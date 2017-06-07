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Amazonセール速報：発売前予約でファーウェイ「P10」が9%オフに！

2017年06月07日 15時45分更新

文● ASCII編集部

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　Amazon.co.jpでは、ファーウェイのスマートフォン「P10シリーズ」を9%オフで販売している。

　対象となるのは「P10」「P10 lite」「P10 Plus」の3モデル。6月9日の発売日までのキャンペーンで、発売前に注文することで値引きを受けられるという内容。

Image from Amazon.co.jp
Huawei 5.1型 P10 SIMフリースマートフォン ダズリングブルー 【日本正規代理店品】 P10/VTR-L29B/DAZZLIN
Image from Amazon.co.jp
Huawei 5.5型 P10 Plus SIMフリースマートフォン グリーナリー 【日本正規代理店品】 P10 PLUS/VKY-L29A/GR
Image from Amazon.co.jp
Huawei 5.2型 P10 lite SIMフリースマートフォン プラチナゴールド 【日本正規代理店品】 P10 LITE/WAS-L22J/PL

　現在、対象の地域では発売日に受け取れることも案内されている（対象の地域や条件は注文サイトを確認してほしい）。話題のスマートフォンを確実に手に入れたい読者は必見だ！

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