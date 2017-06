「スマート」なシガーケースで電子タバコ一式を持ち歩く

スマートなタバコにスマートなケースを。電子タバコ用シガーケース「CRYSTAL ARMOR(クリスタルアーマー)All In One Case for PloomTECH」をご紹介。

「PloomTECH」用のシガーケースが登場しました。カードポケット、本体収納ゴムバンド、USBチャージャー入れ、たばこカプセル入れなど、アクセサリー一式をひとまとめにできます。

使用素材はPUレザーとEVAで、カラーは柔らかいローズピンク、華やかなシャンパン調のゴールド、深みのあるネイビー、少しダークグレー寄りなブラックという、落ち着いたグレイッシュトーンの4色です。

大きさは幅8×高さ14×奥行き1.5cmと、ちょうどiPhone 7 Plusを厚くしたサイズ感です。重量は54グラムで、ポケットに入れてもそれほど違和感はありません。

アスキーストアでは3974円(税込)で販売中。さらに詳しい仕様はアスキーストアでチェックしてください。

