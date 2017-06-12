「World of Tanks」3シリーズに「戦場のヴァルキュリア」の戦車が登場

ウォーゲーミングジャパンは6月12日、PC版オンラインタンクバトル「World of Tanks」およびコンソール版「World of Tanks Console」、モバイル版「World of Tanks Blitz」に、セガゲームスのアクティブ・シミュレーションRPG「戦場のヴァルキュリア」シリーズの戦車が登場すると発表した。
2016年に「World of Tanks Blitz」に登場したエーデルワイス号（Edelweiss」およびネームレス戦車（Nameless）がPC版およびコンソール版にプレミアム車輌として登場。これらの車輌は車輌モデルが大幅にアップデートされており、新たに専用のゲーム内ボイスがセットとなる。
World of Tanks Blitzには戦場のヴァルキュリアシリーズから新たにルパス（Lupas）がプレミアム車輌として登場する。これらの車輌は期間限定販売なので要注意。
■各タイトルでの販売期間■
・World of Tanks：6月16日（金）～7月3日（月）
・World of Tanks Console：6月22日（木）～7月2日（日）
・World of Tanks Blitz：6月16日（金）～7月3日（月）
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