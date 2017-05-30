【au2017夏スマホ】HTC U11にTORQUEの新モデルに注目！ Galaxy／Xperia／AQUOSのハイエンド機も ― 第1回
【速報】au夏スマホにはHTC U11にタフネススマホTORQUEの新モデルが登場！
2017年05月30日 10時20分更新
ドコモに続いて、auも夏スマホ発表会を開催。スマホはすでに公表されている「Galaxy S8」「Galaxy S8+」「Xperia XZ」以外の4機種を発表した。
|HTC U11
なかでも注目は「HTC U11」。海外でも先日発表されたばかりの新フラグシップで、端末を“握る”操作でアプリの起動やカメラのシャッターが切れるなど、新しいUIが特長。また背面は液体のような滑らかな表面処理に、見る角度で色が変わるというこれまでに無いデザインが特徴的。
WQHD解像度の5.5型液晶にSnapdragon 835と高い処理性能に加え、海外発のフラグシップ機にも関わらず、おサイフケータイやワンセグ、防水・防塵対応と国内向け機能にもバッチリ対応している。
コアなファンが多いタフネスケータイ「TORQUE」もついに第3世代に。四隅にバンパーが入ったゴッツい筐体はしっかりとしたタフネス性能を確保。オクタコアCPUや3GBメモリーの搭載など、基本スペックも上がり、普段使いも快適になった。
|TORQUE G03
そのほか、ドコモに続いて、シャープの新フラグシップ「AQUOS R」、今回は京セラが担当するミドル機「Qua phone QX」が発表。Galaxy S8、Xperia XZsの性能ももちろん魅力的だ。
発表会の模様や端末写真については順次お届けするが、まずはスペック表から！
au夏モデルラインナップ
- UIやデザインが新しいHTCハイエンド機はFeliCaや防水に対応
HTC「HTC U11」
- WQHDのIGZO液晶にスナドラ835とシャープのハイエンド機
シャープ「AQUOS R」
- 原点回帰のゴッツい筐体とタフネス性能がスゴい！
京セラ「TORQUE G03」
- ケータイからの移行のユーザーにさらに優しく
「Qua phone QX」
- 全面ほぼディスプレーのGalaxyはauからも登場
サムスン電子「Galaxy S8」「Galaxy S8+」
- カメラ性能がアップのXperia新モデル
ソニーモバイル「Xperia XZs SOV35」
|HTC U11 HTV33
|AQUOS R SHV39
|メーカー
|HTC
|シャープ
|ディスプレー
|5.5型液晶
|5.3型液晶
|画面解像度
|1440×2560ドット
|1440×2560ドット
|サイズ
|約76×154×8.3mm
（最厚部約9.7mm）
|約74×153×8.7mm
（最厚部約8.8mm）
|重量
|約170g
|約169g
|CPU
|Snapdragon 835
2.45GHz×4＋1.9GHz×4
（オクタコア）
|Snapdragon 835
2.2GHz×4＋1.9GHz×4
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|4GB
|4GB
|内蔵ストレージ
|64GB
|64GB
|外部メモリー
|microSDXC（最大200GB）
|microSDXC（最大256GB）
|OS
|Android 7.1
|Android 7.1
|最大通信速度
|下り558Mbps
|下り590Mbps
|無線LAN
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：約1200万画素
／イン：約1600万画素
|リア：約2260万画素
／イン：約1630万画素
|バッテリー容量
|3000mAh（交換不可）
|3160mAh（交換不可）
|FeliCa／NFC
|○／○
|○／○
|ワンセグ／フルセグ
|×／×
|○／○
|防水／防塵
|IPX7／IP6X
|IPX5,8／IP6X
|生体認証
|○（指紋認証）
|○（指紋認証）
|USB端子
|Type-C
|Type-C
|連続待受時間(LTE)
|約320時間
|約560時間
|連続通話時間(LTE)
|約1220分
|約1360分
|カラバリ
|サファイア ブルー、ブリリアント ブラック
|マーキュリーブラック、ジルコニアホワイト、ライトゴールド
|発売時期
|6月下旬以降
|7月上旬以降
|TORQUE G03 KYV41
|Qua phone QX
|メーカー
|京セラ
|京セラ
|ディスプレー
|4.6型液晶
|5型液晶
|画面解像度
|720×1280ドット
|720×1280ドット
|サイズ
|約71×145×13.6mm
（最厚部約16.9mm）
|約73×146×8.9mm
（最厚部約9.2mm）
|重量
|約198g
|約139g
|CPU
|2GHz
（オクタコア）
|1.4GHz＋1.1GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|3GB
|2GB
|内蔵ストレージ
|32GB
|16GB
|外部メモリー
|microSDXC（最大256GB）
|microSDXC（最大256GB）
|OS
|Android 7.1
|Android 7.1
|最大通信速度
|下り225Mbps
|下り150Mbps
|無線LAN
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：約1300万画素
／イン：約500万画素
|リア：約1300万画素
／イン：約500万画素
|バッテリー容量
|2940mAh
|2600mAh（交換不可）
|FeliCa／NFC
|○／○
|○／×
|ワンセグ／フルセグ
|×／×
|×／×
|防水／防塵
|IPX5,8／IP6X
|IPX5,8／IP5X
|生体認証
|○（指紋認証）
|×
|USB端子
|Type-C
|microUSB
|連続待受時間(LTE)
|約540時間
|約650時間
|連続通話時間(LTE)
|約1420分
|約1300分
|カラバリ
|グリーン、ブラック、ブルー
|ホワイト、ブラック、ピンク
|発売時期
|6月下旬以降
|7月中旬以降
|
Galaxy S8
SCV36
|
Galaxy S8+
SCV35
|
Xperia XZs
SOV35
|メーカー
|サムスン電子
|ソニーモバイル
|ディスプレー
|5.8型有機EL
|6.2型有機EL
|5.2型液晶
|画面解像度
|1440×2960ドット
|1080×1920ドット
|サイズ
|約68×149×8.0mm
（最厚部8.2mm）
|約73×160×8.1mm
（最厚部8.3mm）
|約72×146×8.1mm
（最厚部8.7mm）
|重量
|約150g
|約173g
|約161g
|CPU
|Snapdragon 835
2.35GHz＋1.9GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 820
2.2GHz＋1.6GHz
（クアッドコア）
|内蔵メモリー
|4GB
|4GB
|内蔵ストレージ
|64GB
|32GB
|外部メモリー
|microSDXC（最大256GB）
|microSDXC
（最大256GB）
|OS
|Android 7.0
|Android 7.1
|最大通信速度
|下り最大590Mbps
|下り最大370Mbps
|無線LAN
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：約1220万画素／イン：約800万画素
|リア：約1920万画素
／イン：約1320万画素
|バッテリー容量
|3000mAh
（交換不可）
|3500mAh
（交換不可）
|2900mAh
（交換不可）
|FeliCa／NFC
|○／○
|○／○
|ワンセグ／フルセグ
|○／○
|○／○
|防水／防塵
|IPX5,8／IP6X
|IPX5,8／IP6X
|生体認証
|○（指紋認証、虹彩認証、顔認証）
|○（指紋認証）
|USB端子
|Type-C
|Type-C
|連続待受時間(LTE)
|約370時間
|約440時間
|約630時間
|連続通話時間(LTE)
|約1420分
|約1680分
|約1710分
|カラバリ
|オーキッド グレー、コーラル ブルー、ミッドナイト ブラック
|ミッドナイト ブラック、アークティック シルバー
|ブラック、ウォームシルバー、アイスブルー、シトラス
|発売時期
|6月8日
|発売中
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