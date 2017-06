ポケモンは5月31日、iOS/Android端末向けゲームアプリ「ポケランド」の「みんなでαテスト」を発表した。Google Playにて、先着1万⼈を対象に6⽉9⽇15時まで無料配信している。

ポケランドは、おもちゃのポケモンを操作してバトルするゲーム。直感的な操作でだれでもゲームを楽しめるという。

今回配信されたアプリは、開発中のゲームをテスト⽤にカスタマイズしたもの。プレイしたユーザーからの意⾒集めが⽬的だという。

プレイ画面

テスト版の対応OSはAndroid 4.4以上。134種類のポケモンが登場し、52種類のステージなどで遊べる。なお、プレイデータは正式サービス開始時には引き継げない。また、iOS版でのテスト参加はできない。

©2017 Pokémon. ©1995-2017 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. Developed by Ambrella.

