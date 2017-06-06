【価格調査】「Core i7-7700K」がついに4万円割れ

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これがサハロフさんのWebページ。土曜の調査の翌日には速報版が掲載されるので、日曜の買い物の参考になるぞ

サハロフ佐藤さんが、毎週土曜日にアキバのPCショップ各店を実際に回り、調査を行なった価格情報を毎週火曜日前後に掲載する本コーナー。

本ページ内に掲載している「最低価格」は、文字どおりサハロフ佐藤さんが知り得た最も安い価格。そして、「目標価格」はアキバでも比較的知られているいくつかのショップでの価格だ。秋葉原に不慣れな人でも見つけることができるはずなので、目安にするといいだろう。

価格は常に変動しており、掲載したリストはあくまで調査した時点での価格である。現在もこの価格で販売されていることを保証するものではないので、ご注意いただきたい。なお記載の価格はすべて8％の消費税込みとなる。

CPU

「Core i7-7700K」が初の4万円割れ

Ryzenは大幅特価が終了

「Core i7-7700K」が一部の特価で3万9938円を付け、初の4万円割れを記録した。また、「Core i5-7600K」も特価で前週比1680円安の2万7800円に下がり、過去最安だ。

このほか、Broadwell-Eが一部で値下がりし、6950Xの最安値が6870円安の19万2800円、6900Kが5400円安の12万2000円などとなっている。

一方、Ryzenは一部で見られた大幅特価が終了し、通常の価格に戻った。なお、Ryzen 7のバルク品は続落し、1800Xが6万2424円、1700Xが4万8384円となっている。

メーカー名／製品名 詳細 最低価格 目標価格 CPU Intel Core i7-6950X (3GHz) LGA2011 v3, 10コア, HT \192,800 \199,800 Intel Core i7-6900K (3.2GHz) LGA2011 v3, 8コア, HT \122,000 \127,500 Intel Core i7-6850K (3.6GHz) LGA2011 v3, 6コア, HT \71,800 \74,500 Intel Core i7-6800K (3.4GHz) LGA2011 v3, 6コア, HT \50,800 \52,900 Intel Core i7-7700K (4.2GHz) LGA1151, 4コア, HT \39,938 \42,300 Intel Core i7-7700 (3.6GHz) LGA1151, 4コア, HT \36,500 \37,800 Intel Core i7-7700T (2.9GHz) LGA1151, 4コア, HT \37,800 \37,800 Intel Core i5-7600K (3.8GHz) LGA1151, 4コア \27,800 \29,500 Intel Core i5-7600 (3.5GHz) LGA1151, 4コア \26,680 \26,700 Intel Core i5-7500 (3.4GHz) LGA1151, 4コア \23,650 \24,500 Intel Core i5-7400 (3.0GHz) LGA1151, 4コア \22,390 \22,400 Intel Core i5-7600T (2.8GHz) LGA1151, 4コア \26,680 \26,700 Intel Core i5-7500T (2.7GHz) LGA1151, 4コア \24,480 \24,500 Intel Core i5-7400T (2.4GHz) LGA1151, 4コア \22,680 \22,700 Intel Core i3-7350K (4.2GH) LGA1151, 2コア, HT \19,650 \19,700 Intel Core i3-7320 (4.1GHz) LGA1151, 2コア, HT \18,878 \18,900 Intel Core i3-7300 (4.0GHz) LGA1151, 2コア, HT \17,258 \17,300 Intel Core i3-7100 (3.9GHz) LGA1151, 2コア, HT \13,690 \13,700 Intel Core i3-7300T (3.5GHz) LGA1151, 2コア, HT \17,780 \17,800 Intel Core i3-7100T (3.4GHz) LGA1151, 2コア, HT \13,980 \14,000 Intel Pentium G4620 (3.7GHz) LGA1151, 2コア, HT \11,318 \11,400 Intel Pentium G4600 (3.6GHz) LGA1151, 2コア, HT \9,680 \9,700 Intel Pentium G4600T (3.0GHz) LGA1151, 2コア, HT \9,840 \9,900 Intel Pentium G4560T (2.9GHz) LGA1151, 2コア, HT \8,430 \8,500 Intel Celeron G3950 (3.0GHz) LGA1151, 2コア \5,918 \6,000 Intel Celeron G3930 (2.9GHz) LGA1151, 2コア \4,390 \4,400 Intel Core i7-6700K (4GHz) LGA1151, 4コア, HT \38,880 \38,900 Intel Core i7-6700 (3.4GHz) LGA1151, 4コア, HT \35,640 \35,700 Intel Core i3-6100 (3.7GHz) LGA1151, 2コア, HT \13,470 \13,500 AMD Ryzen 7 1800X (3.6GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \64,580 \64,600 AMD Ryzen 7 1800X (3.6GHz)

CPUクーラー付き バルク品

(セット販売のみ) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \62,424 \62,500 AMD Ryzen 7 1700X (3.4GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \50,540 \50,600 AMD Ryzen 7 1700X (3.4GHz)

CPUクーラー付き バルク品

(セット販売のみ) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \48,384 \48,400 AMD Ryzen 7 1700 (3GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \41,904 \42,000 AMD Ryzen 5 1600X (3.6GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド) \33,264 \33,300 AMD Ryzen 5 1600 (3.2GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド) \30,024 \30,100 AMD Ryzen 5 1500X (3.5GHz) Socket AM4, 4コア(8スレッド) \25,704 \25,800 AMD Ryzen 5 1400 (3.2GHz) Socket AM4, 4コア(8スレッド) \21,600 \22,700 AMD FX-9590 (4.7GHz) Socket AM3+, 8コア \24,818 \24,900 AMD FX-8370 Wraith Cooler (4GHz) Socket AM3+, 8コア \18,338 \18,400 AMD FX-8350 (4GHz) Socket AM3+, 8コア \17,258 \17,300 AMD FX-8320 (3.5GHz) Socket AM3+, 8コア \15,098 \15,100 AMD A10-7890K Wraith Cooler (4.1GHz) Socket FM2+, 4コア \17,258 \17,300 AMD A10-7860K (3.6GHz) Socket FM2+, 4コア \11,858 \11,900 AMD A8-7670K (3.6GHz) Socket FM2+, 4コア \10,238 \10,300 AMD A6-7470K (3.7GHz) Socket FM2+, 2コア \6,998 \7,000 AMD A6-7400K (3.5GHz) Socket FM2+, 2コア \5,670 \5,700 AMD A4-7300 (3.8GHz) Socket FM2, 2コア \4,280 \4,300

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