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【au2017夏スマホ】HTC U11にTORQUEの新モデルに注目！ Galaxy／Xperia／AQUOSのハイエンド機も第1回

【速報】au夏スマホにはHTC U11にタフネススマホTORQUEの新モデルが登場！

2017年05月30日 10時20分更新

文● ASCII編集部

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　ドコモに続いて、auも夏スマホ発表会を開催。スマホはすでに公表されている「Galaxy S8」「Galaxy S8+」「Xperia XZ」以外の4機種を発表した。

HTC U11

　なかでも注目は「HTC U11」。海外でも先日発表されたばかりの新フラグシップで、端末を“握る”操作でアプリの起動やカメラのシャッターが切れるなど、新しいUIが特長。また背面は液体のような滑らかな表面処理に、見る角度で色が変わるというこれまでに無いデザインが特徴的。

　WQHD解像度の5.5型液晶にSnapdragon 835と高い処理性能に加え、海外発のフラグシップ機にも関わらず、おサイフケータイやワンセグ、防水・防塵対応と国内向け機能にもバッチリ対応している。

　コアなファンが多いタフネスケータイ「TORQUE」もついに第3世代に。四隅にバンパーが入ったゴッツい筐体はしっかりとしたタフネス性能を確保。オクタコアCPUや3GBメモリーの搭載など、基本スペックも上がり、普段使いも快適になった。

TORQUE G03

　そのほか、ドコモに続いて、シャープの新フラグシップ「AQUOS R」、今回は京セラが担当するミドル機「Qua phone QX」が発表。Galaxy S8、Xperia XZsの性能ももちろん魅力的だ。

　発表会の模様や端末写真については順次お届けするが、まずはスペック表から！

au夏モデルラインナップ

　 HTC U11 HTV33 AQUOS R SHV39
メーカー HTC シャープ
ディスプレー 5.5型液晶 5.3型液晶
画面解像度 1440×2560ドット 1440×2560ドット
サイズ 約76×154×8.3mm
（最厚部約9.7mm）		 約74×153×8.7mm
（最厚部約8.8mm）
重量 約170g 約169g
CPU Snapdragon 835
2.45GHz×4＋1.9GHz×4
（オクタコア）		 Snapdragon 835
2.2GHz×4＋1.9GHz×4
（オクタコア）
内蔵メモリー 4GB 4GB
内蔵ストレージ 64GB 64GB
外部メモリー microSDXC（最大200GB） microSDXC（最大256GB）
OS Android 7.1 Android 7.1
最大通信速度 下り558Mbps 下り590Mbps
無線LAN IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
カメラ画素数 リア：約1200万画素
／イン：約1600万画素		 リア：約2260万画素
／イン：約1630万画素
バッテリー容量 3000mAh（交換不可） 3160mAh（交換不可）
FeliCa／NFC ○／○ ○／○
ワンセグ／フルセグ ×／× ○／○
防水／防塵 IPX7／IP6X IPX5,8／IP6X
生体認証 ○（指紋認証） ○（指紋認証）
USB端子 Type-C Type-C
連続待受時間(LTE) 約320時間 約560時間
連続通話時間(LTE) 約1220分 約1360分
カラバリ サファイア ブルー、ブリリアント ブラック マーキュリーブラック、ジルコニアホワイト、ライトゴールド
発売時期 6月下旬以降 7月上旬以降
　 TORQUE G03 KYV41 Qua phone QX
メーカー 京セラ 京セラ
ディスプレー 4.6型液晶 5型液晶
画面解像度 720×1280ドット 720×1280ドット
サイズ 約71×145×13.6mm
（最厚部約16.9mm）		 約73×146×8.9mm
（最厚部約9.2mm）
重量 約198g 約139g
CPU 2GHz
（オクタコア）		 1.4GHz＋1.1GHz
（オクタコア）
内蔵メモリー 3GB 2GB
内蔵ストレージ 32GB 16GB
外部メモリー microSDXC（最大256GB） microSDXC（最大256GB）
OS Android 7.1 Android 7.1
最大通信速度 下り225Mbps 下り150Mbps
無線LAN IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
カメラ画素数 リア：約1300万画素
／イン：約500万画素		 リア：約1300万画素
／イン：約500万画素
バッテリー容量 2940mAh 2600mAh（交換不可）
FeliCa／NFC ○／○ ○／×
ワンセグ／フルセグ ×／× ×／×
防水／防塵 IPX5,8／IP6X IPX5,8／IP5X
生体認証 ○（指紋認証） ×
USB端子 Type-C microUSB
連続待受時間(LTE) 約540時間 約650時間
連続通話時間(LTE) 約1420分 約1300分
カラバリ グリーン、ブラック、ブルー ホワイト、ブラック、ピンク
発売時期 6月下旬以降 7月中旬以降
　 Galaxy S8
SCV36 		Galaxy S8+
SCV35 		Xperia XZs
SOV35
メーカー サムスン電子 ソニーモバイル
ディスプレー 5.8型有機EL 6.2型有機EL 5.2型液晶
画面解像度 1440×2960ドット 1080×1920ドット
サイズ 約68×149×8.0mm
（最厚部8.2mm）		 約73×160×8.1mm
（最厚部8.3mm）		 約72×146×8.1mm
（最厚部8.7mm）
重量 約150g 約173g 約161g
CPU Snapdragon 835
2.35GHz＋1.9GHz
（オクタコア）		 Snapdragon 820
2.2GHz＋1.6GHz
（クアッドコア）
内蔵メモリー 4GB 4GB
内蔵ストレージ 64GB 32GB
外部メモリー microSDXC（最大256GB） microSDXC
（最大256GB）
OS Android 7.0 Android 7.1
最大通信速度 下り最大590Mbps 下り最大370Mbps
無線LAN IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
カメラ画素数 リア：約1220万画素／イン：約800万画素 リア：約1920万画素
／イン：約1320万画素
バッテリー容量 3000mAh
（交換不可）		 3500mAh
（交換不可）		 2900mAh
（交換不可）
FeliCa／NFC ○／○ ○／○
ワンセグ／フルセグ ○／○ ○／○
防水／防塵 IPX5,8／IP6X IPX5,8／IP6X
生体認証 ○（指紋認証、虹彩認証、顔認証） ○（指紋認証）
USB端子 Type-C Type-C
連続待受時間(LTE) 約370時間 約440時間 約630時間
連続通話時間(LTE) 約1420分 約1680分 約1710分
カラバリ オーキッド グレー、コーラル ブルー、ミッドナイト ブラック ミッドナイト ブラック、アークティック シルバー ブラック、ウォームシルバー、アイスブルー、シトラス
発売時期 6月8日 発売中

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