写りに期待、光学ズームレンズ／光学式手ブレ補正SIMフリースマホ
ASUS、「ZenFone Zoom S」「ZenFone AR」を6月23日に発売
2017年06月20日 15時00分更新
|「ZenFone Zoom S」
ASUS JAPANは6月20日、大口径光学ズームレンズ付きSIMフリースマホ「ZenFone Zoom S」およびAR機能を搭載した「ZenFone AR」の発売日を発表。いずれも6月23日に発売する。
ZenFone Zoom Sは、デュアルレンズ構成の光学2.3倍ズームレンズとソニー製1200万画素撮像素子、光学式手ブレ補正や高速AF、豊富な撮影機能を搭載する5.5型SIMフリースマホ。ネイビーブラックとシルバーの2色が用意され、価格は5万9184円。
|「ASUS ZenTripod」および「Bumper Case」
ミニ三脚「ASUS ZenTripod」(1058円)、専用保護ケース「Bumper Case」(2138円)も同日発売される。
また、TangoとDaydreamの両方に対応した世界初のSIMフリースマホ「ZenFone AR」も6月23日の発売となり、発売キャンペーンとして硬度9Hのガラスフィルムが標準付属する。