【格安スマホまとめ】ファーウェイから3万円台と2万円台のお買い得な10型SIMフリータブ

格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週はファーウェイから、LTE対応の10型タブレットが2モデル登場。また、YouTubeやAbemaTVなどが見放題のBIGLOBEのオプションが月3GBのプランから追加可能になった。

選択肢が少ないLTE対応の10型タブレットに

ファーウェイが一気に2モデルを投入

動画や写真を見るのはもちろん、ノートPC代わりに使うのも便利な10型タブレット。自宅で使うものというイメージが強いためか、SIMフリーのLTE対応モデルは製品が案外少ない。そんな中、ファーウェイがお買い得な2モデルを一気に発表した。

まず、「HUAWEI MediaPad M3 Lite 10」は税抜3万5800円というプレミアムモデル（Wi-Fi版は税抜2万9800円）。横画面時の上下に2つずつのスピーカーを設置。縦横どちらでもステレオでのサウンド再生が可能なのが特徴。

貴重なSIMフリーの10型タブレットにファーウェイから2製品が登場。「MediaPad M3 Lite 10」は3万円台半ばの価格で、サウンドやディスプレーに力が入ったプレミアムモデル

主なスペックは1920×1200ドットの10.1型IPS液晶、Snapdragon 435（1.4GHz＋1.1GHz、オクタコア）、3GBメモリー、32GBストレージ、8メガカメラ（イン8メガ）、6660mAhバッテリー、Android 7.0など。

もう1台の「HUAWEI MediaPad T3 10」は、LTE版でも税抜2万2800円（Wi-Fi版は税抜1万8800円）という価格からもわかるように普及モデルの位置付け。9.6型IPS液晶は解像度が1280×800ドットになり、Snapdragon 425（1.4GHz、クアッドコア）、2GBメモリー、16GBストレージ、5メガカメラ（イン2メガ）、4800mAhバッテリー、Android 7.0など。

こちらは2万円台前半とさらに購入しやすい「HUAWEI MediaPad T3 10」

YouTubeやAbemaTVの通信量がカウントされない

BIGLOBEの人気オプションが、月3GBプランでも追加可に

YouTubeやAbemaTVなど、対応コンテンツサービスでの通信量がカウントされない、BIGLOBEの人気サービス「エンタメフリー・オプション」。従来は月6GB以上のプランでしか追加できなかったが、6月からは月3GBプランでも適用可になった。

「エンタメフリー・オプション」の対応サービスは「YouTube」「Google Play Music」「Apple Music（音楽のみ）」「AbemaTV」「Spotify」「AWA」「radiko.jp」で、オプション料金は税抜480円（データSIMの場合は税抜月980円）。データSIMなら月2000円弱、音声SIMでも月2000円強で、YouTubeなどが見放題になる計算で、さらに注目が集まりそうだ。

mineoの月5GBプランが月6GBプランに増量

月20／30GBの大容量プランも開始

ドコモ／au両ネットワークでサービスを展開するmineoは、月5GBプランの通信量を、6月から料金はそのままで月6GBに増量する。また、月20／30GBの大容量プランも追加。詳しい料金は以下のとおり。

OCN モバイル ONE BIGLOBE

LTE・3G エントリープラン IIJmio／BIC SIM

ミニマムスタートプラン 楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン 110MB/日

コース 3GB/月

コース タイプD タイプA 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE

（VoLTE） Xi／FOMA 高速通信

通信量 1日110MB 月3GB 月3GB 月3GB 月3GB 月3.1GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 972円 1188円 972円 972円 972円 972円 初期費用 3665円 3665円 3240円（BIC SIMは3229円） 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円

／1日

（当日中） 540円

／500MB 324円

／100MB 216円

／100MB 216円

／100MB 324円

／100MB 通信制御 ― ― 3日／

366MB

（低速時） 3日／

6GB

（高速時）

3日／

366MB

（低速時） ー SMS

オプション ○

（129円） ○

（129円） ○

（151円） ◎

（標準） ○

（129円） 公衆Wi-Fi ○ 有料 ×（BIC SIMは○） × 最低利用期間 なし なし 2ヵ月 2ヵ月 なし

LINEモバイル U-

mobile

データ専用 ダブルフィックス DMM

mobile

データSIMプラン 3GB DTI SIM 3GBデータプラン FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン LINEフリー コミュニケーションフリー 3GB 通信網 Xi／FOMA 高速通信

通信量 月1GB 月3GB 月1／3GB 月3GB 月3GB 月100MB

／1GB等 制限時の

通信速度 200kbps 128kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 540円 1198円 734円

～972円 918円 907円 322円／

538円等 初期費用 3672円 3665円 3240円 3240円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円／500MB

1080円／1GB

3240円／3GB 324円

／100MB

540円

／500MB

864円

／1GB 216円

／100MB

664円

／500MB

518円

／1GB※1 410円

／500MB

648円

／1GB 100MB、1GB、3GBなどと使用量に応じた料金 通信制御 条件非公表 条件

非公表 3日／

366MB

（低速時） 3日／

2GB ― SMS

オプション ○

（129円） ◎

（標準） ○

（162円） ○

（162円） ○

（162円） ○

（151円） 公衆Wi-Fi × ○ × × × 最低利用期間 なし なし 1ヵ月 なし なし

ニフティ

NifMo

3GBプラン nuroモバイル イオンモバイル データプラン 4GB mineo

シングルタイプ 3GB 3GB

プラン 0 SIM ドコモ

プラン au

プラン 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE 高速通信

通信量 月3GB 月3GB 月500MB

～5GB 月4GB 月3GB 月3GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 972円 972円 0～1728円 1058円 972円 972円 初期費用 3240円 3665円 3665円 3240円 3240円 3240円 SIMサイズ 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 972円

／500MB

432円

／100MB

648円

／500MB

1080円

／1GB

500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額 518円

／1GB 162円／100MB 通信制御 1日／

650MB 条件非公表 条件非公表 3日／

366MB

（低速時） ー 3日／

6GB SMS

オプション ○

（162円） ○

（162円） ○

（162円） ○

（151円） ○

（129円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi ○ × × × × × 最低利用期間 なし なし なし なし なし なし

月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス

（すべて税込）

OCN モバイル ONE IIJmio／BIC SIM

ライトスタートプラン BIGLOBE

LTE・3G ライトSプラン ワイヤレスゲート

FONプレミアムプラン 170MB/日

コース 6GB/月

コース タイプD タイプA 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE

（VoLTE） Xi／FOMA 高速通信

通信量 1日

170MB 月6GB 月6GB 月6GB 月6GB 無制限

／3Mbps 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps ― 月額料金 1490円 1566円 1641.6円 1641.6円 1566円 1600円 初期費用 3665円 3240円（BIC SIMは3229円） 3665円 3240円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円

／1日

（当日中） 540円

／500MB 216円

／100MB 216円

／100MB 324円

／100MB ― 通信制御 ― 3日／

366MB

（低速時） 3日／

6GB

（高速時） 3日／

366MB

（低速時） ― 条件

非公表 SMS

オプション ○（129円） ○

（151円） ◎

（標準） ○

（129円） ○

（200円） 公衆Wi-Fi ○ ×（BIC SIMは○） ○ ○（FON） 最低利用期間 なし 2ヵ月 2ヵ月 なし なし

b-mobile SIM 楽天モバイル データSIM 5GBプラン U-mobile

PREMIUM

LTE使い放題プラン U-mobile

データ専用

5GB LinksMate

5GB

(7月開始) 高速定額 おかわりSIM 通信網 Xi／FOMA 高速通信

通信量 無制限 月1～5GB 月5GB 無制限 月5GB 月5GB 制限時の

通信速度 ― 200kbps 200kbps ― 128kbps 200kbps 月額料金 2138円 540～

1620円 1566円 2678円 1598円 1620円 初期費用 3240円 3665円 3665円 3672円 SIMサイズ 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション ― 1GBまで月540円、1GBごとに＋270円 324円

／100MB ― 324円

／100MB

540円

／500MB

864円

／1GB 216円

／100MB

1080円

／1GB 通信制御 ― 3日／

360MB

（低速時） ー 条件非公表 SMS

オプション × ○

（140円） ○

（129円） ○

（162円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × ○ 最低利用期間 なし なし なし なし

DMM mobile

データSIMプラン DTI SIM

ネットつかい放題プラン イオンモバイル データ8GBプラン mineo シングルタイプ 6GB 5GB 8GB ドコモ

プラン au

プラン 通信網 Xi／FOMA au

4G LTE 高速通信

通信量 月5GB 月8GB 無制限 月8GB 月6GB 月6GB 制限時の

通信速度 200kbps ― 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1306円 2138円 2376円 2138円 1706円 1706円 初期費用 3240円 3240円 3240円 3240円 3240円 SIMサイズ 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 216円／100MB

648円／500MB

518円／1GB※1 ― 518円

／1GB 162円／100MB 通信制御 3日／366MB

（低速時） 1～3GB

程度

／1～2日 3日／

366MB

（低速時） なし 3日／

6GB SMS

オプション ○（162円） ○

（162円） ○

（151円） ○

（129円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × × × × 最低利用期間 1ヵ月 なし なし なし なし

※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。

ツイートする

カテゴリートップへ

この連載の記事

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています