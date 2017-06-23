“紙”の週刊アスキー『2017夏の超お買物特大号』2017年6月23日発売

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|アスキームック 週刊アスキー特別編集『2017夏の超お買物特大号』[Amazon]
アスキームック 週刊アスキー特別編集
『2017夏の超お買物特大号』は6月23日(金)発売です。
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特集など内容の詳細は以下。
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■判型：A4変型判
■ISBN：978-4-04-892997-4
■発売：2017年6月23日
■定価：本体639円＋税