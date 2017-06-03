約1万円のRyzen対応のビジネス向けB350マザーがMSIから登場

MSIから、AMD B350チップセット搭載のRyzen対応Micro ATXマザーボード「B350M PRO-VDH」が登場した。
|AMD B350チップセットを採用するSocket AM4対応のMicro ATXマザーボード、MSI「B350M PRO-VDH」
「B350M PRO-VDH」は、MSIのビジネス・スタンダード向け「PRO Series」に属するSocket AM4対応マザーボードのMicro ATXモデル。電磁干渉を防ぎ、重量級のカードも安心な高耐久PCI Expressスロットの「Steel Armor PCI-E Slot」やDDR4メモリーの性能をパワーアップする「DDR4 Boost」をサポートしている。
主なスペックは、拡張スロットがPCI Express(3.0) x16×1、PCI Express(2.0) x1×2、メモリーはDDR4 DIMM×4（DDR4-3200(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133/1866、最大64GB）だ。
|メタルカバーを搭載した「Steel Armor PCI-E Slot」やM.2スロットを搭載。リアのUSBポートはUSB 3.1×4、USB 2.0×4と豊富
オンボードインターフェースとして、ギガビットLAN（Realtek RTL8111H）やサウンド（Realtek ALC892 7.1CH HD）、M.2×1、SATA 3.0×4、USB 3.1(Gen 1)×6、USB 2.0×8などを装備。グラフィックス周りではHDMI 1.4×1、DVI-D×1、D-Sub×1を搭載する。
価格は1万238円(税込)。TSUKUMO eX.、ツクモパソコン本店、ドスパラパーツ館、パソコンショップ アークで販売中だ。