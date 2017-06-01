ロジテック　産業向けタッチパネルPCに15.6型フルHDモデル

ロジテックINAソリューションズは6月1日、産業・業務用向けの据置利用に特化した15.6型電池レスタッチパネルPC「LT-JA1151」シリーズを発表した。発売は6月上旬からで、直販サイトでの標準構成価格は17万640円。

10ポイントマルチタッチに対応した静電容量方式の15.6型フルHD液晶（1920×1080ドット）を採用する。CPUはAtom Z3735F、OSはWindows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 32bitを採用。バッテリー非搭載のため、バッテリーの経年劣化によるトラブルは発生しない。外部映像出力にHDMI端子を搭載し、メインディスプレーを合わせた2画面表示が可能。

■主な仕様

画面サイズ：15.6型ワイドLCD

最大解像度：1920×1080ドット（フルHD）

明るさ：220cd/m2

タッチパネル：静電容量方式（10ポイントマルチタッチ）

VESA穴サイズ：100×100mm

防塵・防滴：IP65（前面）

電源(AC)アダプター：100～240V／50～60Hz

ACコード：3Pin

消費電力：定格12W

CPU：Atom Z3735F

USB（2.0）：2

COM：1x RS232 3線式(TxD、RxD、GND) D-sub 9pin

LAN（10/100）：1（WakeOnLAN 非対応）

HDMI：1

オーディオ出力：1

内部スピーカー：（2W×2，背面)

無線LAN：IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth：4.0

グラフィック：内蔵グラフィックス機能

メモリー：2GB

内蔵ストレージ：32GB eMMC

OS：Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 32bit

システムファン：無し

キーボード/マウス：無し

使用環境：動作時 温度 0～40度、湿度0～90％ 非動作時 -10～60度、湿度0～90％

外形寸法：幅391.2×奥行き37.3×高さ249mm

重量：約2.6kg



インターフェースはUSB 2.0×2、HDMI、有線LAN、オーディオ出力、D-sub 9pin

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