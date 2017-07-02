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格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ第133回

【格安スマホまとめ】各社の通話定額オプションを一覧表で紹介

2017年07月02日 15時00分更新

文● オカモト／ASCII編集部

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　格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週はイオンモバイルの通話定額オプションが、1回5分までから1回10分までに延長。また、ZenFone 3シリーズのハイエンド機「ZenFone 3 Deluxe」がAndroid 7.0にバージョンアップした。

イオンモバイルが通話定額を1回10分までに拡大
あらためて主要MVNOの通話定額オプションを一覧化

　イオンモバイルは、7月1日から通話定額オプション「イオンでんわ かけ放題」のサービス内容を強化。税抜月850円という料金はそのままに、従来の「1回5分まで」から「1回10分まで」に拡大している。

　そこで今回はあらためて主要MVNOで利用できる通話定額オプションの内容を整理した。

サービス名 追加料金 タイプ 内容 超過分
OCN モバイル ONE 918円 プレフィックス 1回10分までかけ放題 10.8円／30秒
BIGLOBE LTE・3G 650円 プレフィックス 1回3分までかけ放題
または1200円分利用可 		10円／30秒
IIJmio／BIC SIM 648円 プレフィックス 1回3分（家族は10分）
までかけ放題 		10.8円／30秒
896円 1回10分（家族は30分）
までかけ放題
楽天モバイル 918円 プレフィックス かけ放題 10.8円／30秒
2570円 かけ放題
LINEモバイル 950円 プレフィックス 1回10分までかけ放題 10.8円／30秒
FREETEL SIM 322円 プレフィックス 1回1分までかけ放題 10.8円／30秒
907円 1回5分までかけ放題
1618円 1回10分までかけ放題
DMM mobile 918円 プレフィックス 1回5分までかけ放題 10.8円／30秒
nuroモバイル 864円 プレフィックス 1回5分までかけ放題 10.8円／30秒
DTI SIM 842円 通常タイプ 1回5分までかけ放題 21.6円／30秒
イオンモバイル 1620円 IP電話型 かけ放題（1回300分で切断）
918円 プレフィックス 1回10分までかけ放題 21.6円／30秒
もしもシークス 918円 プレフィックス 1回5分までかけ放題 21.492円／30秒
1944円 かけ放題（60分で切断）
mineo 918円 プレフィックス 1回5分までかけ放題 10円／30秒
UQ mobile 通常タイプ 1回5分までかけ放題 21.6円／30秒
Y!mobile 通常タイプ 1回10分までかけ放題 21.6円／30秒
1080円 かけ放題

　表の「プレフィックス型」は相手の番号の前に、特定の7桁の番号を追加するタイプだ。サービス側が用意している通話アプリを用いると、自動的に番号が追加されるのが一般的（もちろん手動で追加してもいい）。プレフィックス型は通話SIMでしか利用できないが、相手側に通知される電話番号が、本来の070/080/090番号になるのも大きなメリットと言える。一方、IP電話は050番号を用いるものでデータSIMでも利用できる。

　最近の通話定額オプションの傾向としては、1回10分まで利用できるサービスが増えている。また、特に音声通話に強いのがソフトバンクのサブブランドであるY!mobile。標準プランに1回10分までかけ放題が含まれているほか（ライバルのUQ mobileは1回5分まで）、さらに月1080円の「スーパーだれとでも定額」をプラスすることで通話時間・回数ともに無制限のかけ放題になる。

Y!mobileは標準で1回10分までの通話定額が付くうえに、＋月1080円で時間無制限にできる

ZenFone 3シリーズの最上位モデル「ZenFone 3 Deluxe」が
Android 7.0にアップデート

　ライバルからはやや遅れつつも、Android 7.0へのアップデートが進んでいるASUSのZenFone 3シリーズ。先週はハイエンドモデルの「ZenFone 3 Deluxe」（5.7型、5.5型とも）がバージョンアップを果たしている。

　Android 7.0での新機能であるマルチウインドウのほか、バックグラウンドでのデータ通信を遮断するデータセーバー、画面全体の表示サイズの切替などが追加される。

ZenFone 3 Deluxe

月1000円前後の人気格安データ通信サービス（税込）
（音声通話付きのSIMは前回分をクリック

　 OCN モバイル ONE BIGLOBE
LTE・3G エントリープラン 		IIJmio／BIC SIM
ミニマムスタートプラン 		楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン
110MB/日
コース 		3GB/月
コース 		タイプD タイプA
通信網 Xi／FOMA au 4G LTE
（VoLTE） 		Xi／FOMA
高速通信
通信量 		1日110MB 月3GB 月3GB 月3GB 月3GB 月3.1GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 972円 1188円 972円 972円 972円 972円
初期費用 3665円 3665円 3240円（BIC SIMは3229円） 3665円
SIMサイズ 標準、microSIM、
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		540円
／1日
（当日中） 		540円
／500MB 		324円
／100MB 		216円
／100MB 		216円
／100MB 		324円
／100MB
通信制御 3日／
366MB
（低速時） 		3日／
6GB
（高速時）
3日／
366MB
（低速時）
SMS
オプション
（129円）
（129円）
（151円）
（標準）
（129円）
公衆Wi-Fi 有料 ×（BIC SIMは○） ×
最低利用期間 なし なし 2ヵ月 2ヵ月 なし
　 LINEモバイル U-
mobile
データ専用 ダブルフィックス 		DMM
mobile
データSIMプラン 3GB 		DTI SIM 3GBデータプラン FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン
LINEフリー コミュニケーションフリー 3GB
通信網 Xi／FOMA
高速通信
通信量 		月1GB 月3GB 月1／3GB 月3GB 月3GB 月100MB
／1GB
制限時の
通信速度 		200kbps 128kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 540円 1198円 734円
～972円 		918円 907円 322円／
538円
初期費用 3672円 3665円 3240円 3240円 3665円
SIMサイズ 標準、microSIM、
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		540円／500MB
1080円／1GB
3240円／3GB 		324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB 		216円
／100MB
664円
／500MB
518円
／1GB※1 		410円
／500MB
648円
／1GB 		100MB、1GB、3GBなどと使用量に応じた料金
通信制御 条件非公表 条件
非公表 		3日／
366MB
（低速時） 		3日／
2GB
SMS
オプション
（129円）
（標準）
（162円）
（162円）
（162円）
（151円）
公衆Wi-Fi × × × ×
最低利用期間 なし なし 1ヵ月 なし なし
　 ニフティ
NifMo
3GBプラン 		nuroモバイル イオンモバイル データプラン 4GB mineo
シングルタイプ 3GB
3GB
プラン 		0 SIM ドコモ
プラン 		au
プラン
通信網 Xi／FOMA au 4G LTE
高速通信
通信量 		月3GB 月3GB 月500MB
～5GB 		月4GB 月3GB 月3GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 972円 972円 0～1728円 1058円 972円 972円
初期費用 3240円 3665円 3665円 3240円 3240円 3240円
SIMサイズ 標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		972円
／500MB
 432円
／100MB
648円
／500MB
1080円
／1GB
 500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額 518円
／1GB 		162円／100MB
通信制御 1日／
650MB 		条件非公表 条件非公表 3日／
366MB
（低速時） 		3日／
6GB
SMS
オプション
（162円）
（162円）
（162円）
（151円）
（129円）
（標準）
公衆Wi-Fi × × × × ×
最低利用期間 なし なし なし なし なし なし

月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス
（すべて税込）

　 OCN モバイル ONE IIJmio／BIC SIM
ライトスタートプラン 		BIGLOBE
LTE・3G ライトSプラン 		ワイヤレスゲート
FONプレミアムプラン
170MB/日
コース 		6GB/月
コース 		タイプD タイプA
通信網 Xi／FOMA au 4G LTE
（VoLTE） 		Xi／FOMA
高速通信
通信量 		1日
170MB 		月6GB 月6GB 月6GB 月6GB 無制限
／3Mbps
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1490円 1566円 1641.6円 1641.6円 1566円 1600円
初期費用 3665円 3240円（BIC SIMは3229円） 3665円 3240円
SIMサイズ 標準、microSIM、
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		540円
／1日
（当日中） 		540円
／500MB 		216円
／100MB 		216円
／100MB 		324円
／100MB
通信制御 3日／
366MB
（低速時） 		3日／
6GB
（高速時） 3日／
366MB
（低速時） 		条件
非公表
SMS
オプション 		○（129円）
（151円）
（標準）
（129円）
（200円）
公衆Wi-Fi ×（BIC SIMは○） ○（FON）
最低利用期間 なし 2ヵ月 2ヵ月 なし なし
　 b-mobile SIM 楽天モバイル データSIM 5GBプラン U-mobile
PREMIUM
LTE使い放題プラン 		U-mobile
データ専用
5GB 		LinksMate
5GB
(7月開始)
高速定額 おかわりSIM
通信網 Xi／FOMA
高速通信
通信量 		無制限 月1～5GB 月5GB 無制限 月5GB 月5GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 128kbps 200kbps
月額料金 2138円 540～
1620円 		1566円 2678円 1598円 1620円
初期費用 3240円 3665円 3665円 3672円
SIMサイズ 標準、microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準、microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		1GBまで月540円、1GBごとに＋270円 324円
／100MB 		324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB 		216円
／100MB
1080円
／1GB
通信制御 3日／
360MB
（低速時） 		条件非公表 　
SMS
オプション 		×
（140円）
（129円）
（162円）
（標準）
公衆Wi-Fi × × 　
最低利用期間 なし なし なし なし
　 DMM mobile
データSIMプラン 		DTI SIM
ネットつかい放題プラン 		イオンモバイル データ8GBプラン mineo シングルタイプ 6GB
5GB 8GB ドコモ
プラン 		au
プラン
通信網 Xi／FOMA au
4G LTE
高速通信
通信量 		月5GB 月8GB 無制限 月8GB 月6GB 月6GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1306円 2138円 2376円 2138円 1706円 1706円
初期費用 3240円 3240円 3240円 3240円 3240円
SIMサイズ 標準、microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		216円／100MB
648円／500MB
518円／1GB※1 		518円
／1GB 		162円／100MB
通信制御 3日／366MB
（低速時） 		1～3GB
程度
／1～2日 		3日／
366MB
（低速時） 		なし 3日／
6GB
SMS
オプション 		○（162円）
（162円）
（151円）
（129円）
（標準）
公衆Wi-Fi × × × × ×
最低利用期間 1ヵ月 なし なし なし なし

※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。


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