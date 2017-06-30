今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2017年版 ― 第24回
2017年7月7日（金）20時から生放送
『今週のASCII.jp話題のニュース』生放送（2017年7/1～7/7ぶん）
2017年06月30日 20時45分更新
毎週金曜夜はASCII.jp副編集長を迎えて、この1週間で話題になった記事をふりかえる生放送『今週のASCII.jp話題のニュース ベスト5』。
雑談多めの“ゆるふわ感”がこの番組の魅力でもあります。
YouTubeページではコメントでのリアルタイム参加も可能。ぜひ、一緒にデジタルニュースを楽しみましょう！
▽放送情報
放送日： 2017年7月7日（金）
時間 ： 20時～放送予定
番組 ： 『今週のASCII.jp話題のニュース ベスト5』
▽出演者
こばＱ（ASCII.jp副編集長）
オカモト
つばさ（@tsubasa_desu）
この特集の記事
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