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特典満載なメタルスライムデザインのノートPCが現れた！

2017年05月29日 20時10分更新

文● ラッキー橋本／ASCII

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　Project Whiteは5月27日、「ドラゴンクエストX　オンライン」の推奨パソコン「ドラゴンクエストX　ノートパソコン　メタルスライムエディション」を日本エイサーと共同開発し、数量限定で発売した。価格は10万7784円。

　筐体にメタルスライムがデザインされた特別仕様となっており、購入特典として2種類のオリジナル壁紙と、ドラゴンクエストX　オンラインのゲーム内アイテムが入手可能なコードが付属する。

　スペックは以下のとおり。

ドラゴンクエストⅩ ノートパソコン メタルスライムエディション
シリーズ名Aspire V 13
型番V3-372-H58G
OSWindows 10 Home（64bit）
CPU Core i5-6267U
メモリー8GB
ストレージ1TB HDD
ディスプレー13.3型 フルHD
LAN1000Base-T／100Base-TX／10Base-T
無線IEEE802.11a／b／g／n／ac、Bluetooth 4.1
インターフェースイーサネット（RJ-45）ポート、USB 3.0、USB Type-C、USB 2.0×2、ヘッドフォン／スピーカー・ジャック、HDMI（HDCP対応）、ACアダプター用DCイン・ジャック
バッテリー駆動時間およそ7時間
サイズおよそ幅327×奥行き228×高さ19.65mm
重量およそ1500g
ゲーム内特典メタルブラザーズの家（Sサイズ）の材料一式、ギュッとはぐりん、プラコンメタブラスーツ、メタスラチャイム、メタスラチャイム・庭、タダ土地チケット
タッチパネルにはメタルスライムが描かれている
正面パッケージ

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