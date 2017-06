スクウェア・エニックスは6月5日、「ファイナルファンタジー XIV」のイラストがデザインされたクレジットカード「VIASOカード(ファイナルファンタジーXIV デザイン)」が三菱UFJニコスから発行されると発表した。現在、発行受け付け中。

「タタル」に加え、「モーグリ」、「サボテンダー」といったモンスターやキャラクターが描かれている。ベージュを基調とした落ち着いた色味で、男女を問わず使いやすいデザインに仕上げたという。

また、新規入会特典としてクレジットカードと同じイラストの特製ステッカーがプレゼントされる。

国際ブランドはMastercardで、年会費は無料。対象は原則として高校生は除く18歳以上で、電話連絡可能な人(未成年は親権者の同意が必要)。

