ステートレスなコンポーネントによるReactのパフォーマンス最適化

再描画による「遅い」Reactコンポーネントを速くするための方法を検討しました。追体験しながらどうぞ。

処理結果が変わるようなデータを内部に保持していないステートレスなコンポーネントを解説します。つまりthis.state ={...} を含まないコーポネントです。与えられたプロパティと、下位のコンポーネントを持ちます。

まずは超基本

import React, { Component } from 'react' class User extends Component { render() { const { name, highlighted, userSelected } = this.props console.log('Hey User is being rendered for', [name, highlighted]) return <div> <h3 style={{fontStyle: highlighted ? 'italic' : 'normal'}} onClick={event => { userSelected() }} >{name}</h3> </div> } }







できました。基本中の基本ですが、例としては良いでしょう。

