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防水2in1タブ、19％オフで7万円台「arrows Tab QH WQ2/B1」

2017年06月04日 07時00分更新

文● ASCII.jp編集部

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　富士通の直販サイト「富士通 WEB MART」は、ウェブ限定モデルを対象とするセールを開催中だ。

　各種ウェブ購入特典が用意されており、カスタムメイドモデルが対象の割引クーポンなどを利用できる（最新の構成例／価格は富士通 WEB MARTを参照）。

富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART

安心の防水・防塵と堅牢性、10.1型タブレット「arrows Tab WQ2/B1

「arrows Tab WQ2/B1」

　キャンペーン対象製品のひとつは、10.1型タブレット「arrows Tab QH35/B1」のカスタムメイドモデル「arrows Tab WQ2/B1」。主なスペックは以下の通り。

　通常の直販価格は9万8388円で、19％オフクーポンを利用すると7万9694円からとなる。

  • ・Atom x5-Z8550
  • ・4GBメモリー
  • ・約64GB／約128GB フラッシュメモリー
  • ・10.1型（1920×1200ドット）タッチ対応、ノングレア
  • ・Office Personal Premium／Office Home and Business Premium／なし
  • ・Windows 10 Home（64bit）

富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART
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