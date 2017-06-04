格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ ― 第129回
【格安スマホまとめ】ファーウェイから3万円台と2万円台のお買い得な10型SIMフリータブ
2017年06月04日 15時00分更新
格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週はファーウェイから、LTE対応の10型タブレットが2モデル登場。また、YouTubeやAbemaTVなどが見放題のBIGLOBEのオプションが月3GBのプランから追加可能になった。
選択肢が少ないLTE対応の10型タブレットに
ファーウェイが一気に2モデルを投入
動画や写真を見るのはもちろん、ノートPC代わりに使うのも便利な10型タブレット。自宅で使うものというイメージが強いためか、SIMフリーのLTE対応モデルは製品が案外少ない。そんな中、ファーウェイがお買い得な2モデルを一気に発表した。
まず、「HUAWEI MediaPad M3 Lite 10」は税抜3万5800円というプレミアムモデル（Wi-Fi版は税抜2万9800円）。横画面時の上下に2つずつのスピーカーを設置。縦横どちらでもステレオでのサウンド再生が可能なのが特徴。
|貴重なSIMフリーの10型タブレットにファーウェイから2製品が登場。「MediaPad M3 Lite 10」は3万円台半ばの価格で、サウンドやディスプレーに力が入ったプレミアムモデル
主なスペックは1920×1200ドットの10.1型IPS液晶、Snapdragon 435（1.4GHz＋1.1GHz、オクタコア）、3GBメモリー、32GBストレージ、8メガカメラ（イン8メガ）、6660mAhバッテリー、Android 7.0など。
もう1台の「HUAWEI MediaPad T3 10」は、LTE版でも税抜2万2800円（Wi-Fi版は税抜1万8800円）という価格からもわかるように普及モデルの位置付け。9.6型IPS液晶は解像度が1280×800ドットになり、Snapdragon 425（1.4GHz、クアッドコア）、2GBメモリー、16GBストレージ、5メガカメラ（イン2メガ）、4800mAhバッテリー、Android 7.0など。
|こちらは2万円台前半とさらに購入しやすい「HUAWEI MediaPad T3 10」
YouTubeやAbemaTVの通信量がカウントされない
BIGLOBEの人気オプションが、月3GBプランでも追加可に
YouTubeやAbemaTVなど、対応コンテンツサービスでの通信量がカウントされない、BIGLOBEの人気サービス「エンタメフリー・オプション」。従来は月6GB以上のプランでしか追加できなかったが、6月からは月3GBプランでも適用可になった。
「エンタメフリー・オプション」の対応サービスは「YouTube」「Google Play Music」「Apple Music（音楽のみ）」「AbemaTV」「Spotify」「AWA」「radiko.jp」で、オプション料金は税抜480円（データSIMの場合は税抜月980円）。データSIMなら月2000円弱、音声SIMでも月2000円強で、YouTubeなどが見放題になる計算で、さらに注目が集まりそうだ。
mineoの月5GBプランが月6GBプランに増量
月20／30GBの大容量プランも開始
ドコモ／au両ネットワークでサービスを展開するmineoは、月5GBプランの通信量を、6月から料金はそのままで月6GBに増量する。また、月20／30GBの大容量プランも追加。詳しい料金は以下のとおり。
月1000円前後の人気格安データ通信サービス（税込）
（音声通話付きのSIMは前回分をクリック）
|OCN モバイル ONE
|
BIGLOBE
LTE・3G エントリープラン
|
IIJmio／BIC SIM
ミニマムスタートプラン
|楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン
|
110MB/日
コース
|
3GB/月
コース
|タイプD
|タイプA
|通信網
|Xi／FOMA
|
au 4G LTE
（VoLTE）
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|1日110MB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|月3.1GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|972円
|1188円
|972円
|972円
|972円
|972円
|初期費用
|3665円
|3665円
|3240円（BIC SIMは3229円）
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
（当日中）
|
540円
／500MB
|
324円
／100MB
|
216円
／100MB
|
216円
／100MB
|
324円
／100MB
|通信制御
|―
|―
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
6GB
（高速時）
3日／
366MB
（低速時）
|ー
|
SMS
オプション
|
○
（129円）
|
○
（129円）
|
○
（151円）
|
◎
（標準）
|
○
（129円）
|公衆Wi-Fi
|○
|有料
|×（BIC SIMは○）
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|2ヵ月
|2ヵ月
|なし
|LINEモバイル
|
U-
mobile
データ専用 ダブルフィックス
|
DMM
mobile
データSIMプラン 3GB
|DTI SIM 3GBデータプラン
|FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン
|LINEフリー
|コミュニケーションフリー 3GB
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|月1GB
|月3GB
|月1／3GB
|月3GB
|月3GB
|
月100MB
／1GB等
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|128kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|540円
|1198円
|
734円
～972円
|918円
|907円
|
322円／
538円等
|初期費用
|3672円
|3665円
|3240円
|3240円
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円／500MB
1080円／1GB
3240円／3GB
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|
216円
／100MB
664円
／500MB
518円
／1GB※1
|
410円
／500MB
648円
／1GB
|100MB、1GB、3GBなどと使用量に応じた料金
|通信制御
|条件非公表
|
条件
非公表
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
2GB
|―
|
SMS
オプション
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|公衆Wi-Fi
|×
|○
|×
|×
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|1ヵ月
|なし
|なし
|
ニフティ
NifMo
3GBプラン
|nuroモバイル
|イオンモバイル データプラン 4GB
|
mineo
シングルタイプ 3GB
|
3GB
プラン
|0 SIM
|
ドコモ
プラン
|
au
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|au 4G LTE
|
高速通信
通信量
|月3GB
|月3GB
|
月500MB
～5GB
|月4GB
|月3GB
|月3GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|972円
|972円
|0～1728円
|1058円
|972円
|972円
|初期費用
|3240円
|3665円
|3665円
|3240円
|3240円
|3240円
|SIMサイズ
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
972円
／500MB
|
432円
／100MB
648円
／500MB
1080円
／1GB
|500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額
|
518円
／1GB
|162円／100MB
|通信制御
|
1日／
650MB
|条件非公表
|条件非公表
|
3日／
366MB
（低速時）
|ー
|
3日／
6GB
|
SMS
オプション
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|○
|×
|×
|×
|×
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし
月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス
（すべて税込）
|OCN モバイル ONE
|
IIJmio／BIC SIM
ライトスタートプラン
|
BIGLOBE
LTE・3G ライトSプラン
|
ワイヤレスゲート
FONプレミアムプラン
|
170MB/日
コース
|
6GB/月
コース
|タイプD
|タイプA
|通信網
|Xi／FOMA
|
au 4G LTE
（VoLTE）
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|
1日
170MB
|月6GB
|月6GB
|月6GB
|月6GB
|
無制限
／3Mbps
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|―
|月額料金
|1490円
|1566円
|1641.6円
|1641.6円
|1566円
|1600円
|初期費用
|3665円
|3240円（BIC SIMは3229円）
|3665円
|3240円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
（当日中）
|
540円
／500MB
|
216円
／100MB
|
216円
／100MB
|
324円
／100MB
|―
|通信制御
|―
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
6GB
（高速時） 3日／
366MB
（低速時）
|―
|
条件
非公表
|
SMS
オプション
|○（129円）
|
○
（151円）
|
◎
（標準）
|
○
（129円）
|
○
（200円）
|公衆Wi-Fi
|○
|×（BIC SIMは○）
|○
|○（FON）
|最低利用期間
|なし
|2ヵ月
|2ヵ月
|なし
|なし
|b-mobile SIM
|楽天モバイル データSIM 5GBプラン
|
U-mobile
PREMIUM
LTE使い放題プラン
|
U-mobile
データ専用
5GB
|
LinksMate
5GB
(7月開始)
|高速定額
|おかわりSIM
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|無制限
|月1～5GB
|月5GB
|無制限
|月5GB
|月5GB
|
制限時の
通信速度
|―
|200kbps
|200kbps
|―
|128kbps
|200kbps
|月額料金
|2138円
|
540～
1620円
|1566円
|2678円
|1598円
|1620円
|初期費用
|3240円
|3665円
|3665円
|3672円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|―
|1GBまで月540円、1GBごとに＋270円
|
324円
／100MB
|―
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|
216円
／100MB
1080円
／1GB
|通信制御
|―
|
3日／
360MB
（低速時）
|ー
|条件非公表
|
SMS
オプション
|×
|
○
（140円）
|
○
（129円）
|
○
（162円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|○
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|なし
|
DMM mobile
データSIMプラン
|
DTI SIM
ネットつかい放題プラン
|イオンモバイル データ8GBプラン
|mineo シングルタイプ 6GB
|5GB
|8GB
|
ドコモ
プラン
|
au
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
au
4G LTE
|
高速通信
通信量
|月5GB
|月8GB
|無制限
|月8GB
|月6GB
|月6GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|―
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1306円
|2138円
|2376円
|2138円
|1706円
|1706円
|初期費用
|3240円
|3240円
|3240円
|3240円
|3240円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
216円／100MB
648円／500MB
518円／1GB※1
|―
|
518円
／1GB
|162円／100MB
|通信制御
|
3日／366MB
（低速時）
|
1～3GB
程度
／1～2日
|
3日／
366MB
（低速時）
|なし
|
3日／
6GB
|
SMS
オプション
|○（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|×
|×
|最低利用期間
|1ヵ月
|なし
|なし
|なし
|なし
※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。
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