対象はパソコン工房・グッドウィル4店舗、6月3日から100台限定で販売
Core i7-7700K＆GTX 10で14万円台！ パソコン工房店舗でお得なゲーミングPC販売
2017年06月02日 21時30分更新
|パソコン工房・グッドウィルの4店舗限定でお得なゲーミングパソコンを100台限定で販売
ユニットコムは6月3日から、パソコン工房・グッドウィルの4店舗でお得なゲーミングパソコンを100台限定で販売開始する。対象店舗は、パソコン工房 秋葉原イイヤマストア、大阪日本橋店、高松店、グッドウィルEDM館となる。
対象のパソコンは、Mini-ITXケースの「LEVEL-C117-LCi7K-RNR-TP」（4店舗限定40台）、ミニタワーケースの「LEVEL-M022-i7K-TNR-TP」（4店舗限定40台）、ミドルタワーケースの「LEVEL-R027-i7K-TNA-TP」（4店舗限定20台）3機種。
|LEVEL-C117-LCi7K-RNR-TP
LEVEL-C117-LCi7K-RNR-TPは、Core i7-7700K（4.2GHz）、GeForce GTX 1060（6GB GDDR5）、Z170チップセット、8GBメモリー、240GB SSD、2TB HDDという構成だ。OSはWindows 10 Home（64bit）を採用する。電源は500Wで、80PLUS SILVER認証を取得している。価格は14万378円。
|LEVEL-M022-i7K-TNR-TP
LEVEL-M022-i7K-TNR-TPは、Core i7-7700K（4.2GHz）、GeForce GTX 1070（8GB GDDR5）、H110チップセット、8GBメモリー、240GB SSD、2TB HDDという構成だ。OSはWindows 10 Home（64bit）を採用する。電源は500Wで、80PLUS SILVER認証を取得している。価格は14万5778円。
|LEVEL-R027-i7K-TNA-TP
LEVEL-R027-i7K-TNA-TPは、Core i7-7700K（4.2GHz）、GeForce GTX 1070（8GB GDDR5）、Z270チップセット、480GB SSD、2TB HDDという構成だ。OSはWindows 10 Home（64bit）を採用する。電源は500Wで、80PLUS SILVER認証を取得している。価格は16万1978円。
店舗情報
パソコン工房 秋葉原イイヤマストア
住所：東京都千代田区外神田3-13-2
営業時間：11時～20時
定休日：年中無休
パソコン工房 大阪日本橋店
住所：大阪府大阪市浪速区日本橋4-15-17 1F
営業時間：11時～20時
定休日：年中無休
グッドウィルEDM館
住所：愛知県名古屋市中区大須3-12-35
営業時間：11時～20時
定休日：年中無休
パソコン工房 高松店
香川県高松市伏石町2139-13
営業時間：11時～20時
定休日：年中無休