スマホ版みんなのGOLF「みんゴル」近日配信決定　課金要素はガチャ

フォワードワークスは6月2日、iOS/Android向けゴルフゲーム「みんゴル」を近日配信すると発表した。基本プレイは無料で、アプリ内課金がある。

みんゴルは、PlayStationを代表とする作品のひとつ「みんなのGOLF」シリーズのスマートフォン版。同シリーズは世界累計実売本数が1400万本を突破するほどの超大ヒット。ちなみに、本作みんゴルを配信するフォワードワークスは、昨年4月にソニー・インタラクティブエンタテインメントが設立した企業だ。

ひっぱってタイミングよく離す

操作はほかのスマホゲームよろしくとてもカンタン。画面をスワイプし、中央に表示されているサークルが収縮した瞬間に指を離すだけで「ナイスショット」に。発表会のあとに試遊してみたところ、すぐにナイスショットを連発できたので操作感、爽快感はかなりよかった。

操作自体はヒジョーにわかりやすいものの、飛距離やボールを打つポイントの調整、傾斜、風といったおなじみの要素も搭載。もちろんパワーショットも打てる。とりあえず遊んでみるという人から、みんゴルガチ勢まで満足できる内容になりそうだと感じた。加えて、プレイできるコースは世界各地の名所をもとにしたオリジナルのもの。こちらもスマホゲームの特性上、配信後にコース追加などもありそうなので、いつまでも遊び続けられるゲームになりそうだ。

東京タワーっぽいところでゴルフできるのにはさすがに笑う

本作のひとり用モードは基本的に1ホール制。スマホゲームだから手軽に遊ばせるというのを狙いにしたのだろう。この要素も個人的にはグッドだと思ったポイントだ。さらに、ひとりプレイ以外にマルチプレイモードも搭載。ほかのプレイヤーデータと競い合う「ランクマッチ」だけでなく、オンライン上にいる全国のプレイヤーとリアルタイム対戦もできるとのこと。

最大8人で同時に遊べるのはものすごく魅力的

とりあえず事前登録しておくのがオススメ!

みんゴルでは、自分のキャラクター(=みんゴルファー)の容姿をカスタマイズできる。服装やアクセサリ、ゴルフクラブといった見た目を変更できるのだ。これらを入手する手段に「ガチャ」があり、これが本作みんゴルの主な課金要素。別に服装は気にしないという人にとってはスルーできる内容だと思われるし、かわいい女の子やゴリゴリなお兄さんをつくりたい人はがんばりましょう……! 余談だが、筆者はかわいい女の子キャラしか使うつもりはないので服装も全力で取りにかかる予定だ。

「アバター」「ウェア」「ギア」と別々になっていることから、闇鍋ガチャではなさそう

それでも無課金で楽しみたい……そんな人に朗報だ。本日6月2日より、公式サイト、公式LINE、公式Twitterの3種類で事前登録キャンペーンが始まっている。それぞれ特定の人数が登録するごとにゲーム開始時にゲーム内アイテムがもらえるオトクな内容だ。事前登録しておけば特典をもらえるだけでなく、最新情報やアプリ配信開始時の連絡なども随時発信される。少しでもみんゴルが気になったのであれば、事前登録しておくのがオススメだ。

ゆうなま、アーク ザ ラッド、ワイルドアームズも配信予定

フォワードワークス第一弾タイトルとしてみんゴルが近日配信と発表されたが、第二弾にはアクションパズルになった「勇者のくせにこなまいきだDASH!」を予定していると昨年12月に発表があった。

さらに、PlayStation用ソフトとして人気を博した「アーク ザ ラッド」「ワイルドアームズ」も登場予定。それぞれ元作品に携わったオリジナルスタッフが製作に加わるとのこと。これは期待せざるを得ない。そのほか、PlayStationの人気シリーズ「どこでもいっしょ」「パラッパラッパー」「ぼくのなつやすみ」を題材としたスマホゲームも配信すると発表している。

ソニー・インタラクティブエンタテインメントのスマホゲームだけあって、超強力なIPを使ったスマホゲームが今後どんどん開発、配信されていくことだろう。完全オリジナルIPのスマホゲームも配信するとも発表しているので、今後はフォワードワークスに注目していきたい。昨年12月の発表内容についてはこちらの記事を参照いただければ幸いだ。

