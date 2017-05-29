特典満載なメタルスライムデザインのノートPCが現れた！

Project Whiteは5月27日、「ドラゴンクエストX オンライン」の推奨パソコン「ドラゴンクエストX ノートパソコン メタルスライムエディション」を日本エイサーと共同開発し、数量限定で発売した。価格は10万7784円。
筐体にメタルスライムがデザインされた特別仕様となっており、購入特典として2種類のオリジナル壁紙と、ドラゴンクエストX オンラインのゲーム内アイテムが入手可能なコードが付属する。
スペックは以下のとおり。
|ドラゴンクエストⅩ ノートパソコン メタルスライムエディション
|シリーズ名
|Aspire V 13
|型番
|V3-372-H58G
|OS
|Windows 10 Home（64bit）
|CPU
|Core i5-6267U
|メモリー
|8GB
|ストレージ
|1TB HDD
|ディスプレー
|13.3型 フルHD
|LAN
|1000Base-T／100Base-TX／10Base-T
|無線
|IEEE802.11a／b／g／n／ac、Bluetooth 4.1
|インターフェース
|イーサネット（RJ-45）ポート、USB 3.0、USB Type-C、USB 2.0×2、ヘッドフォン／スピーカー・ジャック、HDMI（HDCP対応）、ACアダプター用DCイン・ジャック
|バッテリー駆動時間
|およそ7時間
|サイズ
|およそ幅327×奥行き228×高さ19.65mm
|重量
|およそ1500g
|ゲーム内特典
|メタルブラザーズの家（Sサイズ）の材料一式、ギュッとはぐりん、プラコンメタブラスーツ、メタスラチャイム、メタスラチャイム・庭、タダ土地チケット
|タッチパネルにはメタルスライムが描かれている
|正面
|パッケージ
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