「World of Tanks」3シリーズに「戦場のヴァルキュリア」の戦車が登場

ウォーゲーミングジャパンは6月12日、PC版オンラインタンクバトル「World of Tanks」およびコンソール版「World of Tanks Console」、モバイル版「World of Tanks Blitz」に、セガゲームスのアクティブ・シミュレーションRPG「戦場のヴァルキュリア」シリーズの戦車が登場すると発表した。

2016年に「World of Tanks Blitz」に登場したエーデルワイス号(Edelweiss」およびネームレス戦車(Nameless)がPC版およびコンソール版にプレミアム車輌として登場。これらの車輌は車輌モデルが大幅にアップデートされており、新たに専用のゲーム内ボイスがセットとなる。

World of Tanks Blitzには戦場のヴァルキュリアシリーズから新たにルパス(Lupas)がプレミアム車輌として登場する。これらの車輌は期間限定販売なので要注意。

■各タイトルでの販売期間■

・World of Tanks:6月16日(金)~7月3日(月)

・World of Tanks Console:6月22日(木)~7月2日(日)

・World of Tanks Blitz:6月16日(金)~7月3日(月)

©Wargaming.net

©SEGA

