今なら11万円台！ Core i5-6200U+256GB SSDの13.3型dynabookが安い！

東芝のウェブ直販サイト「東芝ダイレクト」では、旧モデルを「アウトレット価格」で販売中だ。（6月21日現在。最新の構成例／価格は東芝ダイレクトを参照のこと）
アウトレット価格での購入は東芝ダイレクトの「Room1048会員」への登録が必須（会員価格での購入はログインが必要）。会員登録は無料だ。
対象の製品の「dynabook RZ73/B 2016冬Webモデル グラファイトブラック」は、以下の構成で6万6960円引きの11万9880円。
|dynabook RZ73/B 2016冬Webモデル グラファイトブラック
|dynabook RZ73/B 2016冬Webモデル グラファイトブラック
|OS
|Windows 7 Professional
（Windows 10 Proダウングレード権行使）
|CPU
|Core i5-6200U
|メモリー
|4GB／最大16GB
|ストレージ
|256GB SSD
|ディスプレー
|13.3型（1920×1080ドット／ノングレア）
|光学ドライブ
|DVDスーパーマルチドライブ
|無線
|IEEE 802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 2.1+EDR
そのほか多数の製品を用意。在庫限りのセールで、売り切れ次第終了となる。目当てのモデルがある読者は、早めの注文を心がけよう。