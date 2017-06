モトローラ、「Moto Z2 Play」発売に合わせたSNS上でのプレゼントキャンペーン

モトローラ・モビリティ・ジャパンは、SIMフリースマホの新製品「Moto Z2 Play」の発売に合わせて、SNS上でのプレゼントキャンペーンを7月1~17日に開催する。

「Moto Z2 Play」が登場!

応募方法は同社公式のFacebookページ(https://www.facebook.com/MotorolaJP/)、Twitterアカウント(@MotorolaJP)で公開予定のキャンペーン投稿を「いいね!」かリツイートするというもの。

プレゼントの商品としては「Moto Z2 Play」(ルナグレー、ファインゴールド各1名)、「Moto G5 Plus」(ファインゴールド1名)のほか、「Moto 360 Sport」や「Chromecast」、オリジナルグッズなどが用意されている。

また、7月15日16日の両日(11~19時)にJR秋葉原駅構内のスペースで、「Motto Moto_Touch and Try Event in Tokyo」と題して、Moto Z2 PlayやMoto G5 Plusを始め、Moto Modsの各デバイスなどを実際に試せるタッチ&トライイベントを開催する。来場者にはオリジナルグッズのプレゼントのほか、当日にモトローラ製品を購入した人を対象にした抽選会も行なわれる予定となっている。

