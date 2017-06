前へ 1 2 3 次へ

組みたい自作PC構成まるわかり!! ― 第17回 【今月の自作PCレシピ 番外編】勝った!勝った!今夜の夕飯はドン勝だ!! 「PUBG」を プレイする店員にPCのスペックを聞いてみた 文● 藤田 忠 編集●北村/ASCII.jp

ゲームングPCの相談者が増加中の「PUBG」

世界的に爆発的な人気となっており、アキバのPCショップでもPC構成の相談時の遊びたいゲームタイトルにあげる人が急激に増えているのが、謎のパワーワード“ドン勝”が流行中の「PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS(プレイヤーアンノウンズ バトルグラウンズ)」(以下PUBG)。

最大100人のプレイヤーが、最後の一人になるまで戦い続けるバトルロイヤルゲームで、ストーリーが一切ないシンプルなゲーム性や1回のプレイが30分程度で終わる手軽さ、そして多くの実況プレイの配信により、アーリーアクセス(開発)版ながら大人気になっている。

ちなみに、謎ワードとなる“ドン勝”は、最後の一人にまで生き残ることができた勝者のみが見ることのできるメッセージ「勝った!勝った!今夜の夕飯はドン勝だ!!」から来ている。

このメッセージは英語表示では、カジノのブラックジャックで勝者を讃える(プレイヤーがほえる雄叫び)に使われていた「WINNER WINNER CHICKEN DINNER!」になるのだが、“CHICKEN”がなぜか“ドン勝”(かつ丼だと思われる)になっている。

意味不明ながらすっかり親しまれ、ショップスタッフにも“ドン勝”で通じるようになっている。なお、「Winner Winner Chicken Dinner」は、映画「ラスベガスをぶっつぶせ」(面白いのでオススメです)で主人公が叫んでいたり、「Ford Super Duty」のCMに普通に使われていたりする。

PCパーツショップの多くのスタッフがプレイ

今最も話題となっているゲームタイトルとあって、アキバPCパーツショップのスタッフの多くが「PUBG」をプレイ済み。描画やシステムなど、好みもあるため、軽く試しただけというスタッフもそれなりにいたが、勝者に送られる“ドン勝”メッセージを目指して、ガッツリプレイしているスタッフも。そんなPCパーツショップのスタッフに、プレイしているPCのスペックや描画設定などを聞いてみた。

「バトルフィールド 1」などの話題のゲームから、「ファイナルファンタジーXIV」といった定番ゲームまで、さまざまなゲームをプレイしているゲーム好きショップスタッフたち。「GeForce GTX 1080 Ti」や「GeForce GTX 1070」といったハイエンドビデオカードだけでなく、数世代前のGPUでプレイしているスタッフもいた。

©2017 BLUEHOLE INC. ALL RIGHTS RESERVED.

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS is a registered trademark, trademark or service mark of Bluehole, Inc. and its affiliates

