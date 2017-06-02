人気のWD製NAS向けHDD「WD Red」に10TBモデルが追加

Western DigitalのNAS向け3.5インチHDD「WD Red」シリーズから、最大容量となる10TBモデルの「WD100EFAX」が登場。価格は4万9800円。ドスパラ パーツ館、パソコン工房 秋葉原 BUYMORE店、パソコンショップ アーク、テクノハウス東映で販売中だ。
|Western DigitalのNAS向けHDD「WD Red」シリーズに容量10TBモデル「WD100EFAX」が追加
24時間365日の常時稼働を見据えたNAS向けHDDで、1.44TBプラッターとヘリウムガス充填技術「HelioSeal」により、容量10TBを実現する。主なスペックはインターフェースがSATA3.0（6Gbps）、回転数5400rpm、キャッシュ256MB。
|8ベイまでのNASシステム向けで、「NASWare 3.0」を搭載する「WD Red」。製品保証は3年間になる
なお、16ベイまでのNASシステム向けで回転数7200rpm、5年間保証となる上位シリーズ「WD Red PRO」の10TBモデル「WD101KFBX」も近日登場予定。パソコン工房 秋葉原BUYMORE店では、6万3800円で入荷次第販売予定とのこと。