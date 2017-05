Touch Bar対応でディープラーニング新エンジンを搭載したmacOS版ATOK 2017 文● 吉田ヒロ

ジャストシステムは5月30日、macOSに対応する日本語入力システム「ATOK 2017 for Mac」を発表した。発売日は6月23日。製品ラインアップと税別価格は、「ATOK 2017 for Mac [ベーシック]」が9800円、「ATOK 2017 for Mac [プレミアム]」が1万3800円となる。対応システムは、OS X 10.10~macOS 10.12。

ATOK 2017の目玉は、10年ぶりに刷新されたディープラーニングを採り入れた新しい変換エンジン。従来の変換エンジンでときおり発生していた、不自然な変換を自然な日本語に変換するようチューニングされているとのこと。学習情報の蓄積による変換精度の低下についても解消されているという。これにより誤変換を30%削減したそうだ。

実際には、この新しい変換エンジンと2007年に搭載した機械学習による統計的な言語処理技術を融合した変換エンジン「ATOKハイブリッドコア」が組み合わさっている。従来エンジンの特徴も受け継ぐことから、これまで同じ感覚で利用できるとのことだ。

そのほかの特徴としては、「ATOKイミクル」のTouch Bar対応。「ATOKイミクル」とは、確定後の単語やウェブページ内の単語に対してATOKの内蔵辞書で検索できる機能。ATOK 2016にも搭載されていたが、ATOK 2017ではMacBook Proシリーズの一部がキーボード上部に搭載するTouch Barで使えるようになった。

「ATOKイミクル」がTouch Bart対応

プレミアム版は、ベーシック版の機能に加えて豊富な電子辞書が付属するのが魅力だ。ATOK 2017 for Mac [プレミアム]では新たに、「岩波国語辞典 for ATOK」「明鏡ことわざ成句使い方辞典 for ATOK」の2つが加わっている。

岩波国語辞典 for ATOKは、「岩波国語辞典 第七版 新版」をベースに約6万5000語を収録。単語の意味はもちろん、類義語や関連語の意味や用法を変換候補ウィンドウ内で手軽に調べられる。

岩波国語辞典 for ATOK

明鏡ことわざ成句使い方辞典 for ATOKは、意味や語源、故事・出典に加え、実際の使い方を詳説した「明鏡ことわざ成句使い方辞典」から約2300語のことわざ成句、約1万件の例文を収録。文章を書く際には、誤用や重複表現などに気をつける必要があるが、適切な言葉が思い浮かばない場合でもこの辞典が強力にサポートしてくれる。

明鏡ことわざ成句使い方辞典 for ATOK

そのほか、ベーシック版、プレミアム版ともに候補ウィンドウのサイズ変換機能を備える。さらにプレミアム版では、変換中の単語などをリアルタイム翻訳できる「8カ国語クラウド翻訳変換 for ATOK」を利用可能だ。

候補ウィンドウのサイズ変換機能

ATOKに搭載されている電子辞書は以下のとおり。

ATOK 2017 for Mac [ベーシック] ATOK 2017 for Mac + Windows

乗換案内 駅名変換辞書 for ATOK

ATOK 2017 for Mac [プレミアム]

乗換案内 駅名変換辞書 for ATOK

岩波国語辞典 for ATOK

明鏡ことわざ成句使い方辞典 for ATOK

大修館四字熟語辞典 for ATOK

ジーニアス英和/和英辞典 for ATOK

ATOK 2017 for Mac オールインワンパック

乗換案内 駅名変換辞書 for ATOK

岩波国語辞典 for ATOK

明鏡ことわざ成句使い方辞典 for ATOK

大修館四字熟語辞典 for ATOK

ジーニアス英和/和英辞典 for ATOK

広辞苑 第六版 for ATOK

角川類語新辞典 for ATOK

ロングマン英英/英和辞典 for ATOK

パッケージ版を含む全ラインアップは以下のとおりだ(価格はすべて税別)。

パッケージ製品

ATOK 2017 for Mac [ベーシック] 通常版 9,800円

ATOK 2017 for Mac [プレミアム] 通常版 1万3800円

Just MyShop価格

ATOK 2017 for Mac [ベーシック] 通常版 9300円

ATOK 2017 for Mac [プレミアム] 通常版 1万3100円

ATOK 2017 for Mac + Windows ベーシックセット通常版 1万2100円

ATOK 2017 for Mac [ベーシック] AAA優待版 5000円

ATOK 2017 for Mac [プレミアム] AAA優待版 9000円

ATOK 2017 for Mac + Windows ベーシックセットAAA優待版 8000円

ATOK 2017 for Mac オールインワンパック AAA優待版 1万9000円

ダウンロード製品

ATOK 2017 for Mac [ベーシック] 6800円

ATOK 2017 for Mac [ベーシック] AAA優待版 4500円

ATOK 2017 for Mac [プレミアム] 1万円

ATOK 2017 for Mac [プレミアム] AAA優待版 8000円

ATOK 2017 for Mac + Windows ベーシック 9500円

ATOK 2017 for Mac + Windows ベーシックAAA優待版 7000円

