iPad Proを守り抜くガチのタフさ！ 米軍が認めた超強力ケース

強力防御型iPad Proケース「Catalyst Case for iPad Pro」をご紹介。

防水・防塵性能で最高等級を表す「IP68」を取得、最大2mまでの水中で使えます。お風呂や水回りはもちろん、ゲレンデや海といったアウトドアシーンでも活躍します。

アウトドアやエクストリームスポーツのお供に。工事現場などでiPad Proを使いたいという方にもオススメ

耐衝撃性能も強力で、1.2mの高さから落としてもiPad Proを守る特殊な衝撃吸収機構を採用。その堅牢性はアメリカ国防総省の調達規格「MIL-STD-810G」に準拠することで証明済み。工事現場などのダメージを受けやすい特殊環境でiPad Proを使いたい時、とても頼りになります。

光学カメラレンズはハードコートで保護。ケースを装着したままカメラを使っても、歪みのない写真を撮ることができます。

ですが、いくら丈夫でも使いやすさが損なわれては意味がありませんよね。

Catalyst Case for iPad Proの堅牢性を保証するケースの厚さは20mm。ボリュームやスリープボタン、サイレントスイッチの操作はもちろん、ケースを装着したままの充電も可能です。

多くの防水ケースとは異なり「Touch ID」を使った指紋認証機能も使えます。スピーカー音はクリアに聞こえるように設計されており、通話に困ることもありません。

アップルデザインの使いやすさはそのままに。Touch IDも使えます

肝心のタッチスクリーン保護は、一体型前面フィルムでスムーズな操作と強力な保護機能を両立しました。

このような強靭なケースをお使いの際に「せっかくの“Designed by Apple in California”が……」とお嘆きのアップルファンの方々に朗報です。Catalyst Case for iPad Proケースは前後共に透明な素材を使っているため、本体を強力に保護しながらもアイコニックなリンゴマークを隠してしまうことはありません。

パッケージにはiPadを立てかけられるスタンドや、ケースを外す際に使えるCatalystロゴマーク入りのオープニングツールが付属します。

アスキーストアでは2万4300円(税込)で販売中。さらに詳しい仕様はアスキーストアでチェックしてください。

このほかにも、アスキーストアでは一工夫あるアイテムを多数販売中。アスキーストアの公式TwitterやFacebook、メルマガでは、注目商品の販売開始情報をいち早くゲットできます! これであなたも買い物上手に!?

