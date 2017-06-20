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写りに期待、光学ズームレンズ／光学式手ブレ補正SIMフリースマホ

ASUS、「ZenFone Zoom S」「ZenFone AR」を6月23日に発売

2017年06月20日 15時00分更新

文● 行正和義　編集●ASCII

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「ZenFone Zoom S」

　ASUS JAPANは6月20日、大口径光学ズームレンズ付きSIMフリースマホ「ZenFone Zoom S」およびAR機能を搭載した「ZenFone AR」の発売日を発表。いずれも6月23日に発売する。

　ZenFone Zoom Sは、デュアルレンズ構成の光学2.3倍ズームレンズとソニー製1200万画素撮像素子、光学式手ブレ補正や高速AF、豊富な撮影機能を搭載する5.5型SIMフリースマホ。ネイビーブラックとシルバーの2色が用意され、価格は5万9184円。

「ASUS ZenTripod」および「Bumper Case」

　ミニ三脚「ASUS ZenTripod」(1058円)、専用保護ケース「Bumper Case」(2138円)も同日発売される。

　また、TangoとDaydreamの両方に対応した世界初のSIMフリースマホ「ZenFone AR」も6月23日の発売となり、発売キャンペーンとして硬度9Hのガラスフィルムが標準付属する。

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