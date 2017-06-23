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ロジテック、1TB〜8TBまでソフト付きHDD全24製品発売

2017年06月23日 13時45分更新

文● ラッキー橋本／ASCII

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　ロジテックINAソリューションズは6月22日、「ロジテックダイレクト」から「ソフト付きWD内蔵ハードディスク」を発売した。

　信頼性が高いというウエスタンデジタルのバルクHDDにLogitecオリジナルソフトを付属したもの。

　バルク品は「パッケージや取扱説明書が付属しない簡易包装」「ロジテックの動作テストなし（ウエスタンデジタルではテスト済み）」「保証期間が短い」といった点から低価格で提供可能だという。

　同社は、これらに対して個人情報や機密情報の漏洩を防止するセキュリティーソフト、ハードディスクを初期化するソフト、バックアップツールを付属して製品化した。

　発売された製品は以下のとおり。

　・Logitecオリジナルソフト付WD内蔵ハードディスク（WD Red 3.5inch）
　　1.0〜8.0TB（全7種）　8280〜3万8080円

　・Logitecオリジナルソフト付WD内蔵ハードディスク（WD Blue 3.5inch）
　　1.0〜6.0TB（全6種）　6170〜2万5500円

　・Logitecオリジナルソフト付WD内蔵ハードディスク（WD AV 3.5inch）
　　・2.0TB　9180円
　　・3.0TB　1万1980円

　・Logitecオリジナルソフト付WD内蔵ハードディスク（WD Red Pro 3.5inch）
　　・2.0TB　2万280円
　　・3.0TB　2万2980円

　・Logitecオリジナルソフト付WD内蔵ハードディスク（WD GOLD 3.5inch）
　　4.0〜8.0TB（全3種）　3万7800〜7万5800円

　・Logitecオリジナルソフト付WD内蔵ハードディスク（WD Red 2.5inch）
　　1.0TB　8790円

　・Logitecオリジナルソフト付WD内蔵ハードディスク（WD Blue 2.5inch）
　　1.0〜3.0TB（全3種）　6680〜1万8800円

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