このあと15時!! 出張ニコ生「あなたの知らないSLIの世界」in福岡【デジデジ90】

アスキーのPC自作大好き集団「自作虎の巻」こと『ジサトラ』が、全国各地のPCショップで自作の素晴らしさを伝える『ジサトラ出張版』。今回の舞台はPCゲームユーザーが集う、福岡県福岡市のパソコン工房 香椎店さんです。

番組前半では、現地のみなさんの声援を受けつつ、つばさがゲーマー垂涎のグラフィックボード2枚挿し(SLI)に挑戦♥

後半は、SLIの効果を存分に体験すべく「ファイナルファンタジーXIV」、「Overwatch」、「フォーオナー」のゲーム実況を行なう予定です!

当然、勝たないと“無事に”東京へ帰ってこれないというウワサも……。

3時間生放送。最後まで応援(見守り)、よろしくお願いします!

▽放送日時

2017年6月24日(土)15:00~18:00(14:30開場)

あなたの知らないSLIの世界 ジサトラin福岡

▽おしながき

●15:10頃~

SLIのなんがいいと?

憧れの「グラボ2枚挿し」大解説

●15:25頃~

4K時代に備えるけん!

SLIでPC爆速化にチャレンジ

●16:15頃~

最強ライトアップPCで

つばさがPCゲーム実況ばい!

●17:45頃~

次回ジサトラ出張の大事なお知らせ

▽出演

ジサトライッペイ @jisatora_ippei

ジサトラつばさ(MC)@tsubasa_desu

ジサトラショータ@Shotam_A_J

▽放送会場

パソコン工房 香椎店

(〒813-0015 福岡県福岡市東区香椎団地1-20 香椎フェスティバルガーデン)

「ファイナルファンタジーXIV: 紅蓮のリベレーター」© 2010 - 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

「Overwatch」©2017 BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC.

「For Honor」© 2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved.

