また、特に音声通話に強いのがソフトバンクのサブブランドであるY!mobile。標準プランに1回10分までかけ放題が含まれているほか（ライバルのUQ mobileは1回5分まで）、さらに月1080円の「スーパーだれとでも定額」をプラスすることで通話時間・回数ともに無制限のかけ放題になる。
|Y!mobileは標準で1回10分までの通話定額が付くうえに、＋月1080円で時間無制限にできる
ZenFone 3シリーズの最上位モデル「ZenFone 3 Deluxe」が
Android 7.0にアップデート
ライバルからはやや遅れつつも、Android 7.0へのアップデートが進んでいるASUSのZenFone 3シリーズ。先週はハイエンドモデルの「ZenFone 3 Deluxe」（5.7型、5.5型とも）がバージョンアップを果たしている。
Android 7.0での新機能であるマルチウインドウのほか、バックグラウンドでのデータ通信を遮断するデータセーバー、画面全体の表示サイズの切替などが追加される。
|ZenFone 3 Deluxe
月1000円前後の人気格安データ通信サービス（税込）
（音声通話付きのSIMは前回分をクリック）
|OCN モバイル ONE
|
BIGLOBE
LTE・3G エントリープラン
|
IIJmio／BIC SIM
ミニマムスタートプラン
|楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン
|
110MB/日
コース
|
3GB/月
コース
|タイプD
|タイプA
|通信網
|Xi／FOMA
|
au 4G LTE
（VoLTE）
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|1日110MB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|月3.1GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|972円
|1188円
|972円
|972円
|972円
|972円
|初期費用
|3665円
|3665円
|3240円（BIC SIMは3229円）
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
（当日中）
|
540円
／500MB
|
324円
／100MB
|
216円
／100MB
|
216円
／100MB
|
324円
／100MB
|通信制御
|―
|―
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
6GB
（高速時）
3日／
366MB
（低速時）
|ー
|
SMS
オプション
|
○
（129円）
|
○
（129円）
|
○
（151円）
|
◎
（標準）
|
○
（129円）
|公衆Wi-Fi
|○
|有料
|×（BIC SIMは○）
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|2ヵ月
|2ヵ月
|なし
|LINEモバイル
|
U-
mobile
データ専用 ダブルフィックス
|
DMM
mobile
データSIMプラン 3GB
|DTI SIM 3GBデータプラン
|FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン
|LINEフリー
|コミュニケーションフリー 3GB
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|月1GB
|月3GB
|月1／3GB
|月3GB
|月3GB
|
月100MB
／1GB等
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|128kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|540円
|1198円
|
734円
～972円
|918円
|907円
|
322円／
538円等
|初期費用
|3672円
|3665円
|3240円
|3240円
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円／500MB
1080円／1GB
3240円／3GB
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|
216円
／100MB
664円
／500MB
518円
／1GB※1
|
410円
／500MB
648円
／1GB
|100MB、1GB、3GBなどと使用量に応じた料金
|通信制御
|条件非公表
|
条件
非公表
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
2GB
|―
|
SMS
オプション
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|公衆Wi-Fi
|×
|○
|×
|×
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|1ヵ月
|なし
|なし
|
ニフティ
NifMo
3GBプラン
|nuroモバイル
|イオンモバイル データプラン 4GB
|
mineo
シングルタイプ 3GB
|
3GB
プラン
|0 SIM
|
ドコモ
プラン
|
au
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|au 4G LTE
|
高速通信
通信量
|月3GB
|月3GB
|
月500MB
～5GB
|月4GB
|月3GB
|月3GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|972円
|972円
|0～1728円
|1058円
|972円
|972円
|初期費用
|3240円
|3665円
|3665円
|3240円
|3240円
|3240円
|SIMサイズ
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
972円
／500MB
|
432円
／100MB
648円
／500MB
1080円
／1GB
|500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額
|
518円
／1GB
|162円／100MB
|通信制御
|
1日／
650MB
|条件非公表
|条件非公表
|
3日／
366MB
（低速時）
|ー
|
3日／
6GB
|
SMS
オプション
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|○
|×
|×
|×
|×
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし
月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス
（すべて税込）
|OCN モバイル ONE
|
IIJmio／BIC SIM
ライトスタートプラン
|
BIGLOBE
LTE・3G ライトSプラン
|
ワイヤレスゲート
FONプレミアムプラン
|
170MB/日
コース
|
6GB/月
コース
|タイプD
|タイプA
|通信網
|Xi／FOMA
|
au 4G LTE
（VoLTE）
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|
1日
170MB
|月6GB
|月6GB
|月6GB
|月6GB
|
無制限
／3Mbps
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|―
|月額料金
|1490円
|1566円
|1641.6円
|1641.6円
|1566円
|1600円
|初期費用
|3665円
|3240円（BIC SIMは3229円）
|3665円
|3240円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
（当日中）
|
540円
／500MB
|
216円
／100MB
|
216円
／100MB
|
324円
／100MB
|―
|通信制御
|―
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
6GB
（高速時） 3日／
366MB
（低速時）
|―
|
条件
非公表
|
SMS
オプション
|○（129円）
|
○
（151円）
|
◎
（標準）
|
○
（129円）
|
○
（200円）
|公衆Wi-Fi
|○
|×（BIC SIMは○）
|○
|○（FON）
|最低利用期間
|なし
|2ヵ月
|2ヵ月
|なし
|なし
|b-mobile SIM
|楽天モバイル データSIM 5GBプラン
|
U-mobile
PREMIUM
LTE使い放題プラン
|
U-mobile
データ専用
5GB
|
LinksMate
5GB
(7月開始)
|高速定額
|おかわりSIM
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|無制限
|月1～5GB
|月5GB
|無制限
|月5GB
|月5GB
|
制限時の
通信速度
|―
|200kbps
|200kbps
|―
|128kbps
|200kbps
|月額料金
|2138円
|
540～
1620円
|1566円
|2678円
|1598円
|1620円
|初期費用
|3240円
|3665円
|3665円
|3672円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|―
|1GBまで月540円、1GBごとに＋270円
|
324円
／100MB
|―
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|
216円
／100MB
1080円
／1GB
|通信制御
|―
|
3日／
360MB
（低速時）
|ー
|条件非公表
|
SMS
オプション
|×
|
○
（140円）
|
○
（129円）
|
○
（162円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|○
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|なし
|
DMM mobile
データSIMプラン
|
DTI SIM
ネットつかい放題プラン
|イオンモバイル データ8GBプラン
|mineo シングルタイプ 6GB
|5GB
|8GB
|
ドコモ
プラン
|
au
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
au
4G LTE
|
高速通信
通信量
|月5GB
|月8GB
|無制限
|月8GB
|月6GB
|月6GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|―
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1306円
|2138円
|2376円
|2138円
|1706円
|1706円
|初期費用
|3240円
|3240円
|3240円
|3240円
|3240円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
216円／100MB
648円／500MB
518円／1GB※1
|―
|
518円
／1GB
|162円／100MB
|通信制御
|
3日／366MB
（低速時）
|
1～3GB
程度
／1～2日
|
3日／
366MB
（低速時）
|なし
|
3日／
6GB
|
SMS
オプション
|○（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|×
|×
|最低利用期間
|1ヵ月
|なし
|なし
|なし
|なし
※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。
この連載の記事
- 第132回 【格安スマホまとめ】Moto Modsの拡張性ありな「Moto Z2 Play」、ZenFoneはデュアルレンズ機が登場
- 第131回 【格安スマホまとめ】SIMロック解除の条件、方法、メリットをおさらい
- 第130回 【格安スマホまとめ】話題の「HUAWEI P10」3モデル発売、米で人気の格安スマホ「BLU」上陸
- 第129回 【格安スマホまとめ】ファーウェイから3万円台と2万円台のお買い得な10型SIMフリータブ
- 第128回 【格安スマホまとめ】DTIからYouTube見放題SIM、ZTEがデュアルレンズ搭載の新ミドル機「BLADE V8」
- 第127回 【格安スマホまとめ】格安SIMの通信速度だけでなく、ウェブへのアクセスも測れる「4Gmark」
- 第126回 【格安スマホまとめ】CATブランドの超タフネススマホ国内発売、ZenFone 3がAndroid 7.0に
- 第125回 【格安スマホまとめ】グラブルなどのゲームや動画がノーカウントの新SIM、ぷららのSIMが終了
- 第124回 【格安スマホまとめ】ヤマダ電機、6000mAhバッテリー搭載機などスマホ6製品発売、楽天は月2380円でか...
- 第123回 【格安スマホまとめ】コヴィア、4.5型＆2GB RAMで1万円のスマホ、FREETELはウェブ上の表記が問題に
- この連載の一覧へ